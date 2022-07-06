Работник оборонного завода Киева агитировал за "русский мир" и оправдывал агрессию РФ, - прокуратура

Мужчине сообщено о подозрении по факту оправдания российской агрессии и глорификации российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, по данным следствия, работник оборонного завода публично отрицал осуществление РФ вооруженной агрессии против Украины и призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора. Также мужчина распространял среди коллег пропагандистские лозунги о "величии" русской армии и агитировал за "русский мир".

Ему сообщено о подозрении по факту оправдания, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации российских военнослужащих (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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