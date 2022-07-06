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Новости Война
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Работник оборонного завода Киева агитировал за "русский мир" и оправдывал агрессию РФ, - прокуратура

прокуратура

Мужчине сообщено о подозрении по факту оправдания российской агрессии и глорификации российских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, по данным следствия, работник оборонного завода публично отрицал осуществление РФ вооруженной агрессии против Украины и призвал к поддержке решений и действий государства-агрессора. Также мужчина распространял среди коллег пропагандистские лозунги о "величии" русской армии и агитировал за "русский мир".

Ему сообщено о подозрении по факту оправдания, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации российских военнослужащих (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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Киев (25469) прокуратура (5004)


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Топ комментарии
+9
відправляти цю гниду на фронт занадто велика честь- в буцинарню його -років так на 15-хай там агітує зеків на предмет захисту своєї дупи від їхньої за--пи-
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06.07.2022 11:55
+9
А сколь таких по всем бывши союзным республикам... Все эти переселения народов, русификация, уничтожение коренного населения и замена его пришлыми, создание малых анклавов, субэстимация национальных языков с его заменой русским... Ох поработал сэсэр, на поколения вперёд хватит дерьма расхлебывать
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06.07.2022 11:59
+9
думаю, "працівник оборонного заводу" робив не тільки це, перевірте його, як слід.
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06.07.2022 11:59
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відправляти цю гниду на фронт занадто велика честь- в буцинарню його -років так на 15-хай там агітує зеків на предмет захисту своєї дупи від їхньої за--пи-
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06.07.2022 11:55 Ответить
Та так, дебілу 15 років, а меру 2 умовно і вже на роботі, на потоках.
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06.07.2022 12:05 Ответить
вислати його до рф, якщо він про неї мріє. Мрії мають виконуватися.
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06.07.2022 12:17 Ответить
Отправить бы эту гадость в дэнэрэ
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06.07.2022 11:55 Ответить
Скільки років цьому вилупку?
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06.07.2022 11:55 Ответить
Ким він там працював?
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06.07.2022 11:56 Ответить
чому до цих пір не розтріляли тварину?
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06.07.2022 11:58 Ответить
Потому, что сначала суд. А во вторых, расстрелы не предусмотрены. Да и 10-15 лет тюрьмы для кабинетного ватника будет отличным жизненным приключением. Безо всяких расстрелов.
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06.07.2022 12:10 Ответить
А сколь таких по всем бывши союзным республикам... Все эти переселения народов, русификация, уничтожение коренного населения и замена его пришлыми, создание малых анклавов, субэстимация национальных языков с его заменой русским... Ох поработал сэсэр, на поколения вперёд хватит дерьма расхлебывать
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06.07.2022 11:59 Ответить
Інтенсивна колонізація іде з часів російської імперії, Петра 1 і раніше. За минулі 400 років нинішня визвольна війна України вже далеко більше двадцятої за ліком по підрахунках істориків. Чув про дві цифри: 23 і 28. Особисто не рахував.
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06.07.2022 12:11 Ответить
Ординська практика поневолення з нищення правителів й виховування потомства холуями правителя
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06.07.2022 12:21 Ответить
Схему було взято в Столипіна,з освоєння,підняття Сибіру,й раніше з острогів як осередків заселення захоплених земель. Далі нав'язувалася через міжнародні структури, шляхом створення зон,з яких бігло населення Кошмарення
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06.07.2022 12:19 Ответить
думаю, "працівник оборонного заводу" робив не тільки це, перевірте його, як слід.
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06.07.2022 11:59 Ответить
Перевірте для початку єрмака та його портновську наволоч! А також не заважало б перевірити й зекоманду з боневтіком на чолі! Може щось цікаве знайдете!)
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06.07.2022 12:48 Ответить
Сашу, наконец, задержали? Он неисправим.
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06.07.2022 12:05 Ответить
Одразу треба і домашню адресу такої цінної боксерської груші повідомляти.
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06.07.2022 12:13 Ответить
... просто ми якось стали забувати що у нас більше 13% за національністю ординці, це вже не кажучи про інфікованих руцкім міром та просто куплених чинуш.

були б нормальні люди в СБУ, а таке ж сами було, яке вони типу ловлять, то б вже давно всіх таких ідентифікували та б внесли у базу, а всіх хто їздив до орди з 2014 - звільнили б з посад ... все СБУ це зрадники на службі у зрадників
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06.07.2022 12:08 Ответить
******, сколько же у нас ещё швали живёт.....
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06.07.2022 12:09 Ответить
Як думаєте чому в Україні не запроваджено інститут прав титульних громадян? Як в країнах прибалтики ?

А все тому , що влада була узурпована ще в 91 році не українцями , от така біда, а це в е що ввдбувається - то є наслідки
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06.07.2022 12:11 Ответить
Чи не занадто багато таких, хто Росію підтримує? Це про щось говорить.
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06.07.2022 12:12 Ответить
эх неправильно. нужно говорить, что "отпустили", а на самом деле в тюрьму. ТАк йолопы будут думать, что им все можно и будут сами себя выдавать, а так попрячутся
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06.07.2022 12:12 Ответить
Цікаво, а відсторонили на період проведення слідчих дій від виконання обов'язків, чи далі працює під підпискою... ???? На жаль у нас таке можливо... Треба Довезти його до паребрика в трусах і картонну валізу в зуби, паспорт України вилучається, копняка під сраку та в белгородську ******* прискорення надати. Це для них саме страшне...Навіть судити не треба. Просто випустити в русский мир в трусах.
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06.07.2022 12:15 Ответить
21 грудня 1919 року уряд США депортував 249 осіб на кораблі «Буфорд» , який преса назвала «Радянським ковчегом». З цих 249 чоловік 199 були заарештовано 7 листопада 1919 року на час «рейдів Палмера». В цілому, депортовано було, на «Буфорді», і іншими способами, 351 чоловік, всі - недавні іммігранти, які не мали громадянства.

180 осіб належали до анархістського «Союзу російських робітників» [en] , який був однією з основних цілей «рейдів Палмера». Газета New York Times заявила, що в цій організації є «500 російських червоних», які є «агентами, що поширюють більшовизм в Сполучених Штатах».

Відправлення з США «радянського ковчега» супроводжувалася масовою істерією в пресі.

Анархістка Емма Гольдман неодноразово заарештовували за «заклики до заколоту», і протести проти призову, Олександр Беркман був засуджений на 14 років тюремного ув'язнення за спробу вбивства промислового капіталіста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%BA Генрі Клея Фріка після страйку 1892 року. У 1917 році повторно заарештований за спільні з Еммою Гольдман виступу проти призову.

Сам капітан «Буфорда» не знав місця призначення, і розкрив запечатані накази з його вказівкою тільки через 24 години після відплиття. Пасажири корабля фактично перебували на становищі ув'язнених; для їх охорони був розміщений загін з 58 морських піхотинців з 4 офіцерами, а екіпажу видані пістолети.

«Буфорд» зупинився в Кілі, де взяв на борт німецького офіцера для проходу через що залишилися після війни мінні поля Північного моря. 16 січня 1920 корабель прибув в фінський порт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE Ханко , звідки під охоронною «білофінів» перепроваджені в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Териоки . 19 січня депортовані були проведені по льоду річки Сестри в зруйнований війною Белоостров, де з тріумфом зустріли більшовиками, і перевезені в Петроград.

Подальша їх доля виявилася складною. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD Емма Гольдман та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD Олександр Беркман їхали в Радянську Росію з самими райдужними надіями, проте після прибуття переконалися, що шляхи більшовиків і анархістів вже давно розійшлися.
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06.07.2022 12:22 Ответить
На Антонова зайдіть ))) там можна всіх вишикувати у колоною у ДБР
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06.07.2022 12:25 Ответить
В период 1980-88 мне пришлось поработать не режимных заводах Киева, так с меня при оформлении заставляли заполник такую анкету - мама не горюй. Один из вопросов: переписывались ли Вы с кем-то, кто находился за границей? Я не призываю к возврату к тогдашней паранойе, но какая-то проверка на таких предприятиях должна быть, тем более в военное время.
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06.07.2022 12:29 Ответить
Що таке "повідомили про підозру"? Чому він не в СІЗО хоча б?
Україна - країна для українофобів.
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06.07.2022 12:36 Ответить
Почему его не пи...дили его сотрудники? Битиё определяет сознание.
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06.07.2022 13:39 Ответить
Довічйно негласно під ноль
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06.07.2022 15:49 Ответить
 
 