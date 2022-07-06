РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4528 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
695 2

За минувшие сутки на Николаевщине вследствие обстрелов есть погибшие, ранения получили 8 человек, - облсовет

обстріл,миколаївщина

Оккупанты 5 июня обстреляли Николаевщину, вследствие чего погибли гражданские, еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Под вражеским огнем оказались города и села Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы продолжались в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Нечаянской громадах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Искренние соболезнования близким. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - подчеркнула Анна Замазеева.

Пострадавших госпитализировали и оказывают им необходимую помощь. Детей среди раненых нет.

"По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 289 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 102 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

Читайте также: Ночью россияне обстреляли село Нечаянное на Николаевщине, за прошедшие сутки - 5 громад, погибли два человека, - Ким

Автор: 

Николаевская область (2106) обстрел (26862)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.07.2022 12:58 Ответить
Коли ж цей геноцид припиниться ?? За що вбивають невинних ?! Люди добрі будьте уважні , Бережи Бог Україну .
показать весь комментарий
06.07.2022 15:42 Ответить
 
 