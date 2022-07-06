Следует готовиться к полному прекращению поставок российского газа в ЕС, - фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Европейскому Союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По ее словам, Путин продолжает использовать энергию как оружие, и ЕС должен быть готов к перебоям в поставках.
"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила она.
Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.
"Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев", – сказала она.
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нашим керманичам теж варто чухнутися, бо газ ***** Україні стопроцентно відріже,
також будуть ракетні удари по ТЕЦ і, не виключено, навіть по АЕС !!!
терміново ставити ПВО на електростанції і особливо на АЕС
Але дуже сумнівно що вони на це підуть: звісно, повні ідіоти, але не настільки.
Хоча, це було б непогано.
Все одно, газа від мокшандії не буде, так краще через санкції, ніж москалі самі припинять постачання.
вони зараз самі в жопу ранені Меркель з її газовою залежністю від рашки
"...а скільки тієї зими!"
********** вони шуткувати
це вам не мальчік "из простой еврейской совецкой семьи"
vy zhe dalshe odnovo shaga proshcitat neumeejete....
Розконсервовуйте АЕС ,, це вимушений крок , але діватись нікуди . .