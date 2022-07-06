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Следует готовиться к полному прекращению поставок российского газа в ЕС, - фон дер Ляйен

газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Европейскому Союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, Путин продолжает использовать энергию как оружие, и ЕС должен быть готов к перебоям в поставках.

"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

"Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев", – сказала она.

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Газ (10223) Евросоюз (17059) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+8
серйозна жіночка !

нашим керманичам теж варто чухнутися, бо газ ***** Україні стопроцентно відріже,
також будуть ракетні удари по ТЕЦ і, не виключено, навіть по АЕС !!!

терміново ставити ПВО на електростанції і особливо на АЕС
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06.07.2022 13:03
+5
Так это выстрел себе в обе ноги сразу. Ну да, ну да, я забыл, он же великий "переигрыватель"
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06.07.2022 12:58
+4
нажаль ***** буде мати гроші поки за купівлю рашиської не прижучат Китай та Індіію ввізним митом на 10-15% на їх товари в Америку та Європу
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06.07.2022 13:12
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Так это выстрел себе в обе ноги сразу. Ну да, ну да, я забыл, он же великий "переигрыватель"
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06.07.2022 12:58 Ответить
Я бы даже уточнил - "великий переигрыватель-многоходовочник".
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06.07.2022 13:01 Ответить
нажаль ***** буде мати гроші поки за купівлю рашиської не прижучат Китай та Індіію ввізним митом на 10-15% на їх товари в Америку та Європу
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06.07.2022 13:12 Ответить
за купівлю рашиської нафти
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06.07.2022 13:26 Ответить
серйозна жіночка !

нашим керманичам теж варто чухнутися, бо газ ***** Україні стопроцентно відріже,
також будуть ракетні удари по ТЕЦ і, не виключено, навіть по АЕС !!!

терміново ставити ПВО на електростанції і особливо на АЕС
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06.07.2022 13:03 Ответить
Звичайно, кацапи на це здатні.
Але дуже сумнівно що вони на це підуть: звісно, повні ідіоти, але не настільки.
Хоча, це було б непогано.
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06.07.2022 13:03 Ответить
Россия до сих пор получает сверх прибыли и строит на них ракеты и вооружения 24/7. Нужно не говорить, а действовать!!!
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06.07.2022 13:03 Ответить
... газ - погас, да стоит ли об этом... в порт был флот...
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06.07.2022 13:05 Ответить
Так треба випередити )(уйла і ввести санкції на росіянські енергоносії.
Все одно, газа від мокшандії не буде, так краще через санкції, ніж москалі самі припинять постачання.
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06.07.2022 13:05 Ответить
а ось тут не вчи Урсулу що робити....

вони зараз самі в жопу ранені Меркель з її газовою залежністю від рашки
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06.07.2022 13:15 Ответить
Не було б реалізоване, підтримане невіглаським населенням, яке ні бум-бум, як і його політикани, в фізиці, рішення про ліквідацію ядерної енергетики, то зараз би німці тільки посміялись би над ******. Он Франція, яка навпаки розширювала виробництво енергії на АЕС, а не закривала їх,, абсолютно не відчуває дискомфорту від маніакальних дій *****.
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06.07.2022 13:06 Ответить
У вас на це купа часу була. А тепер звісно айяйяй як ми ж такі бідолашні до кінця року
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06.07.2022 13:07 Ответить
afigenna umny ? nu posmotrim sho ti sam budesh zimoi delatj...
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06.07.2022 13:12 Ответить
Егеж ми зараз у раю живемо. Налякав.
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06.07.2022 13:15 Ответить
kak bi nepoluchilas tak , shto bubochka(volshebnim pendeljom ot kolomoiskovo) pobezhit k karliku na poklon za gazom
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06.07.2022 13:19 Ответить
не гавкай, йди в ліс за дровами
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06.07.2022 13:17 Ответить
oi oi oi
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06.07.2022 13:20 Ответить
ти не знаєш українців:

"...а скільки тієї зими!"

********** вони шуткувати
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06.07.2022 13:17 Ответить
Кацап з латвійським прапорцем, йди нах разом зі своїм господарем. Не дарма Латвія вам дебілам паспорти "негра" роздавала.
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06.07.2022 13:19 Ответить
eto ja kacap ? vot eto naglostj
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06.07.2022 13:24 Ответить
Урсула відповідає займаній посаді і стратегічно мислить
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06.07.2022 13:09 Ответить
Урсула недарма має "фон" у призвищі !

це вам не мальчік "из простой еврейской совецкой семьи"
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06.07.2022 13:19 Ответить
дер Ляен була міністром оборони і близькою саратницею меркель. тепер як ти оціниш її далекоглядність? Добре, що вона на сьогодні стала нашим союзником. Зміна посади пішла їй на користь, хоча може змінити посаду і ще раз...
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06.07.2022 16:53 Ответить
К этому надо было готовиться ещё с 2014 года...
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06.07.2022 13:11 Ответить
tak zachem vi tam vybrali shmerkel ?
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06.07.2022 13:13 Ответить
Ой! А що, дійшло? А коли Порох попереджав, ви кривлялися?
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06.07.2022 13:15 Ответить
я би їм вже літом привів війну в Європу - відключити прокачку через нас. На пунктах СП1, 2 диверсії, взірвати все *****. Да, будемо мерзнути. но це війна
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06.07.2022 13:19 Ответить
tak vpered - tolko potom ******* nijakoi pomoshi - tak ka EU bude zanjata sama soboi.

vy zhe dalshe odnovo shaga proshcitat neumeejete....
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06.07.2022 13:23 Ответить
***** війну оголосив не лише нам , а й вам . Вам поки що - економічну .
Розконсервовуйте АЕС ,, це вимушений крок , але діватись нікуди . .
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06.07.2022 13:39 Ответить
це був би гарний хід
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06.07.2022 13:59 Ответить
Деякі німецькі АЕС підірвано і знесено.
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06.07.2022 18:35 Ответить
 
 