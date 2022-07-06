После обещания Токаева увеличить поставки нефти в Европу в Казахстане произошел взрыв на крупнейшем месторождении

6 июля произошел взрыв на самом крупном месторождении нефти Тенгиз в Казахстане.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua, о взрыве пишет российское информагентство Интерфакс.

В часности, около 9:55 по местному времени в Жилыойском районе произошел взрыв трубы на месторождении Тенгиз, запасы которого оцениваются в 3,2 млрд тонн. В результате погибли два рабочих, 1985 года рождения, еще три человека пострадали.

По факту происшествия начато расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил охраны труда), сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

Расположенное на западе Казахстана месторождение разрабатывает компания "Тенгизшевройл", которая на 50% принадлежит американской Chevron и еще на 25% – ExxonMobil. Сейчас на Тенгизе запущен проект расширения добычи стоимостью 45,2 млрд долларов, завершить который планировалось в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме Токаев отказался признать "ДНР" и "ЛНР", а также выступил с критикой российских депутатов и пропагандистов.

В прошлый понедельник президент страны Касим-Жомарт Токаев заявил о приверженности дружеским отношениям с Европой и предложил увеличить поставки углеводородов в ЕС, чтобы помочь справиться с энергокризисом.

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