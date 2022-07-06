После обещания Токаева увеличить поставки нефти в Европу в Казахстане произошел взрыв на крупнейшем месторождении
6 июля произошел взрыв на самом крупном месторождении нефти Тенгиз в Казахстане.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua, о взрыве пишет российское информагентство Интерфакс.
В часности, около 9:55 по местному времени в Жилыойском районе произошел взрыв трубы на месторождении Тенгиз, запасы которого оцениваются в 3,2 млрд тонн. В результате погибли два рабочих, 1985 года рождения, еще три человека пострадали.
По факту происшествия начато расследование по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Казахстана (нарушение правил охраны труда), сообщили в департаменте полиции Атырауской области.
Расположенное на западе Казахстана месторождение разрабатывает компания "Тенгизшевройл", которая на 50% принадлежит американской Chevron и еще на 25% – ExxonMobil. Сейчас на Тенгизе запущен проект расширения добычи стоимостью 45,2 млрд долларов, завершить который планировалось в 2023 году.
Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме Токаев отказался признать "ДНР" и "ЛНР", а также выступил с критикой российских депутатов и пропагандистов.
В прошлый понедельник президент страны Касим-Жомарт Токаев заявил о приверженности дружеским отношениям с Европой и предложил увеличить поставки углеводородов в ЕС, чтобы помочь справиться с энергокризисом.
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- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Вместо реально перспективной интеграции с ЕС Казахстан в последние годы усиливал свою зависимость от отсталого ЕАЭС с тоталитарной, коррупционно-олигархической, тупиковой моделью развития.
К сожалению, даже это не заставит власти отвернуться от России, ведь путь в Европу лежит через свободные выборы и реформы. которых они ни за что не допустят.
Ждем Вас в рядах, которые уничтожат московию!!!
уроды блин
і не можна стріляти по території параши,
та скрізь тре **@шити тре цю москальню
Громадяни російської федерації ніякі не громадяни, а члени терористичного утворення російська федерація, в точності як члени ІДІЛ.
ІДІЛ це ж теж держава, Ісламська Держава Іраку та Леванту і її члени вважають себе громадянами.
Тому бачиш федераста зроби з ним те що зробиш із іділовцем.