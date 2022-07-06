Вместо назначения избранного главы САП Банковая пытается протолкнуть на эту должность заместителя генпрокурора Симоненко, - юрист Костецкий

Назначение избранного руководителя антикоррупционной прокуратуры является обязательством Украины для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Об этом в Facebook пишет юрист Максим Костецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента продолжает радовать. В то время, когда вся страна воюет 24/7, огромными усилиями выстрадала кандидатство в ЕС, антикоррупционную реформу продолжают мочить. Вместо назначения избранного на конкурсе руководителя САП они пытаются протолкнуть своего человека вне всех правил и процедур.

По провластным тг-каналам разгоняют новость о назначении заместителя Генпрокурора Алексея Симоненко", — говорится в сообщении.

Костецкий напомнил, что назначение избранного руководителя антикоррупционной прокуратуры является обязательством Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС, а также в правительственном плане восстановления Украины, презентованного в Лугано на этой неделе.

"Не нужно играть в старую дудку, война все не спишет, поверьте", — подытожил юрист.

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