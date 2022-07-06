Компании сознательно срывали поставки медоборудования в военные госпитали, конечным бенефициаром был гражданин РФ, - СБУ

Зафиксированы факты сознательного срыва поставок медицинского оборудования в военные госпитали и учреждения здравоохранения со стороны предприятий, конечным бенефециаром которых является гражданин РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Было обнаружено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставке дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства. Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном обслуживании.

Задокументированная сумма ущерба от такой противоправной деятельности составляет почти 13 млн грн.

Установлено, что гражданин РФ – фактический владелец компаний – и их менеджмент из числа граждан Украины причастны к умышленному неисполнению договоров.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности. В настоящее время гражданин РФ (заочно) и руководитель одной из компаний-поставщиков уведомлены о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

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