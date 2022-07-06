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Новости Война
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Компании сознательно срывали поставки медоборудования в военные госпитали, конечным бенефициаром был гражданин РФ, - СБУ

шпиталь

Зафиксированы факты сознательного срыва поставок медицинского оборудования в военные госпитали и учреждения здравоохранения со стороны предприятий, конечным бенефециаром которых является гражданин РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Было обнаружено, что более 10 связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставке дорогостоящего медоборудования, в течение последнего года системно не выполняли свои договорные обязательства. Речь идет как о поставках оборудования, так и о его сервисном обслуживании.

Задокументированная сумма ущерба от такой противоправной деятельности составляет почти 13 млн грн.

Установлено, что гражданин РФ – фактический владелец компаний – и их менеджмент из числа граждан Украины причастны к умышленному неисполнению договоров.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности. В настоящее время гражданин РФ (заочно) и руководитель одной из компаний-поставщиков уведомлены о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

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Автор: 

больница (1436) СБУ (19851)


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Топ комментарии
+34
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06.07.2022 14:32
+22
та ви шо ало баканов ти де
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06.07.2022 14:20
+16
Якій нах "респект"?!!
СБУ починає ворушиться, коли Кремль свого агента зливає в брухт, як відпрацьованого та безперспективного.
Можливо навіть спеціально зливають для просування ІНШИХ агентів вже у СБУ!
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06.07.2022 14:30
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та ви шо ало баканов ти де
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06.07.2022 14:20 Ответить
Ііііі,обана хтось із зелені!
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06.07.2022 14:21 Ответить
СБУ-респект...
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06.07.2022 14:21 Ответить
Черговий
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06.07.2022 14:28 Ответить
Якій нах "респект"?!!
СБУ починає ворушиться, коли Кремль свого агента зливає в брухт, як відпрацьованого та безперспективного.
Можливо навіть спеціально зливають для просування ІНШИХ агентів вже у СБУ!
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06.07.2022 14:30 Ответить
гадюкам, п'явкам та шакал ще респект передайте
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06.07.2022 14:37 Ответить
ты тупой идиот ! иди купи себе мозг
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07.07.2022 06:12 Ответить
Назви фірм , імена та призвіща , фото злодіїв . документи . Де це все ?
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06.07.2022 14:21 Ответить
Имя! Сестра!
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06.07.2022 16:03 Ответить
Було виявлено, що більше 10 пов'язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов'язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування, почти год Карл тупо игнорили, как же хорошо подмазали что только сейчас вылезло наружу, и это во время войны когда от этого оборудования зависит сколько наших Героев защитников сумеют спасти в госпиталях.
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06.07.2022 14:23 Ответить
А баканов шо, чортами був зайнятий?
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06.07.2022 14:25 Ответить
а деж наша хренодіктова ? де бакланов? де ************ і інші ери
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06.07.2022 14:28 Ответить
Враження що всі сектори економіки країни разом з оборонним контролюються кацапськими уйобками
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06.07.2022 14:28 Ответить
Ще з часів Кучми.
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06.07.2022 15:07 Ответить
А хто сприяв цьому? Зеліни новиє літса. Йому теж щось перепадало.
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06.07.2022 14:29 Ответить
«Без сумніву»
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06.07.2022 14:43 Ответить
Пане прокурор, огласіть будь ласка, прізвища, посади, хто саме із зелених усе це кришував.
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06.07.2022 14:59 Ответить
скільки цієї рашистської нечисті легітимізувалось в Україні,це нереально навіть уявити. Таке враження, що ця нечисть скрізь. а як це побороти без жорсткої політичної волі ніхто не знає. Ці покидьки використовуючи брудні ФСБешні нафтодолари та корумпованість українських чинуш легітимізувались у всіх без винятку ключових сферах життєдіяльності України. Саме тому, в Україні на вищих державних посадах не зустрінеш українців, все погоджувалося з ГРУ та ФСБ.
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06.07.2022 14:30 Ответить
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06.07.2022 14:32 Ответить
цей "експерт" у всьому і по всьому, старий кремлівсько-совковий маразматик, не вміє розмовляти українською.
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06.07.2022 14:51 Ответить
Cimbiter, ти нашу мову довго вчив? "Паляниця" вже виходить?
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06.07.2022 16:12 Ответить
Ага, "маразматик", "маразматик". Что из написанного Пионтковским-НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЛЕСТВИТЕЛЬНОСТИ?
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06.07.2022 18:49 Ответить
ты спалился зелебот тупой
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07.07.2022 06:58 Ответить
Беня Фициар.
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06.07.2022 14:34 Ответить
Кузьминых? Тот тоже возражал против поставок оборудования в больницы мимо его кассы.
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06.07.2022 14:35 Ответить
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06.07.2022 14:40 Ответить
Без атентату нічого не зміниться.
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06.07.2022 14:40 Ответить
Чомусь раніше СБУ це не бентежело. Марадьорили криптоферми та ін. Що змінилось?
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06.07.2022 14:47 Ответить
такий сякий контроль з Європи та США.
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06.07.2022 14:56 Ответить
А как там асфальт? Все вовремя?
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06.07.2022 14:50 Ответить
Хто допустив ці компанії до забезпечення військових?
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06.07.2022 14:52 Ответить
Міністерство оборони. там половина - рашкованські диверсанти
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06.07.2022 14:55 Ответить
То по всіх міністерствах таке. В Мінкульті ще "веселіше".
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06.07.2022 16:14 Ответить
...впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов'язання - все, що треба знати про роботу сбу...., вони так довго не могли домовитись, щоб їх не чіпали..., або сбу не бачили очевидних речей, але хтось таки розкрив очі..., або клієнт перестав платити за свою "прозорість"...
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06.07.2022 15:02 Ответить
Допоки громадяни рф будуть в нашму бізнесі ,а ще гірше коли вони в силових структурах і навіть в ОП ?
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06.07.2022 15:10 Ответить
Доки Бубочка при влад і і доки більшисть невіліковної вати з 73% вирішать, що в Польші, Німеччиніі,Сша і т.і. їм буде краще. Самки багатьох вже там. Проблема із самцями. Може в окопах вилікуються?
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06.07.2022 15:50 Ответить
А скажіть для чого нам така сітка заправок Аміс ( лукойл) за три місяці ні грама топлива...
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06.07.2022 15:10 Ответить
А идет четвертый месяц войны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2022 15:15 Ответить
Дев'ятий рік іде,а до цього ще 300років.
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06.07.2022 15:18 Ответить
Уже давно надо было концы обрубить для всех конченых бенифициаров из рф и передать в управление государству.
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06.07.2022 15:43 Ответить
кінцевий бенефеціаром був громадянин РФ з дозволу СБУ
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06.07.2022 15:50 Ответить
Зеленський за високи показники в роботі дав очередне звання генералу медичної служби яка звільнила начальника Запорізького госпіталю за те що він боровся з ціею мафіею. Ну добрий в нас пре він же не за своі кошти та мабуть вона ще і з кварталу
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06.07.2022 16:06 Ответить
 
 