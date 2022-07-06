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Консульство Украины в Мюнхене предупредило украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября

консульство,мюнхен

Генконсульство сейчас работает за пределами своих ресурсов, а с 1 сентября по решению посольства будет предоставлять специальные услуги для ищущих защиты от войны украинцев в режиме "живой очереди".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило генеральное консульство Украины в Мюнхене.

В частности, режим "живой очереди" касается таких услуг:

  • продление срока действия загранпаспорта;
  • внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.

Поскольку до конца августа все сроки уже забронированы на указанные действия, режим "живой очереди" вводится с 1 сентября 2022 года.

Другие стандартные консульские услуги (оформление загранпаспорта, нотариальные действия, вопросы гражданства и т.п.) будут по-прежнему предоставляться по онлайн-бронированию.

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Также консульство информирует о прекращении оформления "справок об идентификации" с 1 сентября текущего года. Оформление таких справок было вынужденной временной мерой. О прекращении их выдачи Генконсульство соответственно проинформирует правительства Баварии и Баден-Вюртемберга.

"В очередной раз подчеркиваем, что консульство работает в условиях военного времени: прием граждан ведется в две смены вместо определенных часов работы, в т.ч. в праздничные дни. Мы работаем на грани, а часто — за пределами своих ресурсов. Несмотря на это, спрос на консульские услуги продолжает значительно превышать наши технические и человеческие возможности — это объективная реальность, в которой нам приходится работать, а Вам — пользоваться нашими услугами. Рассчитываем на то, что ситуация будет постепенно улучшаться по мере открытия новых зарубежных сервисных центров ГП Документ, первый из которых уже начал свою работу в Польше", — говорится в сообщении.

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Германия (6926) консульство (469) Мюнхен (198)


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Ця межа ресурсів - це літня відпустка.
Там ще ті трударі працюють
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06.07.2022 14:53 Ответить
Можно ругать немцев, а можно и по другому посмотреть на это. При всех минусах "живой" очереди, это самый верный способ добиться результата. Доказано со времен тотального совкового дефицита.
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06.07.2022 14:54 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
петиція до президента про скасування указу про безвиїзд.
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06.07.2022 14:57 Ответить
Там і без петиції усі хто з 95 кварталу поїзджали.
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06.07.2022 15:06 Ответить
Якщо кому цікаво, то зараз у Франції зробити французький паспорт - то треба більш, ніж півроку. Запис у чергу - і потім чекати.
Спочатку запис у чергу здати документи в мерії. А потім чекати 2 місяці виготовлення. Коштує паспорт 86 євро, фіскальний збір.
Чоому так довго? Тому що був активний тормозняк всюди з огляду на ковід-шмовід.
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06.07.2022 15:00 Ответить
а нашо вам французський паспорт? круто бути французом з українським рилом? в той час як Україна потроху знищується за 1.500 км від Парижу?
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06.07.2022 17:11 Ответить
Не хрен шастать по заграницам, когда в стране война.
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06.07.2022 15:13 Ответить
Консульство все життя на державний кошт розслабляло булки в Мюнхені, а тут доводиться попрацювати. А ці біженці з прифронтових Чернівецької, Тернопільської, Ів-Франківської областей розслабитись не дозволять, без роботи не посидиш. Там взаємовигідні стосунки
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06.07.2022 15:14 Ответить
 
 