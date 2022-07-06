Консульство Украины в Мюнхене предупредило украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября

Генконсульство сейчас работает за пределами своих ресурсов, а с 1 сентября по решению посольства будет предоставлять специальные услуги для ищущих защиты от войны украинцев в режиме "живой очереди".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило генеральное консульство Украины в Мюнхене.

В частности, режим "живой очереди" касается таких услуг:

продление срока действия загранпаспорта;

внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.

Поскольку до конца августа все сроки уже забронированы на указанные действия, режим "живой очереди" вводится с 1 сентября 2022 года.

Другие стандартные консульские услуги (оформление загранпаспорта, нотариальные действия, вопросы гражданства и т.п.) будут по-прежнему предоставляться по онлайн-бронированию.

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Также консульство информирует о прекращении оформления "справок об идентификации" с 1 сентября текущего года. Оформление таких справок было вынужденной временной мерой. О прекращении их выдачи Генконсульство соответственно проинформирует правительства Баварии и Баден-Вюртемберга.

"В очередной раз подчеркиваем, что консульство работает в условиях военного времени: прием граждан ведется в две смены вместо определенных часов работы, в т.ч. в праздничные дни. Мы работаем на грани, а часто — за пределами своих ресурсов. Несмотря на это, спрос на консульские услуги продолжает значительно превышать наши технические и человеческие возможности — это объективная реальность, в которой нам приходится работать, а Вам — пользоваться нашими услугами. Рассчитываем на то, что ситуация будет постепенно улучшаться по мере открытия новых зарубежных сервисных центров ГП Документ, первый из которых уже начал свою работу в Польше", — говорится в сообщении.

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