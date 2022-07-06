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РФ обвинила Францию в "нарушении дипломатического этикета" из-за обнародования разговора Путина и Макрона

макрон,путін

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением "дипломатической этики".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Разговор был обнародован на прошлой неделе в документальном фильме "Президент, Европа и война", он проливает свет на подход Макрона к переговорам с Россией.

Выступая в среду, Лавров сказал, что "дипломатическая этика" не предполагает односторонней утечки таких записей.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим о том, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал Лавров.

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После выхода документального фильма официальная представительница российского МИД Мария Захарова заявила на выходных, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров с Москвой.

Захарова возмутилась, что во время конфиденциального разговора между лидерами России и Франции присутствовала съемочная группа.

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Телефонный звонок между Макроном и Путиным состоялся 20 февраля. Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения". Французские СМИ рассказали детали этого звонка.

Автор: 

дипломатия (1462) Лавров (2290) путин (31203) россия (95352) Франция (3487) Макрон (1295)


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Топ комментарии
+37
Не кацапським свиням казати про порушення етикету...
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06.07.2022 14:56
+21
Яка етика у гопоти вбиць і катів. Заткніть пельку недолюдки.
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06.07.2022 14:56
+20
Параша и дипломатический этикет. Очередное подтверждение, что Расея страна ублюдков. После всех этих - "Дебилы, ***", "Собирайте манатки", "чего глаза отводишь, смотри на меня", эти гопники из подворотен еще что-то про этикет толкуют
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06.07.2022 15:01
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Не кацапським свиням казати про порушення етикету...
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06.07.2022 14:56 Ответить
Срущим у валізку...
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06.07.2022 14:57 Ответить
k tomu zhe - oni sami pervye evo porushili - lavrusha opublikovav e-mail perepisku s francuskim MIDom

na shto te otvetili - shto "primut k svedinijam" takoe povedenije rusjniji

vot i atvetochka
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06.07.2022 15:13 Ответить
мда, привкус во рту ***** от французского секса по телефону останется надолго
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06.07.2022 15:52 Ответить
Это жест доброй воли, каZZапсины
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06.07.2022 14:56 Ответить
Яка етика у гопоти вбиць і катів. Заткніть пельку недолюдки.
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06.07.2022 14:56 Ответить
в глаза смортрі. В К Сафронков англичанину в совбезе ООН в глаза мне смотри! .https://www.youtube.com/watch?v=CvKvw-q-q7o
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06.07.2022 14:57 Ответить
цей Сафронков ікру емоційно по бумажке мєтал ікру з приводу Кахастана, надо полагать:

"вы хотите свергнуть законное правительство...",
https://www.youtube.com/watch?v=CvKvw-q-q7o&t=31s "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами"

подумати тільки, це було всього лише менше півроку тому, а зараз:

США "сотруднічають" рашку раком, а законное правітєльство Казахстан послало хутіна мєлкім лєсом
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06.07.2022 15:17 Ответить
Тому, хто прилюдно обісрався, нічого дорікать сусіду про те, що той, нібито, перднув!
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06.07.2022 14:57 Ответить
Ужас какой, обидели убогих...
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06.07.2022 14:58 Ответить
кацапи , а , що такого ? Чи ***** виглчдає *****м на стенограмах , а вам це не подобається? Вих отіли , щоб він виглядав царем? Але ж він ***** розуміють навіть їжаки в лісі
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06.07.2022 14:58 Ответить
Кацапы!
Вы ещё не поняли, что теперь всему цивилизованому миру *****, что вы там заявляете?
Все забили на вас куй, потому что вы - конченные!
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06.07.2022 15:00 Ответить
Параша и дипломатический этикет. Очередное подтверждение, что Расея страна ублюдков. После всех этих - "Дебилы, ***", "Собирайте манатки", "чего глаза отводишь, смотри на меня", эти гопники из подворотен еще что-то про этикет толкуют
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06.07.2022 15:01 Ответить
Московія і етикет зовсім різні речі. «Дибіли ****&».
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06.07.2022 15:04 Ответить
Може жабоїд меньше буде ***** в дупу заглядувати...
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06.07.2022 15:04 Ответить
быдло вспомнило про этикет. Видимо обиделось
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06.07.2022 15:06 Ответить
чесним людям ховати немає чого
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06.07.2022 15:06 Ответить
для фашистов не может существовать такого понятия как "этикет"
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06.07.2022 15:09 Ответить
Ничего страшного, микрон семь раз попросит прощения, и пару раз хорошо отсосет демону в качестве извинений.
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06.07.2022 15:10 Ответить
Людоеды, они такие обидчивые...
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06.07.2022 15:11 Ответить
орки - это низшие существа эволюции человечества.

Пусть говорят, что хотят, надо прощать получеловекам и уничтожать их.
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06.07.2022 15:12 Ответить
По данным France 2, разговор инициировал Макрон ..."

Не берусь давать оценку плохо это или хорошо, но Макрон точно может больше не инициировать такие разговоры. Думаю он это понимал, когда давал интервью.

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06.07.2022 15:13 Ответить
Нарушена тайна исповеди!!!???
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06.07.2022 15:17 Ответить
... и соплей в жилетку
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06.07.2022 15:19 Ответить
Кацапи,в дурдомі пацієнти теж думають що вони "нормальні". Так і з вами. Вас ізолювали і лікують,заспокойтесь і чекайте результату.
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06.07.2022 15:18 Ответить
Овса перекушала лошадиная голова!
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06.07.2022 15:19 Ответить
Вот лицемеры! Как рассказывать «вторжения не будет» так это норм, а обнародование вашей лжи так это «неэтично». Лицемеры хренов
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06.07.2022 15:19 Ответить
НАГЛО ВРАТЬ -- это ( по российски ) НОРМАЛЬНО , а говорить правду -- НЕ ПОЛОЖЕНО по этикету !!!
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06.07.2022 15:20 Ответить
ооо? гопник-иноходец Лавров заговорил о "дипломатичной этике" - это что-то новенькое в просторных конюшнях Кремля
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06.07.2022 15:21 Ответить
етикет не передбачає брехні співрозмовнику у віччі.
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06.07.2022 15:26 Ответить
По словам мерина, рф и монголию объединяют "общая история, боевое братство, которые было выковано и закалилось в борьбе с нацизмом и милитаризмом".

Так вот что это было в 1240 году. Орды татаро-монгол, а считай российско-монгольского войска, подошли к Киеву в рамках борьбы с фашизмом и с целью демилитаризации Киевской Руси. Попутно вырезав множество других славянских городов в рамках той же борьбы с нацизмом. Боевое братство гнало перед собой под стены города женщин и детей (вот что значит хранить традиции), захваченных в окрестных селах, демонстрируя благодарным потомкам передовые методы ведения войны. Вот те деды, которые воевали.

Надо отдать должное Лаврову, Во-первых, он иногда говорит правду. Во-вторых, мало какая страна может совершенно не изменится за 800 лет.

https://spektrnews.in.ua/news/kogda-lavrov-govorit-pravdu---sergey-fursa/135117 Сергей Фурса
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06.07.2022 15:31 Ответить
Через пару місяців бункерного черв'яка потрібно буде виколупувати з підземні щоб на гачок правосуддя насадити.
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06.07.2022 15:32 Ответить
всім брехати що нема війни і нікого параша не обстрілює
то норм,

як ця коняка лаврова бреше,

а сказати правду то ой як не хорошо,

що в голові у цієї москальні?
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06.07.2022 15:36 Ответить
Зміст тієї розмови чітко доводить, що їхній лідер кацапстану ********, хоча з цього приводу в них жодних питань не виникає.
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06.07.2022 15:36 Ответить
хорошая новость - Макрон послал бункерного и они уже не будут общаться. Выбор сделан - Франция за Украину.
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06.07.2022 15:38 Ответить
Гнида педальна, нахабно напала, вбиває, руйнує, спалює, окупує... а вона про етикет хрюкає... - аксюморон вищої проби..
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06.07.2022 15:43 Ответить
Весь мир услышал что ни несет окурок
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06.07.2022 15:47 Ответить
Це коняка звуинувачує фрнацузів після того, як самі кацапи оприлюднювали дипломатичну переписку з європейцями перед війною?
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06.07.2022 16:18 Ответить
Я водяной, я водяной,
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки:
Пиявки да лягушки.
Фу, какая гадость!

Припев:
Эх, жизнь моя жестянка,
Да, ну, ее в болото.
Живу я как поганка.

Я водяной, я водяной,
Никто не водится со мной,
Внутри меня водица,
Ну, что с таким водиться.
Противно!
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06.07.2022 16:32 Ответить
Сявки из подворотни говорят о дипломатической этике. Кто сможет перевести это с дипломатического языка на простой?
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06.07.2022 17:35 Ответить
Так почекайте,а не **лошадка** перша оприлюднила переговори ,кажись з Байденом,точно не припомню.
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06.07.2022 18:08 Ответить
Ахаха, то єсть мяу. А самі то? Русліки уже забули, що самі так робили в 2021. Це називається взаємність.
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06.07.2022 18:49 Ответить
Виступаючи в середу, Лавров сказав, що "дипломатична етика" не передбачає одностороннього витоку таких записів. Джерело:

А що говорить ваша "дипломатична етика" про в одностороньому порядку грубо порушені міжнародні угоди ?
Скільки їх порушено за 30 років у відношенні до України ...
Просто - Біловезька угода - порушена !
Будапештський меморандум - порушений !
+Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997
+ Мінські домовленності ...
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06.07.2022 21:09 Ответить
 
 