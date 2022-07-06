РФ обвинила Францию в "нарушении дипломатического этикета" из-за обнародования разговора Путина и Макрона
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением "дипломатической этики".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Разговор был обнародован на прошлой неделе в документальном фильме "Президент, Европа и война", он проливает свет на подход Макрона к переговорам с Россией.
Выступая в среду, Лавров сказал, что "дипломатическая этика" не предполагает односторонней утечки таких записей.
"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим о том, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал Лавров.
После выхода документального фильма официальная представительница российского МИД Мария Захарова заявила на выходных, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров с Москвой.
Захарова возмутилась, что во время конфиденциального разговора между лидерами России и Франции присутствовала съемочная группа.
Телефонный звонок между Макроном и Путиным состоялся 20 февраля. Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.
По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения". Французские СМИ рассказали детали этого звонка.
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na shto te otvetili - shto "primut k svedinijam" takoe povedenije rusjniji
vot i atvetochka
"вы хотите свергнуть законное правительство...",
https://www.youtube.com/watch?v=CvKvw-q-q7o&t=31s "Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами"
подумати тільки, це було всього лише менше півроку тому, а зараз:
США "сотруднічають" рашку раком, а законное правітєльство Казахстан послало хутіна мєлкім лєсом
Вы ещё не поняли, что теперь всему цивилизованому миру *****, что вы там заявляете?
Все забили на вас куй, потому что вы - конченные!
Пусть говорят, что хотят, надо прощать получеловекам и уничтожать их.
Не берусь давать оценку плохо это или хорошо, но Макрон точно может больше не инициировать такие разговоры. Думаю он это понимал, когда давал интервью.
Так вот что это было в 1240 году. Орды татаро-монгол, а считай российско-монгольского войска, подошли к Киеву в рамках борьбы с фашизмом и с целью демилитаризации Киевской Руси. Попутно вырезав множество других славянских городов в рамках той же борьбы с нацизмом. Боевое братство гнало перед собой под стены города женщин и детей (вот что значит хранить традиции), захваченных в окрестных селах, демонстрируя благодарным потомкам передовые методы ведения войны. Вот те деды, которые воевали.
Надо отдать должное Лаврову, Во-первых, он иногда говорит правду. Во-вторых, мало какая страна может совершенно не изменится за 800 лет.
https://spektrnews.in.ua/news/kogda-lavrov-govorit-pravdu---sergey-fursa/135117 Сергей Фурса
то норм,
як ця коняка лаврова бреше,
а сказати правду то ой як не хорошо,
що в голові у цієї москальні?
Поговорил бы кто со мной,
А то мои подружки:
Пиявки да лягушки.
Фу, какая гадость!
Припев:
Эх, жизнь моя жестянка,
Да, ну, ее в болото.
Живу я как поганка.
Я водяной, я водяной,
Никто не водится со мной,
Внутри меня водица,
Ну, что с таким водиться.
Противно!
А що говорить ваша "дипломатична етика" про в одностороньому порядку грубо порушені міжнародні угоди ?
Скільки їх порушено за 30 років у відношенні до України ...
Просто - Біловезька угода - порушена !
Будапештський меморандум - порушений !
+Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997
+ Мінські домовленності ...