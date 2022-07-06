РФ обвинила Францию в "нарушении дипломатического этикета" из-за обнародования разговора Путина и Макрона

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением "дипломатической этики".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Разговор был обнародован на прошлой неделе в документальном фильме "Президент, Европа и война", он проливает свет на подход Макрона к переговорам с Россией.

Выступая в среду, Лавров сказал, что "дипломатическая этика" не предполагает односторонней утечки таких записей.

"Мы в принципе ведем переговоры таким образом, чтобы нам никогда не было стыдно. Мы всегда говорим о том, что думаем, и готовы за эти свои слова отвечать и объяснять нашу позицию", - сказал Лавров.

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После выхода документального фильма официальная представительница российского МИД Мария Захарова заявила на выходных, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров с Москвой.

Захарова возмутилась, что во время конфиденциального разговора между лидерами России и Франции присутствовала съемочная группа.

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Телефонный звонок между Макроном и Путиным состоялся 20 февраля. Публично сообщалось, что президенты РФ и Франции договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.

По данным France 2, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения". Французские СМИ рассказали детали этого звонка.