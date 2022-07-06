Оккупанты блокируют на Херсонщине YouTube и Instagram, - Хлань

На оккупированной части Херсонской области захватчики заблокировали доступ к сервисам YouTube и Instagram.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированной части Херсонщины россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в России. Не получится, им здесь осталось недолго", — написал он.

"У нас несколько дней назад отключили YouTube. Так что смотреть можно — только надо ВП включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, как-то обходимся, нормально", - сообщил коллаборант Сергей Мороз.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев информировал, что оккупанты отключили в Херсоне украинскую мобильную связь и интернет.

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