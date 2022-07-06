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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты блокируют на Херсонщине YouTube и Instagram, - Хлань

соцмережі

На оккупированной части Херсонской области захватчики заблокировали доступ к сервисам YouTube и Instagram.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированной части Херсонщины россияне заявили о блокировке YouTube и Instagram. Пытаются устроить здесь такое же болото, как у себя в России. Не получится, им здесь осталось недолго", — написал он.

"У нас несколько дней назад отключили YouTube. Так что смотреть можно — только надо ВП включать. А так, конечно, мы теперь без YouTube, без Instagram. Ну ничего, как-то обходимся, нормально", - сообщил коллаборант Сергей Мороз.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев информировал, что оккупанты отключили в Херсоне украинскую мобильную связь и интернет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России запретили Facebook и Instagram

YouTube (105) интернет (1706) оккупация (10109) социальные сети (643) блокирование (461) Instagram (49) Херсонская область (4711)


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Ну а через PlayMarket розповсюдити додаток proxy чи VPN на канали , ні?...
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06.07.2022 15:18 Ответить
Да этих впн полно в свободном доступе.
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06.07.2022 16:03 Ответить
замість цоього орки запустили в контакте і одноглазнікі без vpn на радість местной ваті яка ще є в херсон обл тим кто нив: атключілі аднаглазнікі і вкантакте нас лішают прав
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06.07.2022 15:20 Ответить
В Бердянські те саме, заблоковано: Гугл, Ютуб, Вайбер. Працюе тільки через VPN.
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06.07.2022 16:36 Ответить
 
 