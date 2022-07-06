Оккупированный Крым используется, как хаб для незаконного вывоза тысяч украинских детей, - Ташева

РФ использует оккупированный Крым в качестве транзита для вынужденной перевозки украинцев с территорий Украины, которые были оккупированы после 24 февраля.

Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты используют территорию оккупированного Крымского полуострова для вынужденного вывоза украинцев из вновь оккупированных территорий и зон активных боевых и насильственного перемещения и удерживания на территории оккупированного Крыма гражданских заложников, военнопленных, бывших военнослужащих, работников местного самоуправления и государственных органов", - сказала она.

По словам Ташевой, сейчас сложно оценить количество украинцев, которые вынуждены выезжать через временно оккупированный Крым или до сих пор там находятся, но уточнила, что людской поток интенсивный.

В то же время она сообщила, что оккупированный Крым используется, как хаб для незаконного перемещения тысяч украинских детей. По ее мнению, это похищение отдельных из них, когда речь идет о детях сирот и лишенных родительской опеки.

Также оккупанты заставляют граждан Украины подписывать сфальсифицированные документы, адресованные следственному комитету РФ или давать показания ФСБ в Крыму, будто Вооруженные Силы Украины обстреливают гражданских лиц и гражданские объекты.

По ее словам, так называемые контрольные пункты пропуска через административную границу между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом продолжают работу под контролем ФСБ РФ. Кроме того, Ташева рассказала, что пункты временного размещения в оккупированном Крыму тщательно охраняются. Они рассчитаны на 340 человек. Остальные десятки тысяч граждан ищут убежище самостоятельно.

"Оккупационные администрации не заинтересованы в том, чтобы люди из материковой части Украины оставались на полуострове. Оккупированный Крым используется исключительно для транзита", - подытожила она.

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