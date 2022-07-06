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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупированный Крым используется, как хаб для незаконного вывоза тысяч украинских детей, - Ташева

крим

РФ использует оккупированный Крым в качестве транзита для вынужденной перевозки украинцев с территорий Украины, которые были оккупированы после 24 февраля.

Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты используют территорию оккупированного Крымского полуострова для вынужденного вывоза украинцев из вновь оккупированных территорий и зон активных боевых и насильственного перемещения и удерживания на территории оккупированного Крыма гражданских заложников, военнопленных, бывших военнослужащих, работников местного самоуправления и государственных органов", - сказала она.

По словам Ташевой, сейчас сложно оценить количество украинцев, которые вынуждены выезжать через временно оккупированный Крым или до сих пор там находятся, но уточнила, что людской поток интенсивный.

В то же время она сообщила, что оккупированный Крым используется, как хаб для незаконного перемещения тысяч украинских детей. По ее мнению, это похищение отдельных из них, когда речь идет о детях сирот и лишенных родительской опеки.

Также оккупанты заставляют граждан Украины подписывать сфальсифицированные документы, адресованные следственному комитету РФ или давать показания ФСБ в Крыму, будто Вооруженные Силы Украины обстреливают гражданских лиц и гражданские объекты.

По ее словам, так называемые контрольные пункты пропуска через административную границу между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом продолжают работу под контролем ФСБ РФ. Кроме того, Ташева рассказала, что пункты временного размещения в оккупированном Крыму тщательно охраняются. Они рассчитаны на 340 человек. Остальные десятки тысяч граждан ищут убежище самостоятельно.

"Оккупационные администрации не заинтересованы в том, чтобы люди из материковой части Украины оставались на полуострове. Оккупированный Крым используется исключительно для транзита", - подытожила она.

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депортация (677) дети (6466) Крым (26363) Ташева (54)


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Топ комментарии
+7
Шатли верещучки вже запрацювали?
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06.07.2022 15:10
+7
Викрадення та вивезення дітей-це акт міжнародного тероризму.Лапатная расєя-країна терорист заселена терористами і це має визнати міжнародна цивілізована спільнота...
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06.07.2022 15:10
+4
...на чолі з головним терористом та мерзенним вбивцею який ховається в бункері...
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06.07.2022 15:13
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Шатли верещучки вже запрацювали?
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06.07.2022 15:10 Ответить
Викрадення та вивезення дітей-це акт міжнародного тероризму.Лапатная расєя-країна терорист заселена терористами і це має визнати міжнародна цивілізована спільнота...
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06.07.2022 15:10 Ответить
...на чолі з головним терористом та мерзенним вбивцею який ховається в бункері...
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06.07.2022 15:13 Ответить
Та даже если русня будет насиловать мать Столтенберга, он будет смотреть и не вмешиваться.
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06.07.2022 16:15 Ответить
Александр Литвиненко о *****

Пока весь мир носится за виртуальным Бен-Ладеном, спасая себя от «мирового терроризма», за кремлевскими стенами наливается кровью очередное чудовище, подобное Гитлеру. И если его вовремя не остановить, возможно, этот маньяк в самом скором времени приведет цивилизацию к очередной мировой бойне, в топке которой сгорят миллионы и миллионы человеческих жизней.

Лондон, для CHECHENPRESS, 21.10.06 г.
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06.07.2022 15:18 Ответить
ясно чого мародерять телефони, холодильники, унітази і труси,

а діти до чого?
що москальня буде з ними робити,
нормальне життя не можуть дати,
чи збираються далі десь продавати
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06.07.2022 15:24 Ответить
Діти українців європеоїди, рашисти вважають себе європейцями( русічами). Косооких бурятів якутів і інших монголоїдів вважають 3сортним біосміттям. Дітей зазомбують і буде поповнення генетичне з українськими прізвищами в стадах рашистів. Те саме робив Сталін в дитбудинках з дітьми, які стали сиротами після голодоморів. А ми вже знаємо цих дітей як упоротих совкодрочерів пенсіонерів.
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06.07.2022 15:31 Ответить
Невже всіх силоміць вивезли?
Он реклама скрізь у соцмережах зашкалює "Южный Экспресс".
Купа звітів, як вата родинами виїхала "біженцями" в Європу, Канаду і навіть, сидить на мекс.кордоні. Ще Австралію бачила в групах.
Є попит, буде і пропозиція в обхід кордонів з певною таксою. І це треба визнавати.
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06.07.2022 15:25 Ответить
Чому це вата вдруг? Вата залишається в Криму і радіє.
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06.07.2022 15:33 Ответить
Якби ж вата сиділа в говені та раділа. Самки сепарів освоюють європейську допомогу. Популярна реклама з лугандонії "Донецк-Польша".
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06.07.2022 15:41 Ответить
Кацапи хочуть поправити свою азійську генетику.
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06.07.2022 16:06 Ответить
 
 