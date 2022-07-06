Оккупированный Крым используется, как хаб для незаконного вывоза тысяч украинских детей, - Ташева
РФ использует оккупированный Крым в качестве транзита для вынужденной перевозки украинцев с территорий Украины, которые были оккупированы после 24 февраля.
Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупанты используют территорию оккупированного Крымского полуострова для вынужденного вывоза украинцев из вновь оккупированных территорий и зон активных боевых и насильственного перемещения и удерживания на территории оккупированного Крыма гражданских заложников, военнопленных, бывших военнослужащих, работников местного самоуправления и государственных органов", - сказала она.
По словам Ташевой, сейчас сложно оценить количество украинцев, которые вынуждены выезжать через временно оккупированный Крым или до сих пор там находятся, но уточнила, что людской поток интенсивный.
В то же время она сообщила, что оккупированный Крым используется, как хаб для незаконного перемещения тысяч украинских детей. По ее мнению, это похищение отдельных из них, когда речь идет о детях сирот и лишенных родительской опеки.
Также оккупанты заставляют граждан Украины подписывать сфальсифицированные документы, адресованные следственному комитету РФ или давать показания ФСБ в Крыму, будто Вооруженные Силы Украины обстреливают гражданских лиц и гражданские объекты.
По ее словам, так называемые контрольные пункты пропуска через административную границу между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом продолжают работу под контролем ФСБ РФ. Кроме того, Ташева рассказала, что пункты временного размещения в оккупированном Крыму тщательно охраняются. Они рассчитаны на 340 человек. Остальные десятки тысяч граждан ищут убежище самостоятельно.
"Оккупационные администрации не заинтересованы в том, чтобы люди из материковой части Украины оставались на полуострове. Оккупированный Крым используется исключительно для транзита", - подытожила она.
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Пока весь мир носится за виртуальным Бен-Ладеном, спасая себя от «мирового терроризма», за кремлевскими стенами наливается кровью очередное чудовище, подобное Гитлеру. И если его вовремя не остановить, возможно, этот маньяк в самом скором времени приведет цивилизацию к очередной мировой бойне, в топке которой сгорят миллионы и миллионы человеческих жизней.
Лондон, для CHECHENPRESS, 21.10.06 г.
а діти до чого?
що москальня буде з ними робити,
нормальне життя не можуть дати,
чи збираються далі десь продавати
Он реклама скрізь у соцмережах зашкалює "Южный Экспресс".
Купа звітів, як вата родинами виїхала "біженцями" в Європу, Канаду і навіть, сидить на мекс.кордоні. Ще Австралію бачила в групах.
Є попит, буде і пропозиція в обхід кордонів з певною таксою. І це треба визнавати.