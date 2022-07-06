РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10532 посетителя онлайн
Новости
6 613 32

"Филип Моррис" сталкивается в Украине с необоснованными претензиями со стороны госорганов, - гендиректор

цигарки

ЧАО "Филип Моррис Украина" поддерживает действия украинских органов власти по восстановлению экономики, улучшению инвестклимата и условиям ведения бизнеса, однако компания заявила, что за последние несколько месяцев сталкивается с многочисленными необоснованными претензиями со стороны властей.

"Из-за остановки производства в Украине мы переориентировались на импорт и сразу столкнулись с более чем недельным простоем нашей продукции на таможне из-за бюрократических процедур по расчету НДС с табачных изделий. Затем работа наших складов была парализована фактическими проверками ГНС с безосновательными обвинениями. А любая задержка в реализации нашей продукции – это потерянные продажи и, соответственно, неуплаченный акциз, объем которого может достигать 100 млн грн ежедневно", - рассказал генеральный директор компании Максим Барабаш в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что такие задержки являются особенно странными в условиях полномасштабного вторжения РФ, когда стране нужны деньги из-за колоссального дефицита госбюджета.

По словам гендиректора компании, представители Бюро экономической безопасности (БЭБ) 24 июня пришли на склад "Филип Моррис" в Киеве для проведения обыска - неотложного следственного действия, которое длилось несколько дней, в том числе во время воздушных тревог.

"По нашему мнению, никаких правовых оснований для проведения обыска у представителей БЭБ не было. В результате была временно изъята партия сигарет с иностранной маркировкой. Этот товар был произведен еще до войны для рынка Японии и в силу очевидных обстоятельств не может быть экспортирован. Товар законно хранится на складах", - пояснил Барабаш.

Руководитель подчеркнул, что подобная ситуация мешает нормальной работе бизнеса и приводит к недополучению государством миллионов гривень налогов, а компания несет значительные временные затраты "на объяснение очевидных вещей".

Другой вопрос, который сейчас решает компания, — это исчезновение с таможенного склада в одном из аэропортов Украины большой партии сигарет, которые "Филип Моррис" планировала экспортировать в Японию. Сейчас компания выясняет, при каких обстоятельствах и куда они пропали, и не исключает, что украденные сигареты уже могли появиться в продаже на теневом рынке.

"Для того, чтобы инвесторам было интересно участвовать в озвученных в Лугано программах восстановления, власти должны сделать конкретные шаги, чтобы бизнесу не приходилось сталкиваться с такими действиями представителей органов государственной власти, с которыми постоянно сталкиваемся мы", - констатировал Барабаш.

Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области. На предприятиях компании до российского вторжения работало около 1,3 тыс. человек. До войны фабрика была экспортным хабом для более чем 20 стран мира, в частности таких крупных рынков, как Япония и Египет.

ЧАО "Филип Моррис Украина" в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом - до 2,73 млрд грн, активы за год возросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.

Автор: 

сигареты (867) Philip Morris (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
І шо ми не в НАТО???
показать весь комментарий
06.07.2022 15:16
+14
Пока не уволят кабмин и не пересажают ОП, а в перспективе и самОго великого, будет идти скрытый саботаж, прикрываясь патриотическими лозунгами и видосиками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.07.2022 15:20
+13
Вообщето сигаретный бизнес в Украине ВЕСЬ ПОД КРИМИНАЛИТЕТОМ ИЗ РАШИ.

И именно они гоняют фуры через Закарпатье и коорупционируют высшее руководство Украины ( таможню , погранцов, налоговую, силовиков )
показать весь комментарий
06.07.2022 15:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо ми не в НАТО???
показать весь комментарий
06.07.2022 15:16 Ответить
та що воні не розуміють війна іде тому доля откату збільшена
показать весь комментарий
06.07.2022 15:18 Ответить
Ага, або зробіть Тищенка дирехтором дирехторі, і всьо буде Ок.
показать весь комментарий
06.07.2022 23:54 Ответить
Вообщето сигаретный бизнес в Украине ВЕСЬ ПОД КРИМИНАЛИТЕТОМ ИЗ РАШИ.

И именно они гоняют фуры через Закарпатье и коорупционируют высшее руководство Украины ( таможню , погранцов, налоговую, силовиков )
показать весь комментарий
06.07.2022 15:18 Ответить
Пока не уволят кабмин и не пересажают ОП, а в перспективе и самОго великого, будет идти скрытый саботаж, прикрываясь патриотическими лозунгами и видосиками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.07.2022 15:20 Ответить
не жадничайте, дайте клоунам пару тугриков на будущие выборы
показать весь комментарий
06.07.2022 15:21 Ответить
Они их растаскивают по разным норам.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:28 Ответить
надо делиться, не поделишься - никуда не поедешь, вот у нас БЭБ еще нарисовалось…, какие там тарифы, знаете? то-то...
показать весь комментарий
06.07.2022 15:23 Ответить
Отдать все это не делиться
показать весь комментарий
06.07.2022 18:46 Ответить
Пропоную - замість купівлі цигарок - переказувати кошти на ЗСУ. І проблем з компанією не буде, і здров'я у людей покращає, і ЗСУ вдячні будуть. Одним "пострілом" - 3-х зайців! Жирно?...Є одна проблема - сили волі у цих людей бракує. А так, робоча схема
показать весь комментарий
06.07.2022 15:25 Ответить
Одні з найбільших платників податків, яких пліснява виживає з України, починаючи з 2019 року.
Активну учась в цьому дійстві приймає кум мервячука, депутат "слуг наріду", холодов.
Кому це вигідно? ...
показать весь комментарий
06.07.2022 15:25 Ответить
Черви свою "справу" знають навіть під час війни...Куди б ти не сунувся з проблемою -скрізь тебе зустрічає рило зі знаком запитання в очах.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:26 Ответить
Может компания, для начала, покинет российский рынок...
показать весь комментарий
06.07.2022 15:26 Ответить
Якщо я не помиляюсь, то вже був такий скандал у 2014. Тоді скандал замяли , напевне за бабло, так як тютюновий бізнес в Україні був і залишається повністю під кацапами. а саме Тедіс -Україна ,ще та компашка кацапських ФСБешних свинособак
показать весь комментарий
06.07.2022 15:28 Ответить
Пора Шмыгаля шмыгальнуть. Под сраку.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:28 Ответить
Ця компанія продовжує співпрацювати з рашею? Так а що ж ви хотіли?
показать весь комментарий
06.07.2022 15:33 Ответить
Слуги народа хочуть добре їсти на чолі з верховним правителєм...
показать весь комментарий
06.07.2022 15:35 Ответить
Высылаю инвестняню *****!
показать весь комментарий
06.07.2022 15:48 Ответить
Для инвест няни нужна тоже няня
показать весь комментарий
06.07.2022 18:47 Ответить
Тоже мне проблема. забыли занести бубе криворогому и Бене КАЛомойскому по кейсу зеленых шуршиков, и вся проблема за пол часа разрешится.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:55 Ответить
Видел список крупнейших налогоплательщиков. На первых местах две или даже три иностранных производителей табака. СБУ кажется уже всех поставили на счетчик. Не платишь - спонсор террористов. Но эти акулы им явно не по зубам.
показать весь комментарий
06.07.2022 15:58 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1544595532928241664 4 ч

Перевёл пацанам из Германии на карту Приватбанка 100евро(пробные). С меня естественно ноль за перевод. Пацаны получили 2680гривен и 12 евро с них забрали за какие-то услуги! https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля и https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко превратили Украину в страну https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0?src=hashtag_click #Попандопала !
показать весь комментарий
06.07.2022 15:59 Ответить
Малий бізнес також "заганяють", блокують податкові накладні...
показать весь комментарий
06.07.2022 16:30 Ответить
"На нашу думку, жодних правових підстав для проведення обшуку у представників БЕБ не було"
До болю чесний.
показать весь комментарий
06.07.2022 16:31 Ответить
Наколки патріотичні не зробили , ні ? А даремно . Он люди роблять , чи не люди ? А то таке . Робіть наколки і бізнес піде
показать весь комментарий
06.07.2022 17:18 Ответить
"Філіп Морріс" видно не знайшов спільної мови з зеленими "інвест-нянями")
показать весь комментарий
06.07.2022 17:33 Ответить
Це вони вміють і *******.
показать весь комментарий
07.07.2022 01:05 Ответить
як казав гетьманцев - пора скубти гусаків. Йому та БЕБу пофіг - чи Філіп Моріс, чи Брітіш петроліум. Сьогодні попустили, завтра всі перестануть платити. Головне - ліцо не уроніть.
показать весь комментарий
07.07.2022 03:39 Ответить
ФМ ще три роки тому потурили б, але одна проблема - нема нівкого доступу до тютюну, тому і тирять дрібними партіями і перепродують. ФМ вже давно б пішов на добровільне донорство, але є проблема-за хабар в Україні в Америці таки посадять. Он Фірташ аж в Індії дав хабара, індуси признались, дійшло до америкосів і фірташ жде видачі не в Індію а в Штати, бо продукція йде в Америку
показать весь комментарий
07.07.2022 03:46 Ответить
 
 