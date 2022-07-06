"Филип Моррис" сталкивается в Украине с необоснованными претензиями со стороны госорганов, - гендиректор
ЧАО "Филип Моррис Украина" поддерживает действия украинских органов власти по восстановлению экономики, улучшению инвестклимата и условиям ведения бизнеса, однако компания заявила, что за последние несколько месяцев сталкивается с многочисленными необоснованными претензиями со стороны властей.
"Из-за остановки производства в Украине мы переориентировались на импорт и сразу столкнулись с более чем недельным простоем нашей продукции на таможне из-за бюрократических процедур по расчету НДС с табачных изделий. Затем работа наших складов была парализована фактическими проверками ГНС с безосновательными обвинениями. А любая задержка в реализации нашей продукции – это потерянные продажи и, соответственно, неуплаченный акциз, объем которого может достигать 100 млн грн ежедневно", - рассказал генеральный директор компании Максим Барабаш в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что такие задержки являются особенно странными в условиях полномасштабного вторжения РФ, когда стране нужны деньги из-за колоссального дефицита госбюджета.
По словам гендиректора компании, представители Бюро экономической безопасности (БЭБ) 24 июня пришли на склад "Филип Моррис" в Киеве для проведения обыска - неотложного следственного действия, которое длилось несколько дней, в том числе во время воздушных тревог.
"По нашему мнению, никаких правовых оснований для проведения обыска у представителей БЭБ не было. В результате была временно изъята партия сигарет с иностранной маркировкой. Этот товар был произведен еще до войны для рынка Японии и в силу очевидных обстоятельств не может быть экспортирован. Товар законно хранится на складах", - пояснил Барабаш.
Руководитель подчеркнул, что подобная ситуация мешает нормальной работе бизнеса и приводит к недополучению государством миллионов гривень налогов, а компания несет значительные временные затраты "на объяснение очевидных вещей".
Другой вопрос, который сейчас решает компания, — это исчезновение с таможенного склада в одном из аэропортов Украины большой партии сигарет, которые "Филип Моррис" планировала экспортировать в Японию. Сейчас компания выясняет, при каких обстоятельствах и куда они пропали, и не исключает, что украденные сигареты уже могли появиться в продаже на теневом рынке.
"Для того, чтобы инвесторам было интересно участвовать в озвученных в Лугано программах восстановления, власти должны сделать конкретные шаги, чтобы бизнесу не приходилось сталкиваться с такими действиями представителей органов государственной власти, с которыми постоянно сталкиваемся мы", - констатировал Барабаш.
Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий.
В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области. На предприятиях компании до российского вторжения работало около 1,3 тыс. человек. До войны фабрика была экспортным хабом для более чем 20 стран мира, в частности таких крупных рынков, как Япония и Египет.
ЧАО "Филип Моррис Украина" в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом - до 2,73 млрд грн, активы за год возросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.
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И именно они гоняют фуры через Закарпатье и коорупционируют высшее руководство Украины ( таможню , погранцов, налоговую, силовиков )
Активну учась в цьому дійстві приймає кум мервячука, депутат "слуг наріду", холодов.
Кому це вигідно? ...
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1544595532928241664 4 ч
Перевёл пацанам из Германии на карту Приватбанка 100евро(пробные). С меня естественно ноль за перевод. Пацаны получили 2680гривен и 12 евро с них забрали за какие-то услуги! https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8F?src=hashtag_click #Зеля и https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%BE?src=hashtag_click #Ко превратили Украину в страну https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0?src=hashtag_click #Попандопала !
До болю чесний.