В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады российских оккупантов ВИДЕО (обновлено)

В оккупированном россиянами Херсоне прогремел взрыв в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят, в районе железнодорожного вокзала. До этого в городе раздался взрыв", - сообщает корреспондент издания.

Читайте также: Оккупанты назначили экс-фээсбэшника и российского чиновника Елисеева "главой правительства" Херсонской области

Позже советник главы ОВА Сергей Хлань сообщил: "В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов. Продолжение следует".