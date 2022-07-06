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Новости Война
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Бывшему "слуге народа" Ковалеву сообщено о подозрении в госизмене и пособничестве РФ, - ГБР

ковальов

Экс-нардепу Алексею Ковалеву, предавшему Украину и перешедшему на сторону России, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".

Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессора части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляцию сознанием", - говорится в сообщении.

Генпрокурор на основании собранных ГБР доказательств сообщил бывшему депутату о подозрении.

Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля на Херсонщине.

Смотрите также: Изменник-нардеп Ковалев после подрыва его авто: Против меня устроили диверсию украинские спецслужбы. ВИДЕО

Автор: 

ГБР (2968) подозрение (482) Ковалев Алексей (29)


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Топ комментарии
+21
Всі слуги народу , служать русофашистам , тому я за те , щоби цю партію
заборонили в нашій краіні 😠‼️
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06.07.2022 15:51
+19
а чого він колишній, чого "екснардеп"?
Він що, склав повноваження, як ото, приміром, ?
Може, я щось пропустив?
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06.07.2022 15:50
+17
Надо же, в Слуге народа сплошные предатели... А когда всю эту шоблу с партию набирали, все было норм? Только сейчас, через полгода войны, очухались?
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06.07.2022 15:56
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а коли це він став колишним???
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06.07.2022 15:50 Ответить
А чи знає Зеленський хто у ермака тато?
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06.07.2022 16:24 Ответить
а чого він колишній, чого "екснардеп"?
Він що, склав повноваження, як ото, приміром, ?
Може, я щось пропустив?
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06.07.2022 15:50 Ответить
ааа, он в чому справа: "https://www.chesno.org/politician/157639/ Партія Слуга народу призупинила членство Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді "; попри те, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 він обирався до ВР як безпартійний ; отже, його в партію прийняли, коли він став нардепом.

Але ж він же досі залишається чинним нардепом!
Чи в нашому ДБР досі вважають: якщо виключили з партії - то слідство і тюрма? Типовий совкізм/сталінізм в ДБР...
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06.07.2022 15:59 Ответить
Він не цшов як безпартійний, він балотувався просто НЕ по партійному списку.
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06.07.2022 23:46 Ответить
Всі слуги народу , служать русофашистам , тому я за те , щоби цю партію
заборонили в нашій краіні 😠‼️
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06.07.2022 15:51 Ответить
Підтримую обома руками!- Слуги Народу це нащадки Ригі-аналів! Заборонити нахрін...
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06.07.2022 16:10 Ответить
Треба заборонити партію слуга народу як заборонили їх попередників партію слуга народу компартія
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06.07.2022 15:51 Ответить
Бывших не бывает!!!!! Там все такие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2022 15:52 Ответить
Як своєчасно...
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06.07.2022 15:54 Ответить
Надо же, в Слуге народа сплошные предатели... А когда всю эту шоблу с партию набирали, все было норм? Только сейчас, через полгода войны, очухались?
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06.07.2022 15:56 Ответить
Єто такое совпадєниє!
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06.07.2022 16:21 Ответить
Как, впрочем, и ОПЗЖ. Просто совпадение.
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06.07.2022 17:39 Ответить
Когда читаешь подобное и про подобных, невольно думаешь о сталинских методах (хоть это и не по европейски). На пять лет ввести особый режим: поймал на сдаче позиций ВСУ - расстрел на месте, поймали коллаборанта - расстрел на месте, и т.д. А после 5 лет, когда общество очистится от двуногого био-мусора можно вводить: и демократию, и плюрализм мнений.
Или, как вариант, лишать гражданства и гражданских прав. Живи как хочешь.
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06.07.2022 15:56 Ответить
розстріл на місці? та пан з дубу рухнув, а як же поплічників виявити, вони як правило в групах працюють, може цілу мережу вдасться накрити, а пан на місці хоче.
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06.07.2022 16:09 Ответить
Гасло угрупування «Слуга народу» - «Всі ми ковальови!».
Ковальов - це лише ще одне підтвердження, що ЗЕлені «слуги» служать не українському народу, а «вольно ілі нєвольно» прислужують рашистам!
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06.07.2022 16:02 Ответить
А 4 тв канал закрыли ? Кому передали частоты?
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06.07.2022 16:05 Ответить
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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06.07.2022 16:06 Ответить
і хто нам дохтур. якщо ми як малі діти серіал від реальності не відрізняємо. Не переймайтеся, що ми дурні, не тільки ми такі дурні, таких по Світу капець, що солодких ілюзій вічно хочуть. Було би звісно корисно перестати бути такими дурними.
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06.07.2022 16:12 Ответить
Та не на часі ! Треба б було після війни !
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06.07.2022 16:19 Ответить
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06.07.2022 16:27 Ответить
В партии "Слуга с огорода" предатель - каждый пятый !
Как и четыре предыдущих.....
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06.07.2022 16:28 Ответить
Фракція Слуги кремля все більше і більше палиться 🤣
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06.07.2022 16:36 Ответить
Осьо!
Зе бьютіфоль камюнікейшн тьюб!
Спіцяльно розробленний нашими фахівцями пристрий, для "повідомлення про підозру"...
""
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06.07.2022 16:43 Ответить
73% - "Люді, будьтє бдітєльньі!"
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06.07.2022 17:22 Ответить
Овцы не могут долго существовать в одиночестве. Без стада они впадают в состояние тревоги, которое со временем только усиливается
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06.07.2022 17:28 Ответить
не сцьі алеха..за держзраду 2 роки умовно і відновлення на посаді
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06.07.2022 20:24 Ответить
 
 