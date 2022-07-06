Бывшему "слуге народа" Ковалеву сообщено о подозрении в госизмене и пособничестве РФ, - ГБР
Экс-нардепу Алексею Ковалеву, предавшему Украину и перешедшему на сторону России, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессора части Украины с целью осуществления влияния на общественность и манипуляцию сознанием", - говорится в сообщении.
Генпрокурор на основании собранных ГБР доказательств сообщил бывшему депутату о подозрении.
Действия экс-нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что экс-нардеп "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля на Херсонщине.
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Він що, склав повноваження, як ото, приміром, ?
Може, я щось пропустив?
Але ж він же досі залишається чинним нардепом!
Чи в нашому ДБР досі вважають: якщо виключили з партії - то слідство і тюрма? Типовий совкізм/сталінізм в ДБР...
заборонили в нашій краіні 😠‼️
Или, как вариант, лишать гражданства и гражданских прав. Живи как хочешь.
Ковальов - це лише ще одне підтвердження, що ЗЕлені «слуги» служать не українському народу, а «вольно ілі нєвольно» прислужують рашистам!
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
Как и четыре предыдущих.....
Зе бьютіфоль камюнікейшн тьюб!
Спіцяльно розробленний нашими фахівцями пристрий, для "повідомлення про підозру"...
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