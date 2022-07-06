Счета Ани Лорак в РФ заморожены, ее компанию закрывает налоговая, - росСМИ
Российская налоговая приняла решение о закрытии компании "Ани Лорак Продакшн". Счет певицы заморожен с прошлого года.
Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Они отмечают, что певица попала в черный список должников Федеральной налоговой службы. В него попадают те, кто не платит обязательные отчисления или больше года не предоставляет налоговую отчетность.
Теперь российская налоговая приняла решение о закрытии компании Лорак. Это будет осуществлено в течение трех месяцев.
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Ани Лорак уже много лет живет и выступает в России. Она не высказывала своей позиции по вторжению РФ в Украину.
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+78 Kolja Stambulskij
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+52 Александр Чуднивец #474549
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+48 Dust
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ця курва вже ніколи не побачить трудових колективів рашиських птицефабрик, де вона "співала" в трусєлях...
її не пустять співати в єврейських кабаках на Брайтон-Біч - США тупо не дадут візи
вона набуй не потрібна навіть в Тель-авівській філармонії, бо таких там своїх повно...
За пятнадцать лет от меня
Красота ушла, нищета пришла
И в душе моей нет огня.
Жизнь жестокая, одинокая,
Клянчу корочку по дворам,
Все закрыли дверь, не нужна теперь
Ни профессорам, ни ворам.
О былом своём с нищетой вдвоем
Вспоминаю я иногда
Было радостно, было сладостно
Не забуду я те года."
ЗЫ... Что ты сделала с Лоркой белою,
Распроклятая ты, Москва?
Встретил Лорочку на помоечке,
Рассказала мне всё сама.
ну, нерухомість, костюмчики, лівчики, трусєля... концертниє - це заберуть збоченці
Будь-який контакт із Росією токсичний.
Громадянство, інвестиції, бізнеси, культурна та наукова діяльність, просто переїзд на ПМП...
Завжди це погано закінчується. Не тому, що ти помилився чи щось зробив неправильно, просто тому, що це Росія і які б вигоди ти не отримав сьогодні, завтра це обов'язково обернеться крахом.
Влітку спекотно, взимку холодно, вода мокра, Росія токсична - це не вигадка, а об'єктивна даність і не залежить від твого суб'єктивного відчуття
Главное, что б сюда не возвращалась никогда
Опять на улице облава...
не болєє того
А колись каролька ще дівчиськом лазила по клубах на Прорізній в дермантінових шортах, сідала на коліна до лантухів з грошима і заглядала в очі.