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Счета Ани Лорак в РФ заморожены, ее компанию закрывает налоговая, - росСМИ

лорак

Российская налоговая приняла решение о закрытии компании "Ани Лорак Продакшн". Счет певицы заморожен с прошлого года.

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Они отмечают, что певица попала в черный список должников Федеральной налоговой службы. В него попадают те, кто не платит обязательные отчисления или больше года не предоставляет налоговую отчетность.

Теперь российская налоговая приняла решение о закрытии компании Лорак. Это будет осуществлено в течение трех месяцев.

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Ани Лорак уже много лет живет и выступает в России. Она не высказывала своей позиции по вторжению РФ в Украину.

Счета Ани Лорак в РФ заморожены, ее компанию закрывает налоговая, - росСМИ 01

Лорак (48) россия (95352) шоу-бизнес (151)


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Топ комментарии
+78
смоктала смоктала та не висмоктувала....
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06.07.2022 15:51
+52
Сльози навіть заважають писати-так шкода дурепу...
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06.07.2022 15:51
+48
сумна доля використаного презерватива:

ця курва вже ніколи не побачить трудових колективів рашиських птицефабрик, де вона "співала" в трусєлях...

її не пустять співати в єврейських кабаках на Брайтон-Біч - США тупо не дадут візи

вона набуй не потрібна навіть в Тель-авівській філармонії, бо таких там своїх повно...
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06.07.2022 16:02
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смоктала смоктала та не висмоктувала....
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06.07.2022 15:51 Ответить
Так соска ж вже стара, одна мошонка залишилась
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06.07.2022 15:52 Ответить
сумна доля використаного презерватива:

ця курва вже ніколи не побачить трудових колективів рашиських птицефабрик, де вона "співала" в трусєлях...

її не пустять співати в єврейських кабаках на Брайтон-Біч - США тупо не дадут візи

вона набуй не потрібна навіть в Тель-авівській філармонії, бо таких там своїх повно...
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06.07.2022 16:02 Ответить
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06.07.2022 16:04 Ответить
«Все... отпелась я, поседела я,
За пятнадцать лет от меня
Красота ушла, нищета пришла
И в душе моей нет огня.

Жизнь жестокая, одинокая,
Клянчу корочку по дворам,
Все закрыли дверь, не нужна теперь
Ни профессорам, ни ворам.

О былом своём с нищетой вдвоем
Вспоминаю я иногда
Было радостно, было сладостно
Не забуду я те года."
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06.07.2022 16:17 Ответить
... ДА-ДА-ДА... Было радостно было сладостно.. Не забуду я те года...
ЗЫ... Что ты сделала с Лоркой белою,
Распроклятая ты, Москва?
Встретил Лорочку на помоечке,
Рассказала мне всё сама.
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06.07.2022 16:55 Ответить
какой кошмар , где же она теперь харчеваться будет
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06.07.2022 17:08 Ответить
Никакого кошмара,закрыли мертвую фирму.бабки давно перегоняет через другую.так что новость ни о чем
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06.07.2022 18:56 Ответить
Та так смоктала, що аж свистіло! Видно, не в ту цюрку свиснула!
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06.07.2022 16:49 Ответить
От Вам смішно, а вона й досі, разом з повалій, -- народна артистка України.
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06.07.2022 20:27 Ответить
Сльози навіть заважають писати-так шкода дурепу...
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06.07.2022 15:51 Ответить
Беда в том что бабки этой шмары уйдут в общак рашистов.
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06.07.2022 15:56 Ответить
не думаю що вона така дурна тримати "трудові копєйкі" в Ощадбанку Нарьян-Мару

ну, нерухомість, костюмчики, лівчики, трусєля... концертниє - це заберуть збоченці
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06.07.2022 16:05 Ответить
Все деньги конешно забрать не получится, но фсб-ки тоже не дураки. Добираются и до иностранных банков - им с изъятого тоже часть достается.
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06.07.2022 16:54 Ответить
При запросах этой сучки, бабок там максимум на одну гусеницу для танка хватит
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06.07.2022 16:08 Ответить
?
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06.07.2022 18:47 Ответить
А що такое? Не впускати в Украину цю тьотю!!!
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06.07.2022 15:52 Ответить
впустить ЗЄ-льнка, та ще й на її концертах буде либу строіть
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06.07.2022 16:06 Ответить
У Вас у слові курва п'ять помилок.
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06.07.2022 16:15 Ответить
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06.07.2022 16:44 Ответить
А чому не не можна впустити народну артистку України до України, га?
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06.07.2022 20:29 Ответить
Зараз буде розказувати як Україну любить
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06.07.2022 15:52 Ответить
А нам що з того? До чого ця "новасть"? Нам що, "пажалєть" мадам Куёк?
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06.07.2022 15:53 Ответить
Понять и простить.😢
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06.07.2022 16:10 Ответить
колаборантка вже не смоктати буде... буде труси скоро латати... не потрібне лайно, як вияснилось не тільки в Україні, в кацапії також...
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06.07.2022 15:54 Ответить
tak u nee tam podruzhki e....azarov , janukovich....pustj u nih v zaimi vozme i pozivje...a cjo
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06.07.2022 15:54 Ответить
oi ...ja zhe zabil pra njash mash
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06.07.2022 15:55 Ответить
Турок бросил бестолочь...Та шо там турок, если даже каазламордым она и даром не упала.
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06.07.2022 15:54 Ответить
Эту шлендру не впускать, у нас их и так на Окружной переизбыток!!!!
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06.07.2022 15:54 Ответить
Не порівнюйте працівниць секс індустрії з цим лайном.
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06.07.2022 16:06 Ответить
Еще шалаву Елку надо прищемить с ее "искренностью в глазах."
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06.07.2022 15:55 Ответить
Ось гарний приклад того, хто добровільно отримав паспорт рф.
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06.07.2022 15:56 Ответить
Не лише паспорт...
Будь-який контакт із Росією токсичний.
Громадянство, інвестиції, бізнеси, культурна та наукова діяльність, просто переїзд на ПМП...
Завжди це погано закінчується. Не тому, що ти помилився чи щось зробив неправильно, просто тому, що це Росія і які б вигоди ти не отримав сьогодні, завтра це обов'язково обернеться крахом.
Влітку спекотно, взимку холодно, вода мокра, Росія токсична - це не вигадка, а об'єктивна даність і не залежить від твого суб'єктивного відчуття
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06.07.2022 16:10 Ответить
Наспрвді ніколи небачив,випадку реабілітації з кацапоїдного стану. Небуло,ніколи небуло...! Якщо є особистості здатні неокацаплюватися,при,чому неймовірно мало. То склеїти себе сгенерувати в собі неокацаплену особистість,протистояти оскотиненню:- йрй
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06.07.2022 20:37 Ответить
Та она там вообще уже по каким-то депрессивным регионам и дешёвым барам ездит
Главное, что б сюда не возвращалась никогда
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06.07.2022 15:56 Ответить
Оооой. Ооопа. Ани Лорак продакшон пришел *********.
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06.07.2022 15:56 Ответить
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06.07.2022 15:57 Ответить
Шалава-лава-лава-лава
Опять на улице облава...
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06.07.2022 15:58 Ответить
Дебела куйок збацала мурку на весіллі у Вірменії. Грошей нема, але не голодує.

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06.07.2022 15:58 Ответить
не понял. Это она в лосинах на вырост...
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06.07.2022 16:00 Ответить
стара курва
не болєє того
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06.07.2022 16:07 Ответить
Cтягуюча білизна )) їй давно не шашнадцять.
А колись каролька ще дівчиськом лазила по клубах на Прорізній в дермантінових шортах, сідала на коліна до лантухів з грошима і заглядала в очі.
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06.07.2022 16:16 Ответить
А кста, ротарыха тоже шастала в сибирских епенях по корпоративах, надо же так опуститься, пока ее сердечный кондратий не выцепил...
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06.07.2022 16:07 Ответить
Пздц.... Якою ж гарною дівчинкою була 20 років тому і в нульових, типовою українською красунею. Що ж кацапська помийка з людьми робить...
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06.07.2022 17:31 Ответить
а шо слышно про про тупую дылду (повалийшу)?
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06.07.2022 15:58 Ответить
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06.07.2022 16:01 Ответить
манкуртсво еще никого до добра не доводило и уж тем более рабская кулебяка сцаря в одном месте...
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06.07.2022 16:01 Ответить
тварюка кончєна
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06.07.2022 16:02 Ответить
"Sic transit gloria mundi" - "Так проходит слава земная" Вечеринка на птицефабрике уже была, следующие гастроли - стойбища оленеводов
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06.07.2022 16:04 Ответить
навіть алєводи одмєняются
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06.07.2022 16:08 Ответить
На окружній буде заробляти хвойда продажна.
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06.07.2022 16:04 Ответить
Чого вони так до неї, вона ж так їм підлизувала
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06.07.2022 16:04 Ответить
Після Лободи скоро на одну патріотку України може побільшати
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06.07.2022 16:04 Ответить
рот - отработанный материал , передок не интересен - большой износ , осталось разрабатывать АНАЛитические способности
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06.07.2022 16:06 Ответить
Шмара без гордості.
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06.07.2022 16:09 Ответить
так суке и надо **** подкрался незаметно
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06.07.2022 16:10 Ответить
Та і йух з нею!
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06.07.2022 16:11 Ответить
Яка сумна новина! А ж три баяни порвали!
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06.07.2022 16:12 Ответить
кароліна ***** фсьо.....
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06.07.2022 16:14 Ответить
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06.07.2022 16:15 Ответить
Люкс! З Вашого дозволу заберу собі. Хто автор?
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06.07.2022 16:47 Ответить
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06.07.2022 16:17 Ответить
Не платит оккупантам налоги на войну. Интересно как долго она ждала когда об этом сообщат украинцам.)
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06.07.2022 16:17 Ответить
О, тепер буде співати в пяному виді перед мавпами в Еритреї.
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06.07.2022 16:19 Ответить
П..зда, ви...обиста.
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06.07.2022 16:20 Ответить
Якось "похрєн"... Точно так само як їй самій була "похрен" Україна...
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06.07.2022 16:20 Ответить
Їй то точно. А нам не. П..зду Україна прикормила. Вон, якби про Пугачову так написали, скільки би постів не було.
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06.07.2022 16:25 Ответить
потаскуха...
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06.07.2022 16:31 Ответить
""
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06.07.2022 16:48 Ответить
****, сльози очі заливають... За що ***? Як же шкода найпатріотичнішу українську виконавицю. Народ, може скинемось хто скільки може Куйок на хлібець?
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06.07.2022 16:49 Ответить
Тыць-трындыць, а з боку бантик... Пусть идет на садовое кольцо, не сачкует, мымрысько.
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06.07.2022 17:07 Ответить
По ходу, это с дуба нужно грохнуться, шобы увидеть в куйок найпатрiотичнiшу...
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06.07.2022 17:10 Ответить
зара приїде біткатися в Україну.
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06.07.2022 16:56 Ответить
сама винна. Запроданка.
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06.07.2022 17:00 Ответить
кароліні куєк - кремлівський куй на комір
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06.07.2022 17:06 Ответить
Главное чтобы **** сюда не полезла.
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06.07.2022 17:24 Ответить
повали ты ***** следующая
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06.07.2022 17:39 Ответить
Старушка Софочка сРатару так же орденок от Х..ла приняла после 2014 года, и не побрезговала, гнида старая совковая. И сынка с внучком пыталась в Румынию после 24-го проволочь через границу, мразь.
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06.07.2022 20:28 Ответить
зрадная проблядь!
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06.07.2022 17:42 Ответить
Та і йух з нею.
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06.07.2022 18:01 Ответить
Шльондра!
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06.07.2022 18:19 Ответить
Все пропало, дура!
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06.07.2022 18:24 Ответить
Тепер ця пілотка точно висловить свою позицію))
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06.07.2022 18:27 Ответить
и нам она нахер не нужна
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06.07.2022 18:59 Ответить
Було б непогано, якби цю курву посадили за грати, як нацистку-біндерафку.
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06.07.2022 19:19 Ответить
Скоро с плакатом в труселях выбежит. Потом по Буче будет ходить со скорбным видом. Дорожка протоптана
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06.07.2022 22:10 Ответить
Куйок Продакшн. Звучить.
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06.07.2022 23:50 Ответить
Завтра буде у Київі з балачками, як вона допомагала Україні
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07.07.2022 01:02 Ответить
 
 