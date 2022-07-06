Идея наказать страну с наибольшим ядерным потенциалом - асбурд, - Медведев об инициативе создания трибунала по преступлениям РФ в Украине
Любые попытки создания трибуналов или судов для расследования военных преступлений России являются бредом.
Об этом в Telegram пишет заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ.
"Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, имеющую наибольший ядерный потенциал, абсурдна сама по себе. И потенциально угрожает существованию человечества", - сказал он.
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+43 Aleks Sun
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+39 Владимир Сухов #378743
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А что ты жрать, мудило, будешь.
А Пинк Флойд?
Уши завянут от Эй Дубинушка Ухнем...
Він прямо заявляє: не чіпайте нас - ми *******. Ми багато собі дозволяєм, а на вашу протидію у нас є ядерна зброя, і чхати ми хотіли на людство (включаючи також і себе).
...В 90-е годы Россию абсолютно реально спасли от голодной смерти потоками гуманитарной помощи эти проклятые пин... и Европа. И это было. Это забыто, это ошельмовано, это надежно скрыто, вытерто из памяти. Но это было, и 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялись десятки военно-транспортных самолетов и направились на Москву, на Питер, в другие города СНГ. Это было, и называлась эта операция Provide Hope («Подай надежду»). Никуда от этого не денешься.
Чуть позже самолетов ВВС стало не хватать, и Минбороны США фрахтовало за свой счет гражданские суда. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, медоборудованием, ветчиной, шоколадом, маслом, колбасами, консервированным хлебом. И везли всё это в Россию. Но то же самое делала, правда, без такого американского пафоса, и проклятая Европа. Но США на эту операцию совершенно бескорыстно, бесприбыльно для себя потратили 41 миллиард долларов, и это были десятки тысяч тонн. Их доставляли. Они разворовывались, они распродавались, они залеживались в ожидании распродажи и просрочивались. Но их, тем не менее, хватило, чтобы накормить и одеть самых несчастных в собесах, в школах, больницах, детдомах, стариковских приютов.
Я очень хорошо помню прибытие этих бортов. И я, кстати, помню голодающие детские дома и драки в приютах стариковских за какой-нибудь паршивое печенье. Но вот эти самолеты, они шли, шли, набитые всем этим. И для чего шли - чтобы вот эти спасенные отъелись бы…
Отъелись, забурели, забыли, как будто им память стерли, и стали проклинать ...
Александр НЕВЗОРОВ
Завтра власть поменяется и тебя, алкаша, вместе с твоими подельниками по Совбезу выдадут органам международного правосудия, и не закашляются, лишь бы санкции сняли. Если надо, изменят для этого Конституцию специально.
Ты - не помазанник Божий, ты временщик и подельники твои тоже. Помни об этом.
Милошевич тоже был альфа и омега в Сербии и что ? Выдали в Гаагу.
Почему же условный Навальный, когда выйдет из тюрьмы и будет вознесён народом на трон, не захочет от вас таким образом избавиться ? Да запросто.
Так что возмущайся и удивляйся в Твиттере пока что. Скоро (относительно) за тобой автозак приедет . . .
А московитское ЯО уже даже не второй, а пятой свежести.
И весь плутоний Ельцин благополучно продал в США.
А Димону про это не сказали.