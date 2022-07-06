Идея наказать страну с наибольшим ядерным потенциалом - асбурд, - Медведев об инициативе создания трибунала по преступлениям РФ в Украине

Любые попытки создания трибуналов или судов для расследования военных преступлений России являются бредом.

Об этом в Telegram пишет заместитель председателя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев, передает Цензор.НЕТ.

"Эти предложения не только юридически ничтожны. Идея наказать страну, имеющую наибольший ядерный потенциал, абсурдна сама по себе. И потенциально угрожает существованию человечества", - сказал он.

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