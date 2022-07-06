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Новости Война
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Оккупант в истерике от увиденного на войне: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехват СБУ. АУДИО

У некоторых оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых российских военных. Захватчики мечтают просто вернуться домой в живых. А действия ВСУ вызывают у рашистов нервные срывы и желание лечиться.

Об этом в перехваченном СБУ разговоре рассказывает оккупант, который дислоцируется в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.

Рашист уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Когда вернется с войны, планирует объездить церкви и монастыри.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Будет жопа, короче, надо валить... Потом сидеть в Таганроге, лапу сосать", - перехваченный разговор оккупанта с женой. АУДИО

армия РФ (19035) СБУ (19851) перехват (342)


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Топ комментарии
+68
Хочешь вернуться к нормальной жизни, тварь рашистская? За что убили моих близких под Бучей и в Мариуполе? За что вы лишили будущего детей, которых лечить и лечить? Вам только одно лечение - СМЕРТЬ!!! НЕНАВИЖУ ВАС, ТВАРИ КАЦАПСКИЕ!!!
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06.07.2022 17:41
+54
Вот что HIMARS животворящий делает!
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06.07.2022 17:39
+34
Якийсь дуже оптимістичний орк.... тур по монастирям забажав, ти диви... на корм собакам! Скоро з бабкою побачишся, мрія здійсниться!
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06.07.2022 17:43
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этот уже "поплыл"...
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06.07.2022 17:36 Ответить
ага , поедет он...в пакете поедет
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06.07.2022 17:40 Ответить
Ти б від такого не "поплив"?...
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06.07.2022 18:01 Ответить
Пока нет.
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06.07.2022 18:50 Ответить
В параші терміново будувати псих лікарні. І то багато.
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06.07.2022 17:38 Ответить
ніт! частина з них має все таки повернутись на расею і принести тули все те, що він розповів. Інакше не можна
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06.07.2022 17:50 Ответить
Зачем строить? Там вся територия психически нездорова((( а лечищий врач фсб у них
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06.07.2022 18:15 Ответить
Вот что HIMARS животворящий делает!
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06.07.2022 17:39 Ответить
Пусть ночью всех перестреляет, он уже готов. Дурка не поможет.
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06.07.2022 17:40 Ответить
Обосраный окупает.. и это хорошо
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06.07.2022 17:41 Ответить
Хочешь вернуться к нормальной жизни, тварь рашистская? За что убили моих близких под Бучей и в Мариуполе? За что вы лишили будущего детей, которых лечить и лечить? Вам только одно лечение - СМЕРТЬ!!! НЕНАВИЖУ ВАС, ТВАРИ КАЦАПСКИЕ!!!
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06.07.2022 17:41 Ответить
1000%
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06.07.2022 18:57 Ответить
Спасибо о великому ***********!!!!Ребя соберитесь и толпой наведите порядок у себя в поРаше!завалите всё гнилое руководство!так выгодней будет!!
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06.07.2022 17:42 Ответить
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06.07.2022 17:42 Ответить
Якийсь дуже оптимістичний орк.... тур по монастирям забажав, ти диви... на корм собакам! Скоро з бабкою побачишся, мрія здійсниться!
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06.07.2022 17:43 Ответить
Сиділи б ці суки дома, й п#зду роздивлялись би на якомусь порносайті - воно і комфортніше і для здоров'я не так шкідливо!
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06.07.2022 17:44 Ответить
Про які церкви та монастирі звіздить цей смердючий кацап? На расєюшку він повернеться,в кращому випадку,в целофановому чувалі,і то,якщо дуже повезе...
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06.07.2022 17:44 Ответить
Кацапів вже не вилікувати бо це вроджене...
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06.07.2022 17:47 Ответить
Російські виродки не повинні доїхати до монастиря, бо там їх благословлять знову на війну
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06.07.2022 17:56 Ответить
Нє плачь синок, скора паєдєш к бабушкє на кладбіщє. Ана тєбя заждалась . Гаваріт, " Гдє мой внучьок радімай, прівєзітє мнє хоть правую ногу... " Нє падвєді бабушку !
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06.07.2022 17:56 Ответить
Приїхав хлопець заробити трохи грошей на смертях українців, а про заповіді не убий, не кради, коли їхав не згадував. А тепер згадав. Краще пізніше ніж ніколи. Але наших людей це вже не поверне.
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06.07.2022 17:58 Ответить
Кажеш, на кладбіще зразу, як вернешся? Згодна, без черги
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06.07.2022 18:01 Ответить
Заскиглили мразоти рашискі.... не буде вам більше нормального життя!!!
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06.07.2022 18:01 Ответить
образованный москаль попался. с воображением. это редкость
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06.07.2022 18:01 Ответить
Мені все одно,нехай йде до своєї бабус чи до кабзона!!!
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06.07.2022 18:08 Ответить
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06.07.2022 18:22 Ответить
Ну дебилы, слов нет..
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06.07.2022 18:55 Ответить
Эти выродкие ехали на беззащитных хохлов поохотиться, но что-то пошло не так.
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06.07.2022 18:27 Ответить
слабохарактерный ванилька сахарный
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06.07.2022 18:38 Ответить
Это называется посттравматический синдром.
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06.07.2022 18:41 Ответить
Нам просто необхідно щоб в ********* повернулося якомога більше інвалідів які своїм виглядом і деградацією будуть нагадувати що чекає на кацапів в Україні...
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06.07.2022 18:44 Ответить
Їх просто сховають по притулкам. Це вже після другої світової у совку проходили. ЇБАШИТИ НАСМЕРТЬ!!!!!
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06.07.2022 18:54 Ответить
Частину, так!, сховають, але утримувати до смерті доведеться усіх... або повбивати щоб "нє мозолілі глаза". Тому рятуючи пораненого окупанта для повернення його в ********* ми насправді інвестуємо в наше майбутнє. Це якраз саме той випадок наочної і доступної для сприйняття дебілами контрпропаганди. Гуманізм в деяких питаннях війни буває дуже вигідним в перспективі...
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06.07.2022 19:05 Ответить
Бог тебя не бережет. Он тебя **** карает, только медленно. Усруский дебил
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06.07.2022 18:51 Ответить
Нет, ты поедешь на встречу со своей бабушкой
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06.07.2022 19:17 Ответить
...цей кацап хворим виродком родився.
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06.07.2022 19:18 Ответить
Когда все эти ублюдки вернутся на рашку, вот тогда у них начнётся веселуха. Массовые убийства и самоубийства обеспечены
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06.07.2022 20:51 Ответить
 
 