Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, но не такие, как в НАТО, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство пока не может конкретизировать гарантии безопасности, которые готовы предоставить Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По его словам, гарантии нужно обсуждаться с союзниками в Североатлантическом Альянсе.
В то же время, продолжил канцлер, Германия придерживается предоставленного ранее обещания приобщиться к гарантиям безопасности Украины, но об автоматической военной помощи в случае нападения речь не идет.
Шольц отметил, что конкретные гарантии сейчас обсуждаются со странами-партнерами и Украиной, но очевидно, что они не могут быть "соответствующими статье 5 Вашингтонского договора".
Канцлер лишь добавил, что гарантии безопасности Украины должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.
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і наступних ?
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.
Не німці нам презЕдента вибирали.
бреше как дєвочка
Це ж яку він травму наніс ніжним душам?
Це вся потужна промова, в півтора абзаца, чи для масовості варто прочитати ще й потужну промову БЮТівця Толочка?
Через чергове порушення Конституції Зеленським, країна цілий рік має чекати можливості подати заявку на членство в НАТО. Те, як Зеленський бикує з НАТО може бути вигідним тільки *****.
Ці "гарантії" повна ПРОФАНАЦІЯ!
Тому, що вони не можуть порушувати договорів НАТО і бути вищі за них.
Тільки вступ до НАТО!
Україна вже погодилась на фінляндизацію!
гарантіямичи Бубочкина? Це Бубочка, як і бандюкович, намагається кацапам догодити.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в переговорном процессе с Россией готова обсуждать "гарантии безопасности и нейтралитет".
Об этом он заявил в интервью российским СМИ, текст которого опубликовала https://meduza.io/ Meduza .
"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт…Он глубоко проработан , но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее ", - сказал Зеленский.
НАТО и только НАТО - это и есть самая настоящая гарантия безопасности от дикой лапотной орды.
А німцям нема ні віри, ні поваги. Ото вам і результат довгого кровозмішування з орками. Плюс є дуже стрьомна інформація про бажання мордору, китаю та німеччини створити економічний союз, і про переговорний процес з цього приводу, який ведеться і в ці дні...
А свои хотелки пусть паРаша себе в жопу засунет, уже расклад другой.
Зеленського і Колукавого.
так як вони приймають рішення то точно рашисти з 200тис. армією вже б в Берліні були поки вони соплі б жували.
Что опять готовы Украине дать гарантии? так це - ж вже було, коли Украина сгідно Будапештського меморандума відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі в обмін на гарантії. Ви с початку з тими гарантіями розрахуйтесь а потім нві давайте.
Большинство опрошенных немцев (47%) поддерживают такую идеюhttps://www.n-tv.de/politik/Russland-Ukraine-Krieg-Mehrheit-der-Deutschen-haelt-Bundesregierung-fuer-konzeptlos-article23443407.html
Які гарантії, окрім військових можуть бути!!??
Глибоче-е-е-езна стурбованість!??
Са-а-амий рішучий протест?
Навіщо тоді це говорити.
Парадигма контролю аж ніяк і близько не важливіша за щомісячні валізи з мордорськими нафтодоларами. Це як з глобальним потеплінням, всі знають що проблема існує, але всім *****, бо щоб вирішувать проблему, треба спочатку відрізать величезний шматок від своїх прибутків і статків, а потім ще багато величезних шматків на перехід виробництва на зелену енергію. А відрізати шматки 0,5% жируючого населення землі не хоче і не буде, тому, шановні, вигрібайтесь як хочете. Те ж саме і з мордором. Можна вирішувати проблему, але це потребує значних фінансових втрат. А можна просто положить на проблему йух і жити 1 днем, не думаючи про майбутнє, а там воно якось само.