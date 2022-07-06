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Новости Война
7 734 82

Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, но не такие, как в НАТО, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство пока не может конкретизировать гарантии безопасности, которые готовы предоставить Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, гарантии нужно обсуждаться с союзниками в Североатлантическом Альянсе.

В то же время, продолжил канцлер, Германия придерживается предоставленного ранее обещания приобщиться к гарантиям безопасности Украины, но об автоматической военной помощи в случае нападения речь не идет.

Шольц отметил, что конкретные гарантии сейчас обсуждаются со странами-партнерами и Украиной, но очевидно, что они не могут быть "соответствующими статье 5 Вашингтонского договора".

Канцлер лишь добавил, что гарантии безопасности Украины должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.

Читайте: Макрон и Шольц обсудили войну в Украине и энергобезопасность ЕС

Германия (6926) гарантия (154) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+34
Тогда нахрена они нужны? Нахрена вооб ще ваши гарантии нужны? Нам надо НАТО, а не очередная писулька.
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06.07.2022 17:39
+29
Так а нафіга нам ще один Будапештський меморандум?
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06.07.2022 17:41
+24
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.

Не німці нам презЕдента вибирали.
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06.07.2022 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Передаван трансформується в надавана. Прогресує.
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06.07.2022 17:37 Ответить
"Німці бояться" - мем 2022 р.

і наступних ?
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06.07.2022 18:51 Ответить
Шольц просере останній політичний авторитет Німеччини
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06.07.2022 18:55 Ответить
німці своєю скупістю по військових видатках та військовою безпорадністю довели до бєлого калєнія Трампа - він вже почав виводити американські війська з Германії в Польшу
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06.07.2022 18:59 Ответить
а....они подкинут партию колбасы а не пушек
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06.07.2022 17:37 Ответить
Мабуть Шольц особисто виступатиме гарантом...
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06.07.2022 17:38 Ответить
Для Зелі особистий гарант Путлер. Він йому дасть ярлик на князювання на 30 років на штальт того що дав він Лукашенко.
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06.07.2022 19:22 Ответить
А гарантии на какой бумаге писаны - туалетной или гигиенической?
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06.07.2022 17:38 Ответить
Яку Боневтік дасть, на тій і намалюють.
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06.07.2022 17:48 Ответить
Тогда нахрена они нужны? Нахрена вооб ще ваши гарантии нужны? Нам надо НАТО, а не очередная писулька.
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06.07.2022 17:39 Ответить
Каракай:
Проти НАТО в Україні боролись:
1.Тимошенко - будучи прем'єркою зірвала надання ПДЧ в Бухаресті у 2008 заявивши, що українці не готові до НАТО.
2. Янукович - у 2010 підписав закон про відмову України від вступу до Альянсу.
3. Зеленський - відмовився відвідати саміт НАТО в 2019, та не подав заявку на вступ у 2022 році, порошуючи Конституцію країни.
На руках цих покручів кров сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка, втрачені території.

Не німці нам презЕдента вибирали.
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06.07.2022 18:08 Ответить
Навіщо мені її шукати, якщо ви мені її скинете? Правда?
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06.07.2022 18:28 Ответить
- цнотлива подлячка

бреше как дєвочка
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06.07.2022 18:54 Ответить
Жах! Як він так міг? Сказати, що на його думку були не до кінця задіяні мирні шляхи урегулювання конфлікту в Югаславії.
Це ж яку він травму наніс ніжним душам?
Це вся потужна промова, в півтора абзаца, чи для масовості варто прочитати ще й потужну промову БЮТівця Толочка?

Через чергове порушення Конституції Зеленським, країна цілий рік має чекати можливості подати заявку на членство в НАТО. Те, як Зеленський бикує з НАТО може бути вигідним тільки *****.
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06.07.2022 19:30 Ответить
Невразумительная дичь...
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06.07.2022 17:41 Ответить
Це неправда. Держава, на жаль, знов лажає: річ про те, що після Перемоги й до моменту вступу в НАТО нам потрібні гарнантії безпеки. Німеччина готова їх нададти. Що тут поганого?
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06.07.2022 20:54 Ответить
Німеччина надасть гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО...Тобто не зовсім такі... Тобто зовсім не такі...
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06.07.2022 23:26 Ответить
Та достали ви своєю пропозицією бути вічно стурбованими "гарантами"......
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06.07.2022 17:41 Ответить
Гарант просить..
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06.07.2022 17:46 Ответить
Так а нафіга нам ще один Будапештський меморандум?
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06.07.2022 17:41 Ответить
Німці гарантували - гарантували та не вигарантували!
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06.07.2022 17:41 Ответить
Вступ в НАТО прописано в Конституції України. Які ще гарантії вам потрібні?
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06.07.2022 17:43 Ответить
Щтольц, а не засунул бы такие гарантии себе в ...ж,...УХО !!!
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06.07.2022 17:44 Ответить
da nu nahren ves etot cirk nuzhon ? e NATO. krapka.
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06.07.2022 17:45 Ответить
А я з самого початку говорив:
Ці "гарантії" повна ПРОФАНАЦІЯ!
Тому, що вони не можуть порушувати договорів НАТО і бути вищі за них.
Тільки вступ до НАТО!
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06.07.2022 17:46 Ответить
Нє, не таких ми не хочемо!
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06.07.2022 17:46 Ответить
Такие как по Будапештскому меморандуму
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06.07.2022 17:46 Ответить
гарантии безопасности от германии-моментально выразить озабоченность???
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06.07.2022 17:47 Ответить
Гарантии безопасности - как гарантии бессмертия. Звучит заманчиво, но вот осуществимы ли они в данной ситуации? Гарантией ненападения является страх потенциального агрессора и его уверенность в том, что в случае нападения ему будет нанесен урон, превышающий выгоды такого нападения. Гарантии - это не бумага, гарантии - это уверенность в неотвратимости действия. Эта уверенность формируется на основании предыдущего опыта. А опыт - вот он, перед глазами.
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06.07.2022 17:47 Ответить
От Германии за полгода невозможно оружие выдавить, о каких гарантиях от нее речь? Будет бегать, сохранять литцо *****?
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06.07.2022 17:49 Ответить
Германія зараз має найкраший шанс назавжди спокутувати нацистське минуле 20 століття: це стати на боротьбу разом з Ураїною проти нацизму 21 століття і своєю кров'ю назавжди змити цю ганьбу. І це був би гідний вчинок нащадків тих, хто колись зробив історичну помилку.
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06.07.2022 17:49 Ответить
Це дуже вірний наратив, його потрібно як найширше розповсюджувати
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06.07.2022 22:03 Ответить
Ні інші нам непотрібні....будапештський в нас вже є....
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06.07.2022 17:50 Ответить
будешь выражать солидарность и созывать консультации, а через месяц саммит, чтобы выяснить что военного решения нет ?
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06.07.2022 17:51 Ответить
Аби не мовчки...
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06.07.2022 17:52 Ответить
Так на більше Єрмак і його обслуга в жодному разі не розраховують.
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06.07.2022 17:52 Ответить
Пішов нахер разом з Меркельшою та гарантіями поза НАТО.

Україна вже погодилась на фінляндизацію!
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06.07.2022 17:54 Ответить
Вава в НАТО не падЄт. Там теж потрібно боротися з корупцією. Та й дерьмак не пустить.
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06.07.2022 17:57 Ответить
Если Вова не пойдет в НАТО, то пойдет под cуд за все "хорошее", что он натворил в Украине.
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06.07.2022 18:15 Ответить
Просто цікаво, чого ви до Шольца придовбались? Це його забаганка з гарантіями чи Бубочкина? Це Бубочка, як і бандюкович, намагається кацапам догодити.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в переговорном процессе с Россией готова обсуждать "гарантии безопасности и нейтралитет".

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, текст которого опубликовала https://meduza.io/ Meduza .

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт…Он глубоко проработан , но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее ", - сказал Зеленский.
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06.07.2022 17:54 Ответить
eta kak raz i budet esho oodin memorandum. zelebobiki nepoluchat garanti tipa NATO v ne NATO. eto bred.
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06.07.2022 18:03 Ответить
Собі залиште
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06.07.2022 17:55 Ответить
Будут нам формулу Швайнемайера 2.0 втюхивать. Но она никак не поможет
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06.07.2022 17:58 Ответить
Только пусть немецкие гаранты оденут памперсы!!!
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06.07.2022 17:59 Ответить
Шольц гарантирует нам поддержку стула на переговорах? ПНХ со своими гарантиями
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06.07.2022 17:59 Ответить
Та досі вже ганьбитися, бо соромно дивитися. Які в біса з вас "високоефективні санкції" проти расєї? Вам навіть за невисокефективні, як з Литвою і "калідором", санкції вже настільки лячно, що ви ладні їх послабити ще до того, як вони подіють.
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06.07.2022 17:59 Ответить
Тільки НАТО в кожну хату.
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06.07.2022 18:00 Ответить
Ну какие нафиг гарантии безопасности ? Это кто такою муйню придумал? Беня с Дерьмаком а буба прокукарекал? что-бы через 2-3 года орда опять напала?
НАТО и только НАТО - это и есть самая настоящая гарантия безопасности от дикой лапотной орды.
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06.07.2022 18:01 Ответить
Корни путлера в Штази еще сильны. Видимо Шольца, как и комсомолку Меркель, путлер может держать на поводке с помощью компромата.
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06.07.2022 18:06 Ответить
Які можуть бути гарантії від того, хто жидким обсирається кожен раз, як хтось вимовляє слово "расія"? Гарантії - це виключно коли агресор боїться напасти, бо знає, що моментально отримає від коаліції союзників ******. А тут ситуація така, що коаліція трясеться, та навіть НАТО трясеться і обсирається. Хіба є невелика надія на США, ну і Британія молодці, бо не забули ще, як воно живеться під ракетними ударами фашистів. Оно сьогодні бухий мішка на весь світ заявив - "яка кара? у нас єсть ядєрка, єслі шо, ******!". Якби західна цивілізація не обісралася, а 24.02.22 превентивно ********** крупні міста лаптєногів своїми ядерними ракетами, зараз був би світ щасливих людей. А так - маємо то шо маємо. Єдиною "гарантією" світової безпеки на даний момент може бути контрактна, тренована і гарно оснащена армія України. Всі інші - обісрані нікчеми.

А німцям нема ні віри, ні поваги. Ото вам і результат довгого кровозмішування з орками. Плюс є дуже стрьомна інформація про бажання мордору, китаю та німеччини створити економічний союз, і про переговорний процес з цього приводу, який ведеться і в ці дні...
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06.07.2022 18:15 Ответить
Эти тупые "гарантии безопасности" были придуманы, когда под Киевом стояла орда, Запад мялся, и исход войны был не известен. Теперь, когда Запад определился с поддержкой Украины до победы, на кой хрен эти гарантии вообще? Разве что на пару лет ДО вступления в НАТО, и все.
А свои хотелки пусть паРаша себе в жопу засунет, уже расклад другой.
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06.07.2022 18:17 Ответить
Україну ніхто не захистить від Рашки, крім НАТО, все решта ху*ня від Зеленського і Ко лукавого.
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06.07.2022 18:25 Ответить
які не такі, ядерної парасольки у вас немає, бундесвер нездатний, навіщо пи.....
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06.07.2022 18:32 Ответить
все уже выпорожнились на Партнёров? Вот и вообще не надо было вам давать оружие. Щебня хватило бы
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06.07.2022 18:32 Ответить
Этот разговор про гарантии давно устарел. Нужно только оружие.
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06.07.2022 18:42 Ответить
Не такі як в нато ми вже маємо - називаються Будапештськи угоди.
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06.07.2022 18:43 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що федеральний уряд поки не може конкретизувати гарантії безпеки, які готовий надати Україні. - ось і іди накуй за рашистським кораблем.Фашистська конкретика.хрин один що рашистська конкретика по відношенню до України.(Водночас, продовжив канцлер, Німеччина дотримується наданої раніше обіцянки долучитися до гарантій безпеки України, але про автоматичну військову допомогу в разі нападу не йдеться. )Це роблять США,Англія ,Польща ,країни Прибалтики ,
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06.07.2022 18:45 Ответить
все ясно, "deep concern" гарантирован, ну и каски с тушенкой в случае чего
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06.07.2022 18:54 Ответить
ефективні санкції - це тиснути на Литву, щоб та дозволила рух російських окупантів своєю територією? Чи може Будапештський меморандум? То взагалі свіжо
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06.07.2022 18:56 Ответить
но, если посмотреть даже на НАТО трезвым взглядом... ситуация следующая - НАТО по сути джентельменское соглашение, никакого автоматического задействования ВС всех членов не предусмотрено, каждая страна по отдельности принимает решение об участии в той или иной войне за пределами страны (где-то нужно одобрение парламента и т.д.). То есть, гипотетически, если инопланетяне нападут на Польшу, это вовсе не означает что напр. Франция обязана автоматически начать военные действия, или любая другая страна. Что значит автоматически? Нет единого командования, ВС каждой страны подчиняются соответствующему главнокомандующему, и если он/она не отдадут такой приказ, ни один солдат не сдвинется с места. Поэтому, Германия и все остальные тоже, предполагая высокие риски агрессии против Украины и т.д., и зная что в такой войне они не готовы/не хотят принимать участия и т.д., дабы не потерять лицо и авторитет, говорят прямым текстом - таких прямых гарантий/обязательств мы брать не готовы. Вот так вот....
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06.07.2022 19:02 Ответить
Та нащо воно потрібно? Зеля не може гратися у своїй пісочниці іншими речами ?
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06.07.2022 19:17 Ответить
Гарантія безпеки України є, насамперед, власна потужна армія, яка має на озброєнні ЯЗ та ракети далекого радіусу дії для її доставки у бік потенційного агресора.
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06.07.2022 19:25 Ответить
а тепер уявіть..шо через територію Балтійських країн..Польщу..і вже в Берліні... Можєм павтаріть і на Бєрлін..
так як вони приймають рішення то точно рашисти з 200тис. армією вже б в Берліні були поки вони соплі б жували.
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06.07.2022 19:27 Ответить
Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки, але не такі, як в НАТО, - Шольц Джерело:
Что опять готовы Украине дать гарантии? так це - ж вже було, коли Украина сгідно Будапештського меморандума відмовилась від третього ядерного потенціалу в Світі в обмін на гарантії. Ви с початку з тими гарантіями розрахуйтесь а потім нві давайте.
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06.07.2022 19:33 Ответить
все что нужно знать про немцев Немцев спросили, стоит ли Украине отдать часть своей территории России для достижения "мира"
Большинство опрошенных немцев (47%) поддерживают такую идеюhttps://www.n-tv.de/politik/Russland-Ukraine-Krieg-Mehrheit-der-Deutschen-haelt-Bundesregierung-fuer-konzeptlos-article23443407.html
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06.07.2022 20:00 Ответить
Я бі подобные опросы проводил бы несколько иначе. Рядом с первым вопросом поставил бы еще один.Стоит ли Германии отдать часть своей территории кацапам для умиротворения агрессора и достижения полного "мира". Кстати, я бы на месте немцев не расслаблялся. Заявка от ***** была на те территории влияния на который имел влияние СССР. Пусть вспомнят что в зону влияния СССР входила Восточная Германия.
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06.07.2022 21:12 Ответить
Без ядерной бомбы все гарантии истории для бедных.
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06.07.2022 20:03 Ответить
С такими гарантіями йдіть в сраку !
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06.07.2022 20:03 Ответить
Ніякий військово-політичний блок держав не здатен надати дієвих гарантій безпеки, якщо в цьому блоці присутня Німеччина!
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06.07.2022 20:12 Ответить
Так про що тоді мова!!??
Які гарантії, окрім військових можуть бути!!??
Глибоче-е-е-езна стурбованість!??
Са-а-амий рішучий протест?
Навіщо тоді це говорити.
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06.07.2022 20:33 Ответить
No thanks! We already have a "Budapest" memorandum!
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06.07.2022 20:47 Ответить
Ермак с малоросом уже заи***али со своими гарантиями!!! Правильно Шольц отказывается! Кто в здравом уме будет воевать за чужую страну? Только наша сильная армия и НАТО для постраховки, вот и все гарантии, которые нам нужны. Но нет. Ермак с зеленским шото петляют и всеми силами не дают Украине вступить в НАТО. И не говорите после этого, шо они не на подсосе у *****!
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06.07.2022 20:48 Ответить
Это ничтожество гарантирует что вдруг чего будет звонить демону, может даже несколько раз!
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06.07.2022 20:49 Ответить
Який все ж таки "гарний" політик Шольц. Начеб-то щось сказав та навіть щось пообіцяв. А насправді аж нічого не сказав і нічого не пообіцяв. Як можуть санкції гарантувати військову безпеку? Санкції можуть тільки утримати агресора від початку здійснення самої агресії. І це тільки в тому випадку якщо вони будуть прийняті одразу та зазделегідь усім європейським товаристовом щонайменше за півроку до можливого початку агресії. Як може Німеччина гарантувати прийняття санкцій європейським товариством? А те що сама Німеччина може прийняти санкції у себе з початком агресії - це як мерцю припарки. Ні про що. До того ж дієвість санкцій та темпи їх впровадження ми вже зараз наочно спостерігаємо. Особливо з боку таких країн як та сама Німеччина. Наприклад щодо 7 пакету. Вплив санкцій на агресора ми можливо!!! побачимо в найкращому випадку десь за півроку-рік. Цей Шольц хоч розуміє на скільки виглядає жалюгідно та паплюжить на політичному полі свою країну? Питання звісно риторичне.
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06.07.2022 21:06 Ответить
Гарантіі -це марення Зелі. Ось Штольц так і сказав.
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06.07.2022 21:27 Ответить
Це неправда. Влада знов мовчить, про які саме "гарантії" йдеться! А йдеться про гарантії безпеки для нашої країни після Перемоги і до моменту вступу в НАТО. Ось, саме в чому справа. І гарантії Німеччини, в даному випадку, для нашої держави, -- не останньє слово.
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06.07.2022 21:45 Ответить
Я дивлюся поки що світова спільнота з гарантіями безпеки та нституціями, які повинні були їх забезпечувать обісралися поповній. Зараз усе світове товариство наочно спостерігає що трапляється з тією країною, яка погодужється на умовляння великих західних геополітичних гравців та віддає свій ядерний арсенал, а потім ще приймає на себе статус нейтральної держави. Мені цікаво чи розуміють великі політичні діячи, що їхня парадігма контролю розповсюдження ядерної зброї зараз терпить повне фіаско.
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06.07.2022 21:17 Ответить
Справа в тому, що їм, як би вам пом'якше сказати, *****.
Парадигма контролю аж ніяк і близько не важливіша за щомісячні валізи з мордорськими нафтодоларами. Це як з глобальним потеплінням, всі знають що проблема існує, але всім *****, бо щоб вирішувать проблему, треба спочатку відрізать величезний шматок від своїх прибутків і статків, а потім ще багато величезних шматків на перехід виробництва на зелену енергію. А відрізати шматки 0,5% жируючого населення землі не хоче і не буде, тому, шановні, вигрібайтесь як хочете. Те ж саме і з мордором. Можна вирішувати проблему, але це потребує значних фінансових втрат. А можна просто положить на проблему йух і жити 1 днем, не думаючи про майбутнє, а там воно якось само.
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07.07.2022 08:52 Ответить
таке собі залишіть...
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06.07.2022 23:04 Ответить
Такие гарантии не годятся: пока их "высокоэффективные санкции" заработают, русские нацисты успеют убить кучу народа, и в итоге Украине опять придется одной воевать.
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07.07.2022 08:03 Ответить
 
 