Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, но не такие, как в НАТО, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство пока не может конкретизировать гарантии безопасности, которые готовы предоставить Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, гарантии нужно обсуждаться с союзниками в Североатлантическом Альянсе.

В то же время, продолжил канцлер, Германия придерживается предоставленного ранее обещания приобщиться к гарантиям безопасности Украины, но об автоматической военной помощи в случае нападения речь не идет.

Шольц отметил, что конкретные гарантии сейчас обсуждаются со странами-партнерами и Украиной, но очевидно, что они не могут быть "соответствующими статье 5 Вашингтонского договора".

Канцлер лишь добавил, что гарантии безопасности Украины должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.

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