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Новости Война
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Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии Бербок

путін

Встреча министров иностранных дел стран G20 не должна использоваться Россией как платформа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"В интересах всех нас - обеспечить уважение и соблюдение международного права. Это общий знаменатель. Это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать эту встречу в качестве платформы", - подчеркнула министр.

Встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" состоится 8 июля перед саммитом лидеров G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.

Читайте: Война может закончиться завтра, если Путин прекратит бомбардировку Украины, - Бербок

G20 (299) россия (95352) Анналена Бербок (345)


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tak a zachem vi tuda papjerlis ? - poslali bi tu indoneziju so svoie rashai nakui - da i vse.
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06.07.2022 18:00 Ответить
а що віртуальна клавіатура вже зламалася ?? чи рукі крюки ??
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06.07.2022 18:43 Ответить
a sho ? latinsky bukvi dlja vas ne bukvi ?
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06.07.2022 21:45 Ответить
Це, як так не повинна? Платформа для труни пуйла.
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06.07.2022 18:09 Ответить
зелена Аналена мені подобається; на відмінну від наших зелених і їхнього шульца
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06.07.2022 18:13 Ответить
Не хочете, щоб русня спаклюжила вам підлогу? Просте рішення - не запрошуйте туди кацапів. G7 існує, не хворіє? Так от G19 теж здужає
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06.07.2022 18:17 Ответить
В чем проблема?? Вас двадцать (прошу прощения девятнадцать) вроде как адекватных людей, не можете одного ****** на жопу посадить??? Нахер вы тогда ваще собираетесь?? Одна гнида вам всю воду баламутит, вас все устраивает, какой тогда от вас толк?? Вы в 19 рыл одного ублюдка не можете урезонить, так он вас по одному всех нахер пошлет по по очереди!!!
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06.07.2022 18:25 Ответить
Викиньте ту паРашу на парашу
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06.07.2022 19:21 Ответить
Запрошувати і приймати терористів і вбивць, це бути з ними за одно. Просте рішеня - бойковувати.
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06.07.2022 19:55 Ответить
 
 