Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии Бербок
Встреча министров иностранных дел стран G20 не должна использоваться Россией как платформа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"В интересах всех нас - обеспечить уважение и соблюдение международного права. Это общий знаменатель. Это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать эту встречу в качестве платформы", - подчеркнула министр.
Встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" состоится 8 июля перед саммитом лидеров G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
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