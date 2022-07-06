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Новости Война
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Оккупанты из самолета Су-35 выпустили ракету Х-31 в направлении Одесщины, силы ПВО ликвидировали угрозу, - ОК "Південь"

ракета

Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесщине.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"По Одесщине враг пытался нанести очередной ракетный удар. Из самолета Су-35 по направлению Черного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31. Силами противовоздушной обороны ракета ликвидирована над морем", - говорится в сообщении.

Читайте: Риска высадки российского морского десанта РФ в Одесской области нет, - ОВА

Одесская область (3543) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+17
ППО України-черговий респект...
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06.07.2022 18:20
+11
хлопчі ви най кращі
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06.07.2022 18:27
+7
Смотрю орки уже подаставали все, то Х29-35-59. Не могут понять чем пробить. Надеюсь Х22 при заправке часть орков от гептила минуснулась. Бо шось их не видно.
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06.07.2022 18:36
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ППО України-черговий респект...
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06.07.2022 18:20 Ответить
Загроза у вигляді СУ-35 ліквідована?
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06.07.2022 18:26 Ответить
только ракета
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06.07.2022 18:46 Ответить
хлопчі ви най кращі
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06.07.2022 18:27 Ответить
Смотрю орки уже подаставали все, то Х29-35-59. Не могут понять чем пробить. Надеюсь Х22 при заправке часть орков от гептила минуснулась. Бо шось их не видно.
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06.07.2022 18:36 Ответить
Да))) х31 оказалась унылым гавном)))) То в бигборд прилетит, то собьют. Интересно или х58 применяли и результаты?
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06.07.2022 19:54 Ответить
з кожним днем ППО працює краще.помітив що почали збивати більше ракет
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06.07.2022 19:22 Ответить
Щоб не наврочити, в Одесі воно стало майже ідеальним. Тьху! А от в інших регіонах вже не так добре працює
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06.07.2022 22:30 Ответить
То вони якраз і намагалися в радари ППО поцілити, бо на щось більше ці ракети (Х-31) не здатні.
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06.07.2022 19:59 Ответить
__Тобто, информацьии у ЛисиЦина приземлити льитак на сторону UA за 500-1млн$ не булО(!?!)
Так шо хтось пиарить свое рило(?!!).
А якщо такьи льотЧики идейньи, то наХ таких брати у полон та пропонувати полниЙ пансьИон..... ...... __
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06.07.2022 20:35 Ответить
 
 