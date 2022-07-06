Оккупанты из самолета Су-35 выпустили ракету Х-31 в направлении Одесщины, силы ПВО ликвидировали угрозу, - ОК "Південь"

Российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесщине.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"По Одесщине враг пытался нанести очередной ракетный удар. Из самолета Су-35 по направлению Черного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31. Силами противовоздушной обороны ракета ликвидирована над морем", - говорится в сообщении.

Читайте: Риска высадки российского морского десанта РФ в Одесской области нет, - ОВА