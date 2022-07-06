Разговор "днровца" с девушкой: "Все зависит от этих #баных русских. Нас тут на#бали по полной", - перехват ГУР. АУДИО
В перехваченном ГУР разговоре мобилизованный из "ДНР" Даниил Киба рассказывает своей девушке Анастасии Гребишковой, как их обманывают, как занимается мародерством на Харьковщине и вісказывает отношение к российской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу.
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+49 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий06.07.2022 18:32
+32 Кайсак
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+25 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий06.07.2022 18:34
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Комбат вырвался из плена! Майман: Кадыров дал за мою голову 1 млн долларов
youtube.com/watch?v=LyWXnMiGE64&ab
Не продумано взагалі. Киньте туди ж паперу туалетного, а зверху їх улюбленим цукром.
Но читая комменты, я несколько удивлен.
- І шо -- спаслі?!
- Нєт. Буква "П" не загарєлась...
Але дегенерати КЕРОВАНІ. Вони люди подневольні, даунбасяне, як називали їх в Україні
А от їх керівник - ХОДАКОВСЬКИЙ - колишній начальник СБУ
а СБУ - це спеціфічна структура, яка повинна відповідати за цілістність держави
і от тут ставимо запитання - Янувович-януковичем, але як взагалі працювала держава, якщо головний керівник СБУ - перший зрадник держави?
а хто відповідав за призначення, та керував кадрами?
Ай-Ай, знакома морда - ПОРТНОВ !!!
Саме його вигнав з країни Порошенко, а повернув керувати правоохоронними органами, хто?
Ой, ЗЕлупа... Вже після того, як отримав російский паспорт, крадені гроші з ПриватБанку та оформив на себе по свойому новому паспорту свою нову квартирку в Криму.
Як все цікаво, бачите.
А дурна самка даунбасяніна не може собі фена за 5 долларів купити...
А сам даунбасянін вкрай щасливий що йому вдалося вкрасти десь дві приставки для беспроводної роботи телевізора, коштує ця приставка, до речі, ChromeCast (можете перевірити на Ebay) - 10 доларів, але я собі її взагалі за 7 купив.
Ось такі зараз мрії у даунбасян-кормільців України - вкрай треба фен за 5 долларів, але замість нього є лише дві приставки по 7 долларів.
монглоїди !