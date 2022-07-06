Мы в нескольких шагах от сделки, но они самые сложные, - Кулеба о вывозе зерна
Переговоры по открытию зерновых коридоров продолжаются, остается несколько важнейших шагов, достичь согласия по которым непросто, в частности, о гарантиях безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию Bloomberg.
"На переговорах между Украиной и россией при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций необходимо проработать ряд логистических деталей, хотя выйти из тупика будет трудно", - передает издание слова министра.
Переговоры продолжаются, сосредоточены на обсуждении маршрутов доставки и механизмов безопасности грузовых судов.
"Мы всего в нескольких шагах от соглашения, но эти шаги самые сложные… Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что достигнуть соглашения будет достигнуто на следующей неделе", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что участники переговоров пока не достигли договоренности по обеспечению безопасности Одессы от российского нападения, а также иностранных патрулей, охраняющих невоенные грузы.
"Нам нужны четкие гарантии… Это те, которые обрабатываются", - сказал министр.
Кулеба выразил скептицизм по поводу желания москвы договориться, поскольку ее блокада дает рычаги влияния на Украину.
"Они не хотят снимать это давление с нашей экономики, поэтому они затягивают это", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай Одеса вступить до НАТО. Це єдина гарантія, що убезпечить її від нападу русні. Будь-що інше не спрацює. Кацапня будь-якої миті заявить, що в одеському порту ховається "Азов", і що задля "безпеки" зерна русня "вимушена" Одесу захопити
И не факт, что не откроют для начала именно Южный в виде эксперимента.
Почему именно так, писать сейчас не буду, но Эрдоган в курсе.
Так хочеться запитати в орків:
- Чи любите в свою землю так, як любимо її ми?!!!!!!!!
Вам треба наша земля?! А що з землею робити треба ви знаєте? Ви ж живете по принципу: "и пить хорошо, и гулять хорошо, а картошку копать едрить твою мать!" Земля вона працю любить, руки роботящи! С@ки ви кончені!!!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sPz3ePtw5tfReqbeyS38R4AXXbEKsUsbvRaVWS71TYd5b1n3hVjpHcVtbKKDXcfhl&id=100011045208258&__cft__[0]=AZWUlEpvYsWLq4AO4inLoQD6EApLktzqDq1V3RBtfjAzghUs7wN7S68kJbWiaiGle9T1RxBuuZYNzOpFd9suThQzkSu6W7QxJ6AnsusILU8bi_0nFUR5TBG8xw53A8MyzTP6szfa9dlGcdjh3s6DSIUZ&__tn__=%2CO%2CP-R