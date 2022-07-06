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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы в нескольких шагах от сделки, но они самые сложные, - Кулеба о вывозе зерна

кулеба

Переговоры по открытию зерновых коридоров продолжаются, остается несколько важнейших шагов, достичь согласия по которым непросто, в частности, о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию Bloomberg.

"На переговорах между Украиной и россией при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций необходимо проработать ряд логистических деталей, хотя выйти из тупика будет трудно", - передает издание слова министра.

Переговоры продолжаются, сосредоточены на обсуждении маршрутов доставки и механизмов безопасности грузовых судов.

"Мы всего в нескольких шагах от соглашения, но эти шаги самые сложные… Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что достигнуть соглашения будет достигнуто на следующей неделе", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает собрать как минимум 50 млн тонн зерна, - Минагрополитики

Министр отметил, что участники переговоров пока не достигли договоренности по обеспечению безопасности Одессы от российского нападения, а также иностранных патрулей, охраняющих невоенные грузы.

"Нам нужны четкие гарантии… Это те, которые обрабатываются", - сказал министр.

Кулеба выразил скептицизм по поводу желания москвы договориться, поскольку ее блокада дает рычаги влияния на Украину.

"Они не хотят снимать это давление с нашей экономики, поэтому они затягивают это", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган об открытии зерновых коридоров: Мы постараемся добиться результата за 7-10 дней, интенсифицировав наши переговоры

зерно (1068) переговоры (4913) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Міністр зазначив, що учасники переговорів поки не досягли домовленості щодо забезпечення безпеки Одеси від російського нападу

Хай Одеса вступить до НАТО. Це єдина гарантія, що убезпечить її від нападу русні. Будь-що інше не спрацює. Кацапня будь-якої миті заявить, що в одеському порту ховається "Азов", і що задля "безпеки" зерна русня "вимушена" Одесу захопити
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06.07.2022 19:01
+6
Все буде згідно з Оманськими договорами.
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06.07.2022 19:05
+3
Кулебо здачу інтересів України,тобі ніхто неподарує. Незабувай
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06.07.2022 19:18
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Міністр зазначив, що учасники переговорів поки не досягли домовленості щодо забезпечення безпеки Одеси від російського нападу

Хай Одеса вступить до НАТО. Це єдина гарантія, що убезпечить її від нападу русні. Будь-що інше не спрацює. Кацапня будь-якої миті заявить, що в одеському порту ховається "Азов", і що задля "безпеки" зерна русня "вимушена" Одесу захопити
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06.07.2022 19:01 Ответить
Все буде згідно з Оманськими договорами.
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06.07.2022 19:05 Ответить
Ну нарушит Россия условия. Обстреляет корабль. И что вы сделаете?
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06.07.2022 19:15 Ответить
Московія візьме Одесу, коли Зеля дарує. Судно їй не потрібно.
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06.07.2022 19:26 Ответить
Кулебо здачу інтересів України,тобі ніхто неподарує. Незабувай
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06.07.2022 19:18 Ответить
ой та шо ви йому зробите....як і усум іншим
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06.07.2022 19:24 Ответить
...мабуть з глузду зїхав,які можуть бути домовленості з кацапами?Кулебо оговтайся.
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06.07.2022 19:30 Ответить
Речь не только за Одессу, а про Южный и Черноморск вдобавок.
И не факт, что не откроют для начала именно Южный в виде эксперимента.
Почему именно так, писать сейчас не буду, но Эрдоган в курсе.
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06.07.2022 19:32 Ответить
Бред!
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06.07.2022 20:03 Ответить
Про Южній відомо, але все це неможливе через безпеку. Тобто на безпеку треба начхати.
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06.07.2022 20:05 Ответить
ТЕКСТ в посте:

Так хочеться запитати в орків:

- Чи любите в свою землю так, як любимо її ми?!!!!!!!!

Вам треба наша земля?! А що з землею робити треба ви знаєте? Ви ж живете по принципу: "и пить хорошо, и гулять хорошо, а картошку копать едрить твою мать!" Земля вона працю любить, руки роботящи! С@ки ви кончені!!!!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sPz3ePtw5tfReqbeyS38R4AXXbEKsUsbvRaVWS71TYd5b1n3hVjpHcVtbKKDXcfhl&id=100011045208258&__cft__[0]=AZWUlEpvYsWLq4AO4inLoQD6EApLktzqDq1V3RBtfjAzghUs7wN7S68kJbWiaiGle9T1RxBuuZYNzOpFd9suThQzkSu6W7QxJ6AnsusILU8bi_0nFUR5TBG8xw53A8MyzTP6szfa9dlGcdjh3s6DSIUZ&__tn__=%2CO%2CP-R
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06.07.2022 19:46 Ответить
если это переговоры, что сдали рашке?
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06.07.2022 20:18 Ответить
Южний точно, а Одеса під питанням. Можна вже розпочинати евакуацію.
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06.07.2022 21:23 Ответить
Все що діється із Балтійським і Чорним морями,подібне на чергову авантюру (змову)між рашистами і НАТО.(як і у випадку з Будапештським папером) Чорне море- контроль рабсії .Балтійське-контроль НАТО.НЕ даром Швецію і Фінляндію НАТО по прискореній програмі втягнуло в альянс,як і не даром рашист прибирає з Півночі свої війска, в той час, як Україну залишили по просьбі куйла, навіть без ПДЧ,заявку в Мадриді, котру не поновив і український "клован ".
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06.07.2022 20:49 Ответить
І чомусь влада Швеції та Фінляндії не ZAйoбувала захід своїм питанням "Чому ми не в НАТО?"
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07.07.2022 00:25 Ответить
Потопити флот раші. зруйнувати аєродроми Криму і все само собою вирішиться для чого навчаються на F 15,16 Звернутись з проханням до Великобританії по допомогу в забезпечені безпеки транспортного коридору і все буде ок.
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06.07.2022 21:45 Ответить
 
 