Мы в нескольких шагах от сделки, но они самые сложные, - Кулеба о вывозе зерна

Переговоры по открытию зерновых коридоров продолжаются, остается несколько важнейших шагов, достичь согласия по которым непросто, в частности, о гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию Bloomberg.

"На переговорах между Украиной и россией при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций необходимо проработать ряд логистических деталей, хотя выйти из тупика будет трудно", - передает издание слова министра.

Переговоры продолжаются, сосредоточены на обсуждении маршрутов доставки и механизмов безопасности грузовых судов.

"Мы всего в нескольких шагах от соглашения, но эти шаги самые сложные… Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что достигнуть соглашения будет достигнуто на следующей неделе", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что участники переговоров пока не достигли договоренности по обеспечению безопасности Одессы от российского нападения, а также иностранных патрулей, охраняющих невоенные грузы.

"Нам нужны четкие гарантии… Это те, которые обрабатываются", - сказал министр.

Кулеба выразил скептицизм по поводу желания москвы договориться, поскольку ее блокада дает рычаги влияния на Украину.

"Они не хотят снимать это давление с нашей экономики, поэтому они затягивают это", – сказал он.

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