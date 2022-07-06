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ЕС планирует инвестировать в самую высокую дамбу в мире, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов

таджикистан,гес

Европейский Союз планирует стать главным инвестором в строительстве гигантской Рогунской ГЭС в Таджикистане. Цель проекта – помочь Центральной Азии ослабить энергетическое влияние России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в 2016 году Таджикистан приступил к строительству Рогунской ГЭС, которая могла бы обеспечить полную энергетическую независимость страны.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) до сих пор не финансировал проект, главным разработчиком которого является итальянская строительная компания Webuild (WBD.MI). Но недавно Европейская комиссия попросила банк стать самым крупным инвестором в проект.

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Рассчитывают, что Рогун будет стоить около 8 млрд долларов, из которых 3 млрд уже израсходовано. До сих пор он в значительной степени финансировался за счет облигаций правительства Таджикистана и частных ссуд, но правительство Таджикистана обратилось в ЕС с просьбой о финансовой и технологической поддержке для завершения проекта.

Представитель ЕИБ отказался комментировать размер возможной инвестиции. ЕС планирует принять окончательное решение по инвестициям в последний квартал 2022 года.

Ожидается, что Рогунская ГЭС с каменной дамбой из глиняного ядра высотой 335 метров должна положить конец хронической нехватке электроэнергии в Таджикистане и позволит ей экспортировать электроэнергию в Узбекистан и Казахстан.

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ГЭС (118) инвестиции (1163) Таджикистан (92) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+9
Все що вбиває прибутки ********** має вітатись прогресивним людством - "...хай здохнуть в ямі при дорозі..."
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06.07.2022 19:00
+8
Талибан не выживет по естественным эвалюционным причинам☝Именно по этому байден дал укуренным подержатся за оружие и даже померять современные каски вместо ношения чюрбанов❗☝
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06.07.2022 19:08
+8
Даремна праця. До закінчення будівництва треба ліквідувати кацапердію як єдине державне утворення. Інакше, що заважає кацапам розваляти ракетами новозбудовану електростанцію?!
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06.07.2022 19:56
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Достраивайте уже быстрее,Талибан заждался.захват Таджикистана вопрос времени.
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06.07.2022 18:58 Ответить
Талибан не выживет по естественным эвалюционным причинам☝Именно по этому байден дал укуренным подержатся за оружие и даже померять современные каски вместо ношения чюрбанов❗☝
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06.07.2022 19:08 Ответить
Талибан в основном пуштунское движение. В Таджикистане живут таджики, как во многом и на севере Афгана, причём афганские таджики не ладят с талибами.
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06.07.2022 19:35 Ответить
Да в чем проблема то? Попросят "Хуúло ввиди", найдут таджикобиндерафцев и неотаджицистоа, и пойдут туда геноцидом. Ну и в первую очередь расхерячат дамбу как базу "неотаджитских фашистов"
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06.07.2022 19:57 Ответить
***** вводить уже нечего
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06.07.2022 21:20 Ответить
Не ладят.тем не менее таджики проиграли
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06.07.2022 21:22 Ответить
Все що вбиває прибутки ********** має вітатись прогресивним людством - "...хай здохнуть в ямі при дорозі..."
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06.07.2022 19:00 Ответить


"но нельзя же всюду втыкать зависимость от рассеи"
Маладой человек, тему желательно изучить перед тем, как о чем-то рассуждать.
Как раз все свежие электростанции в Средней (не "Центральной") Азии строились с тем или иным участием паРаши.
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06.07.2022 19:41 Ответить
Я дивуюсь,як така "вумна" Європа могла так себе закабалити рашистськими енергоносіями.Ну це ж не прагматично!
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06.07.2022 19:26 Ответить
посмотри на уровень жизни и сравни кто умнее
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06.07.2022 20:16 Ответить
Таджикистан -самая зависимая от раши страна в Азии. Режим Рахмона держится во многом на штыках 201 дивизии расеи что там дислоцируется. Впереди транзит власти от Рахмона к сыну-наркоману. Думаю ничего у европейцев не выйдет, дениги просто разворуют.
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06.07.2022 19:31 Ответить
Там же італійці будують.
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06.07.2022 19:35 Ответить
Параша эту плотину взорвёт. К гадалке не ходи.
"Мы строили, строили, строили и наконец построили. Абдула, поджигай!"
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06.07.2022 19:37 Ответить
Очень и очень плохо, абсолютно неверный шаг. Рахмонов диктатор похлеще Путина и даже Лукашенко с руками по локоть в крови. Плюс ярый путинец,
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06.07.2022 19:39 Ответить
не переживай, - плотины ещё легче взрывать, чем газовое месторождение в Казахстане
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06.07.2022 19:47 Ответить
Даремна праця. До закінчення будівництва треба ліквідувати кацапердію як єдине державне утворення. Інакше, що заважає кацапам розваляти ракетами новозбудовану електростанцію?!
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06.07.2022 19:56 Ответить
Керівництво Таджикістану вже багато років тримається виключно на присутності російського війська. Невже Північний потік 2 не навчив любитилів робити "бізнес як завжди"?
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06.07.2022 21:13 Ответить
Таджики вічносмокчущі.. і маловідомий факт: у ***** там є розкішна дача плюс 60 га черешневого саду
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06.07.2022 22:33 Ответить
Вот так таджики , кацапы вам союзники ? Кацапы никогда и никому не позволят жить лучше. Это недонация сволочей , мародеров , насильников женщин , убийц и тд. А китайцы под боком? Тоже не срослось . Вот вам и ответ куда Украина решила уйти навсегда.
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06.07.2022 22:43 Ответить
Строить плотину долго и дорого, а разрушить - быстро и дёшево.
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06.07.2022 23:28 Ответить
Руйнування найвищої плотини викличе величезну катастрофу.
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07.07.2022 00:12 Ответить
Цікаво чим таку дамбу треба обстріляти, щоб вона бодай тріснула. Калібри як комарі будуть об неї розмазуватися. Якщо на якості залізобетону не зекономлять.
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07.07.2022 14:43 Ответить
 
 