ЕС планирует инвестировать в самую высокую дамбу в мире, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов

Европейский Союз планирует стать главным инвестором в строительстве гигантской Рогунской ГЭС в Таджикистане. Цель проекта – помочь Центральной Азии ослабить энергетическое влияние России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в 2016 году Таджикистан приступил к строительству Рогунской ГЭС, которая могла бы обеспечить полную энергетическую независимость страны.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) до сих пор не финансировал проект, главным разработчиком которого является итальянская строительная компания Webuild (WBD.MI). Но недавно Европейская комиссия попросила банк стать самым крупным инвестором в проект.

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Рассчитывают, что Рогун будет стоить около 8 млрд долларов, из которых 3 млрд уже израсходовано. До сих пор он в значительной степени финансировался за счет облигаций правительства Таджикистана и частных ссуд, но правительство Таджикистана обратилось в ЕС с просьбой о финансовой и технологической поддержке для завершения проекта.

Представитель ЕИБ отказался комментировать размер возможной инвестиции. ЕС планирует принять окончательное решение по инвестициям в последний квартал 2022 года.

Ожидается, что Рогунская ГЭС с каменной дамбой из глиняного ядра высотой 335 метров должна положить конец хронической нехватке электроэнергии в Таджикистане и позволит ей экспортировать электроэнергию в Узбекистан и Казахстан.

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