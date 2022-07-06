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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина на конференции в Швейцарии договорилась о привлечении $1,9 млрд помощи, - Шмыгаль

денис,шмигаль

Правительство Украины на Международной конференции в Лугано, кроме представления драфта Плана восстановления Украины, смогло договориться о привлечении дополнительно около $1,9 млрд помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

В сообщении говорится: "Во время Международной конференции в Лугано мы не только представили драфт Плана восстановления Украины. Мы продолжили объединять наших партнеров для поддержки и помощи нашему государству прямо сейчас.

Около 1,9 млрд долларов. Именно на такую сумму были достигнуты договоренности в Лугано в поддержку Украины.

600 млн долларов на финансовую поддержку.

Более 500 млн долларов для развития нашего аграрного сектора. Хранение, улучшение логистики, ликвидность для предприятий.
Более 500 млн долларов для подготовки к отопительному сезону.

Около 250 млн долларов для развития проектов цифровой трансформации нашей страны.

Благодарны правительству Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирному банку, ЕБРР, ЕИБ, частному украинскому и международному бизнесу за эту солидарность.

Коалиция защиты и поддержки Украины большая и мощная как никогда. Никто не чувствует "усталости от войны", как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир!".

Читайте: Через год мы будем говорить в Лугано не о драфт-плане восстановления Украины, а о конкретных результатах, - Шмыгаль

помощь (7758) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+8
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06.07.2022 19:28
+6
107 слуг поїхали за державний кошт пробздітись у Лугано... Залучили 1,9 млрд.дол.
Нагадаю, дохідна частина річного бюджету України останніми роками складала 30-35 млрд.дол.
Тобто, з'їздили ні про що. Але пробзділись...
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06.07.2022 19:35
+6
А скільки твоя команда прогуляла і прожрала в Швейцарії????
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06.07.2022 20:23
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А чому не 750 мільярдів?
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06.07.2022 19:12 Ответить
"...про залучення додатково близько $1,9 млрд допомоги". Додатково! Тобто, 750 плюс ще два😄
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06.07.2022 19:16 Ответить
Не зовсім так. 750 ярдів Шмигалю з Гетьманцевим не дадуть помацать зовсім.

1,9 зараз дадуть, щоб вони не продали Україну ще до відбудови.
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06.07.2022 21:14 Ответить
Как-то очень быстро 750 млрд превратились в 2)
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06.07.2022 19:13 Ответить
Это сальдо,остальное-откат...
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06.07.2022 19:28 Ответить
А Україні шось перепаде?
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06.07.2022 19:24 Ответить
Зеленим внукам хватіт.
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06.07.2022 19:32 Ответить
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06.07.2022 19:28 Ответить
20-30 побабАм, побабАм, побабАм.
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06.07.2022 19:39 Ответить
коли?
Якщо до Нового року - не врятує. https://biz.censor.net/news/3352476/druk_grosheyi_ne_vyhid_golova_natsbank_znovu_poperedyv_pro_ryzyky_cherez_emisiyu:
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06.07.2022 19:30 Ответить
107 слуг поїхали за державний кошт пробздітись у Лугано... Залучили 1,9 млрд.дол.
Нагадаю, дохідна частина річного бюджету України останніми роками складала 30-35 млрд.дол.
Тобто, з'їздили ні про що. Але пробзділись...
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06.07.2022 19:35 Ответить
Доти, доки в Україні не буде створено ефективно працюючу систему боротьби з корупцією, а не її імітацію, ці гроші частково осідатимуть у кишенях численного чиновницького плактону. Небажання зеленої влади вести по справжньому боротьбу з корупцією, як на лакмусовому папірці, видно за визнанням переможця конкурсу на главу САП
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06.07.2022 19:51 Ответить
Повністю підтримую! Це видно по речовому забезпеченю ЗСУ! Гроші в казначействі є, а щакупки не проводяться! Подивіться останні повідомлення та інтерв'є Дани Ярової! It's a shame!
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06.07.2022 20:02 Ответить
Частково?

Аптиміст..
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06.07.2022 23:56 Ответить
А скільки твоя команда прогуляла і прожрала в Швейцарії????
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06.07.2022 20:23 Ответить
якщо хтось буде красти ці гроші, яки прийшли через смерть побратимів, страждання жінок та дітей, того хто це зробить просто пристрелять як СОБАКУ!
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06.07.2022 20:44 Ответить
А хіба вони припиняли?
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07.07.2022 00:00 Ответить
Еой, там БЕЗМОЗГЛА закон ( явно с подачи хремля) пропихивала про расстрелы украинских воинов без суда . Видимо готовятся, что воины спросят со всей этой шушеры ГДЕ ГРОШИ ?
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07.07.2022 09:52 Ответить
і ніяка охорона любої кількості не допоможе
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06.07.2022 20:46 Ответить
А свій геніальний план дерибану західного бабла Шмигаль з Гетьманцевим повісили на гвіздок у місцевому туалеті.
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06.07.2022 21:10 Ответить
Чому там цифрова трансформація? Якщо це для вступу в єс і нато тоді ок... Але щось не віриться
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06.07.2022 21:58 Ответить
А не пора ли озвучить ФИО украинской делегации ? По слухам - это был позор из 140‼️‼️‼️человек
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07.07.2022 09:46 Ответить
 
 