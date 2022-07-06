Украина на конференции в Швейцарии договорилась о привлечении $1,9 млрд помощи, - Шмыгаль
Правительство Украины на Международной конференции в Лугано, кроме представления драфта Плана восстановления Украины, смогло договориться о привлечении дополнительно около $1,9 млрд помощи
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
В сообщении говорится: "Во время Международной конференции в Лугано мы не только представили драфт Плана восстановления Украины. Мы продолжили объединять наших партнеров для поддержки и помощи нашему государству прямо сейчас.
Около 1,9 млрд долларов. Именно на такую сумму были достигнуты договоренности в Лугано в поддержку Украины.
600 млн долларов на финансовую поддержку.
Более 500 млн долларов для развития нашего аграрного сектора. Хранение, улучшение логистики, ликвидность для предприятий.
Более 500 млн долларов для подготовки к отопительному сезону.
Около 250 млн долларов для развития проектов цифровой трансформации нашей страны.
Благодарны правительству Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирному банку, ЕБРР, ЕИБ, частному украинскому и международному бизнесу за эту солидарность.
Коалиция защиты и поддержки Украины большая и мощная как никогда. Никто не чувствует "усталости от войны", как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир!".
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1,9 зараз дадуть, щоб вони не продали Україну ще до відбудови.
Якщо до Нового року - не врятує. https://biz.censor.net/news/3352476/druk_grosheyi_ne_vyhid_golova_natsbank_znovu_poperedyv_pro_ryzyky_cherez_emisiyu:
Нагадаю, дохідна частина річного бюджету України останніми роками складала 30-35 млрд.дол.
Тобто, з'їздили ні про що. Але пробзділись...
Аптиміст..