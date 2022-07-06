Украина на конференции в Швейцарии договорилась о привлечении $1,9 млрд помощи, - Шмыгаль

Правительство Украины на Международной конференции в Лугано, кроме представления драфта Плана восстановления Украины, смогло договориться о привлечении дополнительно около $1,9 млрд помощи

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

В сообщении говорится: "Во время Международной конференции в Лугано мы не только представили драфт Плана восстановления Украины. Мы продолжили объединять наших партнеров для поддержки и помощи нашему государству прямо сейчас.

Около 1,9 млрд долларов. Именно на такую сумму были достигнуты договоренности в Лугано в поддержку Украины.

600 млн долларов на финансовую поддержку.

Более 500 млн долларов для развития нашего аграрного сектора. Хранение, улучшение логистики, ликвидность для предприятий.

Более 500 млн долларов для подготовки к отопительному сезону.

Около 250 млн долларов для развития проектов цифровой трансформации нашей страны.

Благодарны правительству Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирному банку, ЕБРР, ЕИБ, частному украинскому и международному бизнесу за эту солидарность.

Коалиция защиты и поддержки Украины большая и мощная как никогда. Никто не чувствует "усталости от войны", как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир!".

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