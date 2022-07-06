Сроки окончания войны зависят от санкционного давления на РФ и поставки Украине необходимого вооружения, - Зеленский

Сроки окончания войны зависят от международного санкционного давления на Россию и поставке Украине необходимого вооружения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что в Украине продолжается "открытая террористическая акция со стороны РФ, которую сложно назвать даже войной".

Отвечая на вопрос о том, как долго будет продолжаться война, Зеленский отметил, что это зависит от того, когда Россия поймет, что она совершила и начнет покидать территорию Украины.

"Это гуманный момент, и я не очень верю, что они это самостоятельно могут понять. Поэтому второе – как весь мир давит на Россию и вытесняет их с нашей земли. Мы – на поле боя с оружием, а весь мир – санкционно, политически, помощью и быстрым снабжением нам оружия, усиливая нас и делая это вместе", – отметил он.

Президент подчеркнул, что РФ должна начать думать о мире. Для этого необходимо продолжать мощное санкционное давление. "К сожалению, находятся еще некоторые союзники, помогающие РФ или ее бизнесу", – отметил он.

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Кроме того, как подчеркнул Зеленский, важна ситуация безопасности в Украине. В частности, наше государство нуждается в надежной защите от российских ракетных ударов.

Зеленский добавил, что сроки окончания войны также зависят от граждан Украины – их поддержки вооруженных сил и отечественной экономики.