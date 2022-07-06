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Зеленский впервые в истории украинско-парагвайских отношений провел разговор с президентом страны Марито Абдо Бенитесом

бенітес,парагвай

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних украино-парагвайских отношений провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Усиливаем взаимодействие с регионом Латинской Америки. Провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. Плодотворные и конструктивные переговоры с еще одним другом Украины. Ценим поддержку Парагвая на международных площадках", - написал Зеленский.

Также читайте: Сроки окончания войны зависят от санкционного давления на РФ и поставки Украине необходимого вооружения, - Зеленский

дипломатия (1462) Зеленский (20210) Парагвай (4)


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Топ комментарии
+26
Можна. Волонтери, разом з "Фондом Порошенка", 11 броньованих машин
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06.07.2022 20:31
+20
Комутатор творить дива, наступний Гондурас.
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06.07.2022 20:23
+19
Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю

Можна ще раз про "нарциса" Порошенка?
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06.07.2022 20:25
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Комутатор творить дива, наступний Гондурас.
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06.07.2022 20:23 Ответить
Гондурас, Парагвай - КВН не выбирай!
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06.07.2022 20:31 Ответить
З почином нас.
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06.07.2022 20:24 Ответить
107 дармоїдів від "слуг" за державний кошт приїхали до Швейцарії в Лугано !
І це під час війни !!!
Продерасти !!! 😪
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06.07.2022 20:39 Ответить
У Трускавці вже тісновато.
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06.07.2022 20:57 Ответить
Провів першу в історії українсько-парагвайських відносин розмову з президентом Парагваю

Можна ще раз про "нарциса" Порошенка?
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06.07.2022 20:25 Ответить
Можна. Волонтери, разом з "Фондом Порошенка", 11 броньованих машин
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06.07.2022 20:31 Ответить
В Україні посада президента, як Крим-тимчасово окупована ворогом.
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06.07.2022 20:25 Ответить
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06.07.2022 21:28 Ответить
П...зда Парагваю...
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06.07.2022 20:25 Ответить
Він туди не їздив, це була тільки телефонна розмова. Парагваю нічого не загрожує. Поки що...
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07.07.2022 00:27 Ответить
Підсилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Одразу згадується співпраця ОП з колумбійскьим бізнесом
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06.07.2022 20:26 Ответить
Візьмут приклад з рашки - нацпродукт Колумбії як дипвантаж з наліпками Зе! Парагвай..президент АбдолБанітос..кажуть там теж кокосичем бавляться на експорт
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06.07.2022 21:00 Ответить
а також з оманським
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06.07.2022 22:21 Ответить
який крутий у нас президент- не хай кошовий собі та дружині тату набьє- парагвай та Україна браття
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06.07.2022 20:28 Ответить
А я то думаю, чого вся квартальна шобла як на підбір свині 200-кілограмові? А це вони місце готують для нових тату.
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06.07.2022 20:31 Ответить
Парагвай-наш
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06.07.2022 20:28 Ответить
Хай для початку свого Дніпровського бенітеса видасть фбр , а потім уже про міліарди інвестицій розказує , як з оманським лижними інструкторами.
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06.07.2022 20:29 Ответить
Який великий вклад в історію цивілізацій. Цікаво, а історики вже підготували гучне ім'я? Полегшу їм задачу.
Володимир Недолугий досить точно підкреслює всі його потуги державотворення!
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06.07.2022 20:36 Ответить
ПРОТОКОЛ
про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Парагваєм
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.02.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 26.02.93 р.

Україна і Парагвай, бажаючи розвивати і зміцнювати між ними відносини дружби і співробітництва,

вирішили встановити дипломатичні відносини на рівні Посольств з дати підписання цього Протоколу у відповідності з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.

Україна і Парагвай домовились розвивати відносини між ними на основі принципів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй.

Здійснено у Нью-Йорку 26 лютого 1993 року, у двох примірниках, українською і іспанською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU93481.html

А теперь поподробнее, что там зеледент сделал впервые???
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06.07.2022 20:37 Ответить
ну не можна так жорстоко ламати "маня-мирок" "найвеличнішого боневтіка")))
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07.07.2022 02:51 Ответить
Армію зброєю забезпечує НАТО.

Транспорт, звязок, побут(зварку, генератори, лопати, бензопили, молотки....) волонтери.
А чим забезпечує армію воюючої України
влада тогощоневтік ? 😠‼️
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06.07.2022 20:37 Ответить
А боневтік забезпечує парламент коксом...капець..з Гондурасом мабудь налагоджене все
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06.07.2022 21:04 Ответить
вони там з Колумбією закорефанились пару місяців тому,так що чистяк попер)))
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07.07.2022 02:52 Ответить
Головне, щоб не сплутав Уругвай з Парагваєм, як Словенію з Словаччиною та Оттаву з Торонто
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06.07.2022 20:43 Ответить
вони ще там плутають Литву і Латвію, не знають, де яка столиця і у кого який прапор
ганьбище
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06.07.2022 22:23 Ответить
Всі ці колосальні, карколомні, непересічні досягнення "найвеличнішого лідОра" все-рівно не зможуть затулити його "найвеличніший" успіх в Омані, у січні 2020 р. , на які тоді з Мацкви в Оман навіть прилетів подивитися секретар радбезу РФ, еск-директор ФСБ, Патрушев. Ніхто й досі не знає про що саме теревеніли в Омані тоді "найвеличніший лідОр" та посланець ху@ла Патрушев, але вже через два тижні після цього секретарем в ОП був назначений Єрмак, котрий і керує з тих пір державою, поки Боневтік торгує "лицем" у відосіках...
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06.07.2022 20:50 Ответить
Мі6 і ЦРУ все знає, просто не хочуть афганістан 2.0 і козаччину, щоб кожен феодал в області сам вирішував з ким бути. з Україною чи з рашкою якоюсь республікою. і зеляцеля знає, що Захід про нього все знає. поки що Борис Джонсонюк тримає його за яйки. а коли зайнятий, присилає Анджея Дуду, бо він ближче ніж Британія... шкода що зараз під Борисом русня за гроші Хитає крісло, все в це вгатять, ніякі гроші не жаліють, що аж британців вистачає грошей Підкупити
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06.07.2022 21:14 Ответить
Ну, тепер точно переможемо!
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06.07.2022 20:53 Ответить
Часом президент Парагваю не блазень, а то щось погляд на нашого величнішого схожий?
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06.07.2022 20:59 Ответить
Да вы что???!!! Клован с Парагваем попи#дел?! @бать-колотить!!. Жизнь теперь никогда не будет прежней.)
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06.07.2022 21:03 Ответить
Вова б і з зулусами поговорив, але тим ще, мобільники не завезли.
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06.07.2022 21:10 Ответить
Эй вы губошлепы,почему до сих пор не на передовой, да твари теперь у вас жизнь точно не будет как прежде...
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06.07.2022 21:14 Ответить
Там велика діаспора українська,є містечка та села де живуть виключно українці.
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06.07.2022 21:16 Ответить
Ось це прорив!
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06.07.2022 21:18 Ответить
****** стулило недорозвинуте,у нього бачу ***** вільного часу що б ********* ПРО ***** з чуваком на іншому кінці світу,який в цьому світі так само ***** не вирішує як і твій боневтік
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07.07.2022 02:58 Ответить
Теперь поставки луков и стрел станут угрожающими
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06.07.2022 22:07 Ответить
Парагвай- "южноамериканская Швейцария" с очень большим весом не только в Ю.Америке...Поэтому тесные контакты с этой страной очень нужны и полезны для Украины
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06.07.2022 22:30 Ответить
Швейцария бывает только первой свежести одна.
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07.07.2022 01:10 Ответить
ага,ще один "іксперд",вже тут один доказував,що Колумбія,***** яка економіка))) а коли я того бовдура спитав,а що вона нам покаже у військовому співробітництві.бо іменно про це підписали якусь писульку,воно знову про її ввп торочило,бо **** може сказати,якщо практично уся військова техніка дарована американцями,як і навчання колумбійської армії? то питаю його нахрена мучитись з колумбійцями якщо все одно вернемось до янки?)))
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07.07.2022 02:56 Ответить
 
 