Зеленский впервые в истории украинско-парагвайских отношений провел разговор с президентом страны Марито Абдо Бенитесом
Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних украино-парагвайских отношений провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Усиливаем взаимодействие с регионом Латинской Америки. Провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. Плодотворные и конструктивные переговоры с еще одним другом Украины. Ценим поддержку Парагвая на международных площадках", - написал Зеленский.
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+26 Чайка Київ
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+20 Александр Иванов #442761
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І це під час війни !!!
Продерасти !!! 😪
Можна ще раз про "нарциса" Порошенка?
Володимир Недолугий досить точно підкреслює всі його потуги державотворення!
про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Парагваєм
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.02.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 26.02.93 р.
Україна і Парагвай, бажаючи розвивати і зміцнювати між ними відносини дружби і співробітництва,
вирішили встановити дипломатичні відносини на рівні Посольств з дати підписання цього Протоколу у відповідності з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.
Україна і Парагвай домовились розвивати відносини між ними на основі принципів, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй.
Здійснено у Нью-Йорку 26 лютого 1993 року, у двох примірниках, українською і іспанською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU93481.html
А теперь поподробнее, что там зеледент сделал впервые???
Транспорт, звязок, побут(зварку, генератори, лопати, бензопили, молотки....) волонтери.
А чим забезпечує армію воюючої України
влада тогощоневтік ? 😠‼️
ганьбище
первой свежестиодна.