Зеленский впервые в истории украинско-парагвайских отношений провел разговор с президентом страны Марито Абдо Бенитесом

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних украино-парагвайских отношений провел телефонный разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Усиливаем взаимодействие с регионом Латинской Америки. Провел первый в истории украинско-парагвайских отношений разговор с президентом Парагвая Марито Абдо Бенитесом. Плодотворные и конструктивные переговоры с еще одним другом Украины. Ценим поддержку Парагвая на международных площадках", - написал Зеленский.

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