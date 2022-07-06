Глава венгерской общины Киева Томпа раскритиковал Сийярто за отказ поддерживать Украину оружием

Сийярто заявил, что Венгрия не помогает Украине оружием, "чтобы Россия не обстреливала жителей Закарпатья". Венгерское общество в разных городах нашей страны возмущено такими заявлениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава венгерской общины Киева Тибор Томпа. Свое мнение он выразил на 24 канале.

Он даже обратился к министру иностранных дел Петеру Сийярто на венгерском языке.

"Я возмущен заявлением господина Сийярто, которое он произнес на канале CNN. По его логике, получается, что у меня, как украинского венгра, проживающего не на Закарпатье, а в Киеве, и еще в 500 человек общины, стрелять можно",– высказался Томпа.

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Кроме этого, он спросил политика – а как же другие нации и народности? Или те венгры, которые живут, например, в Николаеве?

"Я каждый день с ними на связи. И их каждый день лупят российскими ракетами. Это очень и очень возмутительно", - добавил глава венгерской общины Киева.