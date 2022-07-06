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Глава венгерской общины Киева Томпа раскритиковал Сийярто за отказ поддерживать Украину оружием

сійярто

Сийярто заявил, что Венгрия не помогает Украине оружием, "чтобы Россия не обстреливала жителей Закарпатья". Венгерское общество в разных городах нашей страны возмущено такими заявлениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава венгерской общины Киева Тибор Томпа. Свое мнение он выразил на 24 канале.

Он даже обратился к министру иностранных дел Петеру Сийярто на венгерском языке.

"Я возмущен заявлением господина Сийярто, которое он произнес на канале CNN. По его логике, получается, что у меня, как украинского венгра, проживающего не на Закарпатье, а в Киеве, и еще в 500 человек общины, стрелять можно",– высказался Томпа.

Также читайте: Венгрия не поставляет оружие Украине, потому что тогда Россия может начать обстреливать венгров в Закарпатье, - Сийярто

Кроме этого, он спросил политика – а как же другие нации и народности? Или те венгры, которые живут, например, в Николаеве?

"Я каждый день с ними на связи. И их каждый день лупят российскими ракетами. Это очень и очень возмутительно", - добавил глава венгерской общины Киева.

Венгрия (1932) оружие (10198) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+33
Виявляється, якщо угорця вивезти з його країни, то він стане адекватним. А от кацапів куди не вивозь, не допоможе.
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06.07.2022 21:22
+32
Ваша правда, друже, підтримую:

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06.07.2022 21:35
+17
Адекватний він мабуть тому, що він вже більше українець ніж угорець.
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06.07.2022 21:25
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Виявляється, якщо угорця вивезти з його країни, то він стане адекватним. А от кацапів куди не вивозь, не допоможе.
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06.07.2022 21:22 Ответить
Адекватний він мабуть тому, що він вже більше українець ніж угорець.
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06.07.2022 21:25 Ответить
як би там не було, то що тепер значить можна по ньому бомбами за логікою Сійрято? А якщо русскіє промахнуться і по Закарпаттю теж?
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06.07.2022 21:54 Ответить
Вже було і не раз....Бомбили....Це просто відмазка...
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06.07.2022 23:01 Ответить
Ваша правда, друже, підтримую:

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06.07.2022 21:35 Ответить
ну на мітінги проти українських біженців вони вийдуть, будуть летіти аж закуриться.
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06.07.2022 21:57 Ответить
Справедливости ради, видел под бело-сине-белім флагом митинги. Точнее, присоединялись к нашим митингам.
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06.07.2022 22:52 Ответить
Ой, заберу вашого коментаря як цитату)))
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06.07.2022 22:25 Ответить
Але це очевидно, вони можуть жити в Штатах роками, але в потрібний час випливе їхня гімниста натура.
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06.07.2022 22:53 Ответить
Мій чоловік -етнічний угорець,що мешкає в Києві 40 років. Як би Ви знали як йому боляче від цих Сіярто і Орбанів! Українські угорці мочать русню так як має бути.Бо українець це вже не нація,а стан душі
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06.07.2022 22:56 Ответить
Перекажіть, буль ласка, Вашому шановному чоловікові, Інессо, що якнайменше 25 відсотків українців його розуміють. Захисників наших, попри національності, най береже Бог. Переможемо. Разом. Всі, хто лупить зараз русню на нашій землі -- українці. Бережіть себе.
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07.07.2022 00:19 Ответить
А значить треба брати у нього інтерв'ю і відправляти на снн і інші міжнародні інформагенства! Кулеба треба цим зайнятися! Бо оці всі сіятри такі самі рашистські пропагандони як і москальські.
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07.07.2022 09:03 Ответить
сяйво, банальний *****, тупий, совковий мадяр. Знаєте хто були батьки цього бограча?
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06.07.2022 21:25 Ответить
Іншими словами цей вельмиповажний угорець сказав: Орбан закрий небо над Україною, будь мужиком))
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06.07.2022 21:33 Ответить
Потому что эта причина искусственная. На самом деле мы понимаем почему сиярто лег под путлера. Все понимают. Никакого отношения западные венгры к этому не имеют
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06.07.2022 21:34 Ответить
Украина- многонациональная держава и в ней достаточно национальных общин,имеющих альма-матер в странах НАТО...Почему те мтраны помогают и ничего не случается с ними ??? Кто этотому венгерскому деятелю посоверовал такую глупую "отмазку" ??? наверное.подсказали в Кремле..
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06.07.2022 22:27 Ответить
Дивні люди ці сіярти. Йому вкотре новітня (й не тільки) історія доводить, що з кацапами безпечніше бути ворогами, ніж друзями, а він знов і знов наполягає на прикрому самогубстві
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06.07.2022 22:30 Ответить
Він не 'друг кацапам', він іт є рашист!
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07.07.2022 09:04 Ответить
Я теж можу розкритикувати Сіярту. Сіярта - гандон.
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06.07.2022 22:47 Ответить
тому що насправді сіяртє пофіг на угорців. йому більше до вподоби мокшанські гроші та імперські амбіції щодо Закарпаття
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06.07.2022 23:48 Ответить
Це так , Сійярто - набрякла Путінська консерва.
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07.07.2022 06:15 Ответить
Їх діди в 45 до останнього бились з срср.а зараз кишечка тоненька,гі..ріденьке,як бистро нація деградувала до боягузства.
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07.07.2022 14:42 Ответить
 
 