Глава венгерской общины Киева Томпа раскритиковал Сийярто за отказ поддерживать Украину оружием
Сийярто заявил, что Венгрия не помогает Украине оружием, "чтобы Россия не обстреливала жителей Закарпатья". Венгерское общество в разных городах нашей страны возмущено такими заявлениями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава венгерской общины Киева Тибор Томпа. Свое мнение он выразил на 24 канале.
Он даже обратился к министру иностранных дел Петеру Сийярто на венгерском языке.
"Я возмущен заявлением господина Сийярто, которое он произнес на канале CNN. По его логике, получается, что у меня, как украинского венгра, проживающего не на Закарпатье, а в Киеве, и еще в 500 человек общины, стрелять можно",– высказался Томпа.
Кроме этого, он спросил политика – а как же другие нации и народности? Или те венгры, которые живут, например, в Николаеве?
"Я каждый день с ними на связи. И их каждый день лупят российскими ракетами. Это очень и очень возмутительно", - добавил глава венгерской общины Киева.
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