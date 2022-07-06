Оккупанты до сих пор не заняли Луганскую область на 100%, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что территория Луганской области до сих пор не оккупирована российскими войсками полностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще пока 100% Луганской области не оккупированы, потому что есть еще населенный пункт, где продолжаются бои, гибнут российские солдаты соответственно. Понятно, что это совсем небольшая территория, однако бои до сих пор продолжаются", - сказал Гайдай.

По его словам, на оккупированных территориях больницы заполнены тяжело ранеными оккупантами.

"Ситуация у них крайне тяжелая и за более 4 месяцев наши военные на территории Луганской области выполнили даже не на 100%, а на 200% стоящую перед ними задачу - они сковывали огромное количество войск и нанесли просто колоссальные потери непосредственно этой армии", – рассказал глава обладминистрации.

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Он также отметил, что до взятия Северодонецка оккупантам понадобилось 4 месяца, чтобы продвинуться на 30 км. "Наши военные держали бы еще оборону, но просто из-за тотального превосходства в артиллерии ну просто за 4 месяца уничтожили все, все позиции, которые только можно было", - рассказал Гайдай.