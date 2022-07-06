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Новости Война
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Оккупанты до сих пор не заняли Луганскую область на 100%, - Гайдай

війна,зсу,захисник

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что территория Луганской области до сих пор не оккупирована российскими войсками полностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще пока 100% Луганской области не оккупированы, потому что есть еще населенный пункт, где продолжаются бои, гибнут российские солдаты соответственно. Понятно, что это совсем небольшая территория, однако бои до сих пор продолжаются", - сказал Гайдай.

По его словам, на оккупированных территориях больницы заполнены тяжело ранеными оккупантами.

"Ситуация у них крайне тяжелая и за более 4 месяцев наши военные на территории Луганской области выполнили даже не на 100%, а на 200% стоящую перед ними задачу - они сковывали огромное количество войск и нанесли просто колоссальные потери непосредственно этой армии", – рассказал глава обладминистрации.

Также смотрите: Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай. ФОТО

Он также отметил, что до взятия Северодонецка оккупантам понадобилось 4 месяца, чтобы продвинуться на 30 км. "Наши военные держали бы еще оборону, но просто из-за тотального превосходства в артиллерии ну просто за 4 месяца уничтожили все, все позиции, которые только можно было", - рассказал Гайдай.

оккупация (10112) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+11
Ну добре: ти на 0,5% голова Луганської ОДА
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06.07.2022 22:37
+6
Это какой нужно быть сволочью, чтобы такое выдавать за достижение
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06.07.2022 22:50
+3
Русофашисти , тікайте на.... й з нашоі землі , так як будемо вас нищити
доти , поки не закопаємо останнього орка , який прийшов нас вбивати !!😠‼️
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07.07.2022 01:16
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Рашисты надеются остатки забрать в процессе переговоров и так называемого *мирного плана*. Где будут требовать прекращения обстрелов и отвод войск для создания серой зоны
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06.07.2022 22:31 Ответить
Ну добре: ти на 0,5% голова Луганської ОДА
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06.07.2022 22:37 Ответить
Это какой нужно быть сволочью, чтобы такое выдавать за достижение
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06.07.2022 22:50 Ответить
Для Гайдая: «знімай шинель - чеши додому!»
А що робити далі ЗСУ якось і самі розберуться!
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06.07.2022 23:03 Ответить
Цікаво скільки народу України обходиться утримування цього цілодобового відсоткового калькулятора?
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06.07.2022 23:16 Ответить
ta ani eshi i Azovstalj nevzjali
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07.07.2022 00:56 Ответить
Русофашисти , тікайте на.... й з нашоі землі , так як будемо вас нищити
доти , поки не закопаємо останнього орка , який прийшов нас вбивати !!😠‼️
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07.07.2022 01:16 Ответить
Но Гайдай над этим работает. Этот кавалер грамоты и ордена РПЦ свое дело знает. Подводит общественность к очередной сдаче. Куда его перекинут после слития Луганской области, рекомендую местным сразу валить.
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07.07.2022 07:33 Ответить
А Гайдай из Луганской ОВА уже нашел новое место работы?
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07.07.2022 11:31 Ответить
Следующая новость: оркам не удается начать захват Днепропетровской области, ВСУ мужественно удерживает орков на границах Донецкой и Луганской областях.
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07.07.2022 12:57 Ответить
 
 