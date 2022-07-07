На фронте очень мощно заработала западная артиллерия. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успешную работу на фронте западной артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Зеленского.

Президент отметил: "Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия - оружие, которое мы получили от наших партнеров. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность поставок дня них".

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