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"Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну через трудные времена", - Джонсон отказался уходить в отставку

борис,джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку по требованию некоторых членов своего правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Борис Джонсон остается "совершенно непоколебимым" и не намерен уходить в отставку, несмотря на призывы министров его кабинета прислушаться к позиции Консервативного большинства. Об этом говорится в расширенной публикации на сайте британского телеканала Sky News, ссылающегося на источники в правительстве страны.

"Премьер-министр (Борис Джонсон – ред.) хочет продолжать борьбу и, вероятно, произведет новые назначения министров уже в этот вечер после лавины отставок", - отмечает телеканал.

Кроме того, отмечается, что сам Джонсон опирается в своей позиции на мандат, который ему предоставили 14 миллионов человек, и что единственным способом для него уйти может быть решение партии забрать у него этот мандат.

В отставку подали по меньшей мере 38 высокопоставленных членов британского правительства, что существенно подрывает позиции Бориса Джонсона. В Лондоне уже обсуждаются идеи о возможности изменить правила, чтобы провести новый вотум недоверия премьер-министру.

Читайте: Два министра отказались работать с Джонсоном. Он заявил, что не уйдет в отставку

Как сообщалось, отставки в правительстве Джонсона начались во вторник после того, как Даунинг-стрит признала, что премьер-министр знал об обвинении в неподобающем поведении опального члена парламента Криса Пинчера в 2019 году, прежде чем нанять его на должность заместителя главы парламента.

отставка (3150) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+54
Борисе! Тримайся!
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06.07.2022 23:24
+38
Борис, ми згоди на відставку не даємо. ми з тобою - ти з нами!!!
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06.07.2022 23:26
+37
Засмерділо болотними ру.***.ми...
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06.07.2022 23:30
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Борисе! Тримайся!
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06.07.2022 23:24 Ответить
Згоден поміняти на Боневтіка. Без доплати.
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06.07.2022 23:50 Ответить
Чому ж без доплати? Віддамо, ще й з зверху усю команду. Щоб, як кажуть, у повній комплектації.
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06.07.2022 23:59 Ответить
Пошкодуйте вже британців, шановний... Нащо Ви так?
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07.07.2022 00:11 Ответить
Згоден. Так не можна. Не можна на добро злом відповідати. Присоромили.
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07.07.2022 00:16 Ответить
я б доплатив весь кредитній ліміт приватбанку і монобанку.
Десь 150тищ
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07.07.2022 00:35 Ответить
Может лучше на Байдена? И талантливого сына его Премьером.
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07.07.2022 01:24 Ответить
Борис, ми згоди на відставку не даємо. ми з тобою - ти з нами!!!
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06.07.2022 23:26 Ответить
Юхло ещё дотягивается☝Но клешни ему подрезают все больше и больше❗
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07.07.2022 00:09 Ответить
От мені теж подумалося: а фюрер не смикає за ниточки тих персонажів, які воду варять ?
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07.07.2022 01:13 Ответить
Ещё 6 министров купились.
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06.07.2022 23:27 Ответить
Джонсонюк все таки крепкий мужчина
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06.07.2022 23:28 Ответить
Ні, він просто немає гідності. Люди у Британії за меньших причин йшли у відставку.... але то таке, Британці розберутся.
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07.07.2022 01:10 Ответить
А можете трошки більше розповісти ? Щоб не читати пресу. Дякую.
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07.07.2022 01:14 Ответить
Коли він вам не потрібен, міняємо на Зеленського.
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07.07.2022 01:29 Ответить
Борис, ти молодець. Якщо візьмете Україну у Британську Співдружність, буду голосувати на наступних виборах за тебе!
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06.07.2022 23:28 Ответить
Засмерділо болотними ру.***.ми...
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06.07.2022 23:30 Ответить
Бачу вуха москви тирчать над Лондоном
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06.07.2022 23:33 Ответить
Ні. Вуха Московії тут нідочого.... Борис сам "накосячив" й у Британії люди з гідністю їдуть у відставку.... але схоже у боневтіка навчився "морозко вмикати".
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07.07.2022 01:11 Ответить
Люди з гідністю захищають мир у Європі.
А люди без гідності беруть російські гроші і йдуть у відставку.
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07.07.2022 01:51 Ответить
Якщо розумний, сильний, рішучий, відповідальний політик викликає незадоволення то можна обрати брехливого популіста- маніпулятора, щоб поржать.
Не доведи Боже
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06.07.2022 23:35 Ответить
***** забашлял утырков что бы наехали на друга Украины...
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06.07.2022 23:37 Ответить
Ни в коем разе пану Джонсону в отставку идти нельзя!!!!
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06.07.2022 23:37 Ответить
Борис,ти правий!
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06.07.2022 23:38 Ответить
Не думайте сдаваться ! Борис - упрямий и правильний премьер ! Через трудности и несправедливость вести Великобританию вперед к правде и лучшей жизни .
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06.07.2022 23:39 Ответить
Лаптями засмерділо, як завжди.

Джонсон раську поховає, а світ йому за це буде віддячувати ще сотні років.

Боже! Бережи королеву, а Бориса Джонсона особливо.
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06.07.2022 23:42 Ответить
Ні. Лапті тут нідочого, Борис сам "накосячив" й у Британії люди з гідністю їдуть у відставку але це не той випадок.
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07.07.2022 01:13 Ответить
Ви замахали своєю поважною думкою 2.0
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07.07.2022 07:14 Ответить
Оце справжній великий політик 21-го століття! ******** Черчілль!
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06.07.2022 23:42 Ответить
Помиляєтесь. Він й близько не стояв біля Сера Черчиля.
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07.07.2022 01:14 Ответить
Потому, что Черчиль много бухал❓
Не создавай себе кумира☝
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07.07.2022 01:58 Ответить
Ви замахали своєю поважною думкою.
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07.07.2022 07:13 Ответить
можно подумать если будут консерваторы (или кто там на замену)
то все проблемы битанцы решат у себя))

многие решить можно, если рашку в стойло поставить
а такие смены только мешают этому
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06.07.2022 23:51 Ответить
Борис топив за вихід з ЕС, чатина консерваторів була проти. Борис таки був правий з виходом. А тепер тодішня фронда вирішила відомстити. Я так зрозумів, що Борис їм говорить я став преиьером після виборів і зилишу пост коли партія забере мандат. А верхушечна опозиція не бажає скликати зїзд, а просто хоче змінити премєра без розпуску парламенту. Історично Ворошилов,Молотов,Каганович і примкнувший к ним Шепилов.
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07.07.2022 00:05 Ответить
Ничего Англию не учит! В период холодной войны, была разработана доктрина - уничтожение всей верхушки власти (под ноль), в настоящем - бродят головорезы, убивают "атомом" или очень токсичным ядом граждан Великобритании! Великобритания - у нас министры индусы

*****...серьезно...в Великобритании индусы решают?
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07.07.2022 00:14 Ответить
так це ж єдина можливість тепер довести, що ви не націст, не расіст, не шовініст і так далі. І в принципі було б нормально, але я щось не бачу щоб в Індії, або в Африці були британські або будь-які білі міністри. А коли так, ця гра в одну брамку нічого доброго не принесе. Бо багато ******* про рівність побалакати, коли мова про меньшини в демократичних країнах, а як що в інших країнах то начхати. В Африці християнські громади переслідують, викрадають дітей, вбивають не гірше русскіх, і нічого всім по фіг, а хліб, гуманітарку хто розпреділяє? той, в кого калаш.
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07.07.2022 01:10 Ответить
Сэр, вы мне нравитесь!
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07.07.2022 06:53 Ответить
А скільки таких Прем"єрміністрів - було у нас за 30 з гаком років ..
Так , вроді були і непогані ... , але Верховна Рада + ОП - були іншої думки
Тимошенко - навіть не згадувати - агентка !
Чогото у нас побудова демократичної держави затягнулася
Див. результати - Прибалтики , Польші , Чехії зі Словатчиною , навіть тої Румунії - яка була ніякою економічно і т.д. і т. п.
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07.07.2022 00:23 Ответить
Англійці, не будьте ******
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07.07.2022 00:24 Ответить
Джона Роулінг призвала Джонсона піти у відставку... Вже всі кацапськи інформпомийки верещать про це, чогось думав, що вона розумна...
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07.07.2022 00:28 Ответить
Всрані індуси!!! Нащо вони їх стілька набрали до уряду… Ех, Борисе… Сил тобіі злості!🙏
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07.07.2022 00:45 Ответить
Понабирали по квоті. Обов'язковими є ніґери, індуси, войовничі феміністки та ЛГБТ-активісти.
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07.07.2022 01:07 Ответить
головне нікого не цікавить чи має людина відповідні здібності, чи любить вона цю країну і цей народ взагалі питання не постане, головне щоб квоті відповідала, і наші вибл..кі з радістю цю конвенцію підписали, бо тепер можна буде як мінімум всіх своїх бабьонок прилаштувати, а якщо нам чорношкірих на приклад не вистачить, ті ж Німці нас виручать і пришлють пару мілліонів, у них там їх багато, вони вже не знають де від них дітися, хотіли полякам їх всунути, так ПіС не дав.
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07.07.2022 01:15 Ответить
Єдина бабьонка тут ти! **** заїбала своїми висерами агресивними проти всіх! Рашизмом хвора курва йдеш в бан!
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07.07.2022 10:07 Ответить
Щось вашою риторикою ви не відрізняєтесь від рашистів.
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07.07.2022 03:48 Ответить
Борисе, борись! Разом ми СИЛА!
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07.07.2022 00:54 Ответить
А Борис Джонсонюк - політик з характером
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07.07.2022 01:03 Ответить
Ні, просто немає гідності у нього. У Британії й за меньших "касяків" подавали люди у відставку.
Але Україні за Британію перейматися не варто.... дадуть Британці собі раду уж повірте.
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07.07.2022 01:19 Ответить
Пиши по-русски, троллина, не мучайся, "уж повірте" ....
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07.07.2022 01:53 Ответить
це зараз такі речі почали називати *косяками*. Зніжилися європейці, для них вже якісь дрібниці визивають обуреність. Через те ними почали керувати якісь слимаки без хребту та без ідеї. І я говорю не про диктаторів, а про просто сильних людей. Які можуть виконати завдання в надскладний час. Тепер потрібні пустушки, слизькі слабкі індивіди, які лише будуть намагатись підтримувати систему ігноруючи постійні зміни в світі. Це завжди призводить до занепаду та виродженню і поступовому згасанню.
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07.07.2022 03:48 Ответить
Наші воїни гинуть за свободу та демократію, щоб такі як ви пропонували свою автократію?
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07.07.2022 03:50 Ответить
Воно дістало вже.
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07.07.2022 07:17 Ответить
Індія союзник рашки, Ось і вся відповідь.
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07.07.2022 01:10 Ответить
рашка союзник Китаю, Індія союзник Китаю?
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07.07.2022 01:16 Ответить
Не зовсім. Але керівництво Індії та велика частина індійців у цілому на боці рашистів.
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07.07.2022 03:51 Ответить
Це вже , мабуть , вибухають останні консерви в Британії , куплені кремлем , 100% 😠
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07.07.2022 01:11 Ответить
Ні. Помиляєтесь.
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07.07.2022 01:18 Ответить
1. Я не знаю внутрішньої ситуації у ҐБ, щоб уявляти становище Бориса Джонсона (aka Іваненка ) та підстави для його критики.

Якщо тільки оце: Як повідомлялося, відставки в уряді Джонсона почалися в вівторок після того, як Даунінг-стріт визнала, що прем'єр-міністр знав про звинувачення в неналежній поведінці опального члена парламенту Кріса Пінчера у 2019 році, перш ніж найняти його на посаду заступника голови парламенту.

- то людям просто нема чим зайнятися. Так, це - скандально, але не критично аж настільки. Ну, ще була та вечірка під час локдауну. Теж не дуже ґуд і не правильно, бо електорат мусив сидіти по хатах.

Якщо він справляється з рештою і дає лад, то довести до відома і стежити, щоб подібні проколи не траплялися - ті ж однопартійці мали б бути зацікавлені у цьому.

Українці теж не намоляться ніяк на іконку #2, а тут плюються, щоб не сказати більше.

2. Борюсік, чуєш, в разі чого, приїжджай сюди, бо це одоробло вже дістало всіх - поурядуєш тут.

3. Don't give up !
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07.07.2022 01:12 Ответить
я взагалі не розумію, наркотики - ок, проституція у юному віці - ок, зміняти стать своїй малолітній дитині за своїм бажанням - ок, демонструвати і пропагувати свою нетрадиційну орієнтацію, навіть якщо вона традиційна (купа фріків на цьому заробляє) - ок, тягатися по всьому Світу по чемпіонатах, коли вже було відомо про заразу оболювальникам - ок. А от вечірка у вузькому колі під час локдауну - капець злочин. А на рахунок неналежної поведінки теж ще невідомо. Бо то політик, могли і підставити, як раз з метою звалити Джонсона. Чому ні. Цей прийом ще в Середньовіччі використовували. Хто зна?
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07.07.2022 01:25 Ответить
Хтось наполегливо намагається "завалити" Джонсона. Не вийшло з вечіркою - витягли з рукава якогось пінчера. Не вийде з пінчером - знайдуть ще щось. Це заказуха з кацапії. Роздмухують урядову кризу, щоб ВБ було не до боротьби з пуйлом і рашкой. Взялися за самого пасіонарного політика. Якщо його завалять, то з європейськими "ліверами" впораються легко - вони й самі пуйлу назустріч побіжуть.
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07.07.2022 03:02 Ответить
Не бреши! Тварюка рашистська!
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07.07.2022 10:12 Ответить
«Борюсіком» називають Борю Моїсеєва.
Якого біса ти називаєш Бориса Джонсона цим принизливим «Борюсіком» ?
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07.07.2022 22:37 Ответить
Почитав коментарі й зрозумів що більшість коментаторів "знатоків усього" й близько уявлення немають про ситуацію чому Борис опинився у такій ситуації що мав би скласти повноваження й точно нічого не знають про те як ведеться політика у Британії.
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07.07.2022 01:16 Ответить
Так розкажіть. Я, зокрема, і ще кілька дописувачів намагалися щось донести про реалії тут до даної публіки, але без толку. Більше того, це обернулося обзиваннями, приниженнями, тавруваннями і т.д.

Мені цікаво і я б залюбки ознайомилася з Вашим викладом подій.
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07.07.2022 01:20 Ответить
Тому що тут зібралось забагато горлопанів, хамів, та істеричок. А модератори таких чомусь не банять.
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07.07.2022 03:53 Ответить
Троляко кацапська , просто згинь
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07.07.2022 03:09 Ответить
Бачите як важко значить бути прем'єр-міністром і при цьому не втратити совість. Йому роблять підсічку, але він повинен встати і йти далі.
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07.07.2022 06:54 Ответить
Без Борьки буде сумно)))
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07.07.2022 08:43 Ответить
Настоящий Полковник...почти Маргарэт Татчер...
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07.07.2022 08:47 Ответить
"знал об обвинении в неподобающем поведении..." представляю как ржут зелёные депутаты...
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07.07.2022 08:56 Ответить
От мені цікаво, рашистське лоббі в Британії є, і мі 6 і інші служби теж є. То чому вони не захищають Джонсона? Невже не ясно в чиїх інтересах відкопали його 'прокол' аж за 2019рік!
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07.07.2022 10:16 Ответить
 
 