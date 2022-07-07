"Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну через трудные времена", - Джонсон отказался уходить в отставку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку по требованию некоторых членов своего правительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Борис Джонсон остается "совершенно непоколебимым" и не намерен уходить в отставку, несмотря на призывы министров его кабинета прислушаться к позиции Консервативного большинства. Об этом говорится в расширенной публикации на сайте британского телеканала Sky News, ссылающегося на источники в правительстве страны.
"Премьер-министр (Борис Джонсон – ред.) хочет продолжать борьбу и, вероятно, произведет новые назначения министров уже в этот вечер после лавины отставок", - отмечает телеканал.
Кроме того, отмечается, что сам Джонсон опирается в своей позиции на мандат, который ему предоставили 14 миллионов человек, и что единственным способом для него уйти может быть решение партии забрать у него этот мандат.
В отставку подали по меньшей мере 38 высокопоставленных членов британского правительства, что существенно подрывает позиции Бориса Джонсона. В Лондоне уже обсуждаются идеи о возможности изменить правила, чтобы провести новый вотум недоверия премьер-министру.
Как сообщалось, отставки в правительстве Джонсона начались во вторник после того, как Даунинг-стрит признала, что премьер-министр знал об обвинении в неподобающем поведении опального члена парламента Криса Пинчера в 2019 году, прежде чем нанять его на должность заместителя главы парламента.
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Десь 150тищ
А люди без гідності беруть російські гроші і йдуть у відставку.
Не доведи Боже
Джонсон раську поховає, а світ йому за це буде віддячувати ще сотні років.
Боже! Бережи королеву, а Бориса Джонсона особливо.
Не создавай себе кумира☝
то все проблемы битанцы решат у себя))
многие решить можно, если рашку в стойло поставить
а такие смены только мешают этому
*****...серьезно...в Великобритании индусы решают?
Так , вроді були і непогані ... , але Верховна Рада + ОП - були іншої думки
Тимошенко - навіть не згадувати - агентка !
Чогото у нас побудова демократичної держави затягнулася
Див. результати - Прибалтики , Польші , Чехії зі Словатчиною , навіть тої Румунії - яка була ніякою економічно і т.д. і т. п.
Але Україні за Британію перейматися не варто.... дадуть Британці собі раду уж повірте.
Якщо тільки оце: Як повідомлялося, відставки в уряді Джонсона почалися в вівторок після того, як Даунінг-стріт визнала, що прем'єр-міністр знав про звинувачення в неналежній поведінці опального члена парламенту Кріса Пінчера у 2019 році, перш ніж найняти його на посаду заступника голови парламенту.
- то людям просто нема чим зайнятися. Так, це - скандально, але не критично аж настільки. Ну, ще була та вечірка під час локдауну. Теж не дуже ґуд і не правильно, бо електорат мусив сидіти по хатах.
Якщо він справляється з рештою і дає лад, то довести до відома і стежити, щоб подібні проколи не траплялися - ті ж однопартійці мали б бути зацікавлені у цьому.
Українці теж не намоляться ніяк на іконку #2, а тут плюються, щоб не сказати більше.
2. Борюсік, чуєш, в разі чого, приїжджай сюди, бо це одоробло вже дістало всіх - поурядуєш тут.
3. Don't give up !
Якого біса ти називаєш Бориса Джонсона цим принизливим «Борюсіком» ?
Мені цікаво і я б залюбки ознайомилася з Вашим викладом подій.