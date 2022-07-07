"Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну через трудные времена", - Джонсон отказался уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку по требованию некоторых членов своего правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Борис Джонсон остается "совершенно непоколебимым" и не намерен уходить в отставку, несмотря на призывы министров его кабинета прислушаться к позиции Консервативного большинства. Об этом говорится в расширенной публикации на сайте британского телеканала Sky News, ссылающегося на источники в правительстве страны.

"Премьер-министр (Борис Джонсон – ред.) хочет продолжать борьбу и, вероятно, произведет новые назначения министров уже в этот вечер после лавины отставок", - отмечает телеканал.

Кроме того, отмечается, что сам Джонсон опирается в своей позиции на мандат, который ему предоставили 14 миллионов человек, и что единственным способом для него уйти может быть решение партии забрать у него этот мандат.

В отставку подали по меньшей мере 38 высокопоставленных членов британского правительства, что существенно подрывает позиции Бориса Джонсона. В Лондоне уже обсуждаются идеи о возможности изменить правила, чтобы провести новый вотум недоверия премьер-министру.

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Как сообщалось, отставки в правительстве Джонсона начались во вторник после того, как Даунинг-стрит признала, что премьер-министр знал об обвинении в неподобающем поведении опального члена парламента Криса Пинчера в 2019 году, прежде чем нанять его на должность заместителя главы парламента.