ПЦУ и УПЦ согласовали "Декларацию взаимопонимания" и призвали к единству православия, - министр Ткаченко

Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская православная церковь (УПЦ МП) согласовали Декларацию "взаимопонимания" и призвали к единству православия, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Подписана и обнародована Декларация понимания УПЦ и ПЦУ по результатам встречи священников", - написал Ткаченко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В документе "духовенство отметило, что в межконфессиональных отношениях в современности видит единство взглядов в осуждении деструктивной позиции Московской патриархии, которая, пренебрегшая Заповедями Божьими, превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет российских агрессоров на кровопролитие".

Также, по словам министра, в Декларации говорится "о понимании необходимости единства для защиты Украины и необходимости единства украинского православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами сегодняшнего дня".

"Очень важный текст, доказывающий понимание того, что только в единстве мы сильны", - подчеркнул Ткаченко.

Как сообщалось, в Софии Киевской состоялась встреча духовенства Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Читайте: Представители духовенства ПЦУ и УПЦ МП встретились, чтобы преодолеть разделение (обновлено). ФОТО