Джонсон уволил своего соратника и экс-конкурента за лидерство в Консервативной партии Майкла Гоува с должности министра ЖКХ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду уволил министра по вопросам жилищного хозяйства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, открыто потребовавшего отставки главы правительства на фоне внутриполитических скандалов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
Гоув стал первым чиновником, которого Джонсон уволил сам на фоне ряда отставок членов его кабинета.
Отметим, что Гоув поддерживал выход Великобритании из ЕС и на этом фоне сблизился с Джонсоном. В 2019 году он был одним из претендентов на пост лидера Консервативной партии после отставки Терезы Мэй, но позже снял свою кандидатуру в пользу Джонсона.
Общее количество отставок из правительства действующего британского премьера, по подсчетам Sky News, уже составляет 41.
После встречи Джонсона с членами правительства, где он категорически отрицал возможность добровольной отставки, количество увольнений, как ожидается, может возрасти.
Напомним, причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентскго кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал об этом инциденте и потому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.
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Чи це на рівні плескання язиком, як зараз модно ?
Дивні дива!!!
1. У нас верхівка СН називала своїх колег жіночої статі корабельними соснами і все норм. І корабельні сосни теж нічого проти не мали.
2. СН отримують чорний кеш у конвертах прямо у ВР. Викинули з партії тих, хто про це розповів.
3. Татаров попався на розкраданні грошей НГУ. Все в порядку.
4. Єрмак продавав посади. Молодець в фаворі ЗЄ.
5. Трухін тихесенько пішов в ліс після ДТП. І теж все норм.
6. ЗЄ відмимвав гроші Коломойського в офшорах. Ніякого імпічменту.
7. Офіс Зеленського скоїв держзраду, зливши операцію по затриманню вагнерівців. Нуль реакції.
А далі було розмінування Чонгару і навмисне надання неправдивої інформації населенню щодо початку війни...
Тепер уявіть, як все було б, якщо б для ******** все закінчилося на корабельних соснах.
''Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано показав як президент України Володимир Зеленський виглядав до війни, під час та буде виглядати після''.