Джонсон уволил своего соратника и экс-конкурента за лидерство в Консервативной партии Майкла Гоува с должности министра ЖКХ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду уволил министра по вопросам жилищного хозяйства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, открыто потребовавшего отставки главы правительства на фоне внутриполитических скандалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Гоув стал первым чиновником, которого Джонсон уволил сам на фоне ряда отставок членов его кабинета.

Отметим, что Гоув поддерживал выход Великобритании из ЕС и на этом фоне сблизился с Джонсоном. В 2019 году он был одним из претендентов на пост лидера Консервативной партии после отставки Терезы Мэй, но позже снял свою кандидатуру в пользу Джонсона.

Общее количество отставок из правительства действующего британского премьера, по подсчетам Sky News, уже составляет 41.

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После встречи Джонсона с членами правительства, где он категорически отрицал возможность добровольной отставки, количество увольнений, как ожидается, может возрасти.

Напомним, причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентскго кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал об этом инциденте и потому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

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