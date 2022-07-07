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Новости
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Джонсон уволил своего соратника и экс-конкурента за лидерство в Консервативной партии Майкла Гоува с должности министра ЖКХ

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду уволил министра по вопросам жилищного хозяйства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, открыто потребовавшего отставки главы правительства на фоне внутриполитических скандалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

Гоув стал первым чиновником, которого Джонсон уволил сам на фоне ряда отставок членов его кабинета.

Отметим, что Гоув поддерживал выход Великобритании из ЕС и на этом фоне сблизился с Джонсоном. В 2019 году он был одним из претендентов на пост лидера Консервативной партии после отставки Терезы Мэй, но позже снял свою кандидатуру в пользу Джонсона.

Общее количество отставок из правительства действующего британского премьера, по подсчетам Sky News, уже составляет 41.

Читайте: Два министра отказались работать с Джонсоном. Он заявил, что не уйдет в отставку

После встречи Джонсона с членами правительства, где он категорически отрицал возможность добровольной отставки, количество увольнений, как ожидается, может возрасти.

Напомним, причиной недовольства Консервативной партии стали неправдивые заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя "парламентскго кнута" Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам. Канцелярия Джонсона утверждала, что он не знал об этом инциденте и потому поддержал повторное назначение Пинчера в 2022 году, но позже премьер был вынужден признать, что это не так.

Также читайте: "Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну через трудные времена", - Джонсон отказался уходить в отставку

Великобритания (4922) отставка (3150) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+28
Є впевненість,що вся мишина возня навкруг Бориса Джонсона теж пов'язана з його позицією щодо України та війни з москалями. Русня десь тихо робить паси за лаштунками. У такий жорстокий час нам лиш цього бракувало…
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07.07.2022 01:36
+22
Тобто Пінчер подивився на чиїсь сідниці, а у відставку хочуть відправити Джонсона?
Дивні дива!!!

1. У нас верхівка СН називала своїх колег жіночої статі корабельними соснами і все норм. І корабельні сосни теж нічого проти не мали.
2. СН отримують чорний кеш у конвертах прямо у ВР. Викинули з партії тих, хто про це розповів.
3. Татаров попався на розкраданні грошей НГУ. Все в порядку.
4. Єрмак продавав посади. Молодець в фаворі ЗЄ.
5. Трухін тихесенько пішов в ліс після ДТП. І теж все норм.
6. ЗЄ відмимвав гроші Коломойського в офшорах. Ніякого імпічменту.
7. Офіс Зеленського скоїв держзраду, зливши операцію по затриманню вагнерівців. Нуль реакції.

А далі було розмінування Чонгару і навмисне надання неправдивої інформації населенню щодо початку війни...

Тепер уявіть, як все було б, якщо б для ******** все закінчилося на корабельних соснах.
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07.07.2022 01:43
+8
Весь цей базар і відставки тільки через те, що Джонсон знав, а говорив що не знав, що цей прихований гей або латентний гей приставав до мужиків у приватному клубі і все-таки призначив його міністром. Ось це демократія. Проте за англійськими законами двічі на рік не можна виносити прем'єр-міністру підозри, то Борис Джонсон точно ще рік буде прем'єр-міністром. Це добре для України. А в нас в Україні президент і його зграя, а також прем'єр-міністр можуть гадити народу на голову і жодної реакції.
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07.07.2022 04:52
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Одне маленьке питання: а звинувачення доведені ? Вирок є ? Ухвала суду ?

Чи це на рівні плескання язиком, як зараз модно ?
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07.07.2022 01:26 Ответить
Є впевненість,що вся мишина возня навкруг Бориса Джонсона теж пов'язана з його позицією щодо України та війни з москалями. Русня десь тихо робить паси за лаштунками. У такий жорстокий час нам лиш цього бракувало…
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07.07.2022 01:36 Ответить
100%.
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07.07.2022 07:57 Ответить
Тобто Пінчер подивився на чиїсь сідниці, а у відставку хочуть відправити Джонсона?
Дивні дива!!!

1. У нас верхівка СН називала своїх колег жіночої статі корабельними соснами і все норм. І корабельні сосни теж нічого проти не мали.
2. СН отримують чорний кеш у конвертах прямо у ВР. Викинули з партії тих, хто про це розповів.
3. Татаров попався на розкраданні грошей НГУ. Все в порядку.
4. Єрмак продавав посади. Молодець в фаворі ЗЄ.
5. Трухін тихесенько пішов в ліс після ДТП. І теж все норм.
6. ЗЄ відмимвав гроші Коломойського в офшорах. Ніякого імпічменту.
7. Офіс Зеленського скоїв держзраду, зливши операцію по затриманню вагнерівців. Нуль реакції.

А далі було розмінування Чонгару і навмисне надання неправдивої інформації населенню щодо початку війни...

Тепер уявіть, як все було б, якщо б для ******** все закінчилося на корабельних соснах.
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07.07.2022 01:43 Ответить
Русская мафия делает своё дело.
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07.07.2022 01:47 Ответить
Бачите,як в Британії.А тепер порівняйте,як у нас.І населення цього хоче,подібно як в білорусів і ненависних москалів.

''Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано показав як президент України Володимир Зеленський виглядав до війни, під час та буде виглядати після''.

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07.07.2022 02:24 Ответить
Костюмована вечірка "at 6 o'clock after the war".
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07.07.2022 03:50 Ответить
Весь цей базар і відставки тільки через те, що Джонсон знав, а говорив що не знав, що цей прихований гей або латентний гей приставав до мужиків у приватному клубі і все-таки призначив його міністром. Ось це демократія. Проте за англійськими законами двічі на рік не можна виносити прем'єр-міністру підозри, то Борис Джонсон точно ще рік буде прем'єр-міністром. Це добре для України. А в нас в Україні президент і його зграя, а також прем'єр-міністр можуть гадити народу на голову і жодної реакції.
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07.07.2022 04:52 Ответить
Борис! Вы там разберитесь, почему соратник вдруг предателем оказался? Может и там "руцьким" баблом завоняло...
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07.07.2022 06:14 Ответить
ні, там жорстока конкуренція за владу, за крісла в кабінеті - навіть серед своїх.
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07.07.2022 08:49 Ответить
одне іншому не заважає
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08.07.2022 02:52 Ответить
Що казать......оманські кнурі захопили Україну..... з раду і все шоблойоблокаламоя ,не то що б в відставкує......а зтерти з тіла України. Українці,кому довірили своє життя,майбутнє дітей?
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07.07.2022 08:39 Ответить
Насосали проблему із нічого. Нам би їх турботи.
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07.07.2022 09:07 Ответить
Джонсону в цій ситуації треба швидше призначати нових людей на звільнені посади, апелювати до поліції щодо розслідування ймовірного злочину кріса пінчера, не піддаватися на провокації і продовжувати працювати. За пару тижнів всі забудуть про ці події. Ну якщо рашисти звісно ще щось там не утнуть.
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07.07.2022 10:40 Ответить
 
 