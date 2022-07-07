В результате вражеского ракетного обстрела Торецка в Донецкой области погибла семья из трех человек, - ОВА. ВИДЕО

В Торецке Донецкой области в результате вражеского ракетного обстрела российских оккупантов погибла семья,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне убили семью из трех человек в Торецке. Ракетный удар снова пришелся на жилой сектор. Ракета попала прямо в дом. Все разорвано, тела все разорваны... Их выбросило в другую часть дома, все вперемешку", - отметил Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области россияне обстреляли братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами, - ОВА. ФОТО