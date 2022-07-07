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В результате вражеского ракетного обстрела Торецка в Донецкой области погибла семья из трех человек, - ОВА. ВИДЕО

донеччина,торецьк

В Торецке Донецкой области в результате вражеского ракетного обстрела российских оккупантов погибла семья,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне убили семью из трех человек в Торецке. Ракетный удар снова пришелся на жилой сектор. Ракета попала прямо в дом. Все разорвано, тела все разорваны... Их выбросило в другую часть дома, все вперемешку", - отметил Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области россияне обстреляли братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Торецк (423) Кириленко Павел (638)


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русскіє - вбивці.
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07.07.2022 01:27 Ответить
Российские хакеры взломали серверы военной разведки Украины и похитили огромное количество сведений о личном составе и агентуре военной разведки ГУР. Это второй сокрушительный удар по спецслужбам после президентства януковича. Скорей всего это действия крота.
скорей всего буданов не зря с единоросом-фсбэшником гогиашвили сожительствует
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07.07.2022 01:35 Ответить
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07.07.2022 01:41 Ответить
****************
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07.07.2022 01:42 Ответить
Русофашист путлєр , зупинися вилупок , бо рано чи пізно тебе дістануть
поважні люди і шкуру здиратимуть живцем із твого паскудного тіла 😠
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07.07.2022 01:37 Ответить
Царство Небесне...
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07.07.2022 06:24 Ответить
 
 