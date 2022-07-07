В результате вражеского ракетного обстрела Торецка в Донецкой области погибла семья из трех человек, - ОВА. ВИДЕО
В Торецке Донецкой области в результате вражеского ракетного обстрела российских оккупантов погибла семья,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель областной военной администрации Павел Кириленко.
"Россияне убили семью из трех человек в Торецке. Ракетный удар снова пришелся на жилой сектор. Ракета попала прямо в дом. Все разорвано, тела все разорваны... Их выбросило в другую часть дома, все вперемешку", - отметил Кириленко.
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скорей всего буданов не зря с единоросом-фсбэшником гогиашвили сожительствует
поважні люди і шкуру здиратимуть живцем із твого паскудного тіла 😠