Оккупанты взяли "оперативную паузу": впервые за 133 дня войны не было никаких заявлений или оценок, - ISW

Минобороны РФ ежедневно заявляло о территориальных "достижениях" с 24 февраля, но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок - это свидетельствует о том, что россияне взяли "оперативную паузу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Минобороны РФ не заявляло о захвате каких-либо новых территорий или передвижении сухопутных войск с момента оцепления Лисичанска 3 июля.

Отмечается, что 6 июля российские войска все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской оперативной паузой, не имеющей в виду и не требующей полного прекращения активных боевых действий. Российские силы, вероятнее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь. Сообщается, что в это время Кремль готовит российскую экономику к затяжной войне в Украине.

Российские войска вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться к западу в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также россияне пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Также ISW пишет, что российские войска могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

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