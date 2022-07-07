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Новости Агрессия России против Украины Война
16 061 21

Оккупанты взяли "оперативную паузу": впервые за 133 дня войны не было никаких заявлений или оценок, - ISW

рф

Минобороны РФ ежедневно заявляло о территориальных "достижениях" с 24 февраля, но 6 июля, впервые за 133 дня войны, не было никаких заявлений или оценок - это свидетельствует о том, что россияне взяли "оперативную паузу".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Минобороны РФ не заявляло о захвате каких-либо новых территорий или передвижении сухопутных войск с момента оцепления Лисичанска 3 июля.

Отмечается, что 6 июля российские войска все же провели ограниченные и безуспешные наземные атаки по всем направлениям. Такие попытки согласовываются с российской оперативной паузой, не имеющей в виду и не требующей полного прекращения активных боевых действий. Российские силы, вероятнее всего, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить необходимую боевую мощь. Сообщается, что в это время Кремль готовит российскую экономику к затяжной войне в Украине.

Российские войска вели наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска, продолжали продвигаться к западу в направлении Северска от границы Луганской и Донецкой областей. Также россияне пытались наступать на Бахмут с юга, совершили ограниченные наземные атаки к северу от Харькова.

Российские войска провели неудачный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Также ISW пишет, что российские войска могут формировать новую воинскую часть в Мулино Нижегородской области.

Также читайте: РФ увеличила свое присутствие в Черном море, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19047) россия (95361)


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Топ комментарии
+9
Скорее всего что мавзолейные хмыри узнали что Пентагон перевел экономику США на военные рельсы типа 24/7 ..то есть круглые сутки Байден зна шо робе...
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07.07.2022 08:32
+8
подготовка к шагу доброй воли )
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07.07.2022 07:43
+4
Перегрупуються і підуть далі.
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07.07.2022 09:01
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Очередное доказательство что из-за санкций у путинаХуйла заканчивается туалБумага!Всё поРаша вне игры!ржу не могу сильнейшая армия!)БИБА И БОДА ДВА ********(ПУТИН МЕДВЕДЕВ)
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07.07.2022 07:08 Ответить
ШаурмуЙгу на паРашу нарную(нары))))
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07.07.2022 07:20 Ответить
подготовка к шагу доброй воли )
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07.07.2022 07:43 Ответить
Начинают подозревать, что им пи...ц...
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07.07.2022 14:18 Ответить
Взятие Киева за 2 дня....этот подвиг Шариковской РаьZeи буде жить в веках и тысячелетиях ..
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07.07.2022 08:22 Ответить
Хернерал Конашенков скаже...патерь нет...
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07.07.2022 08:25 Ответить
"Кремль готовит экономику к затяжной войне".... приехали. А как же к концу года будет победа, наша конечно? Проигрыш в войне для параши - это смерть. Война в Афганистане длилась 8 лет и была не так важна как в Украине. Так что придется и нам готовиться к войне на годы. НАТО и США не собираются нам помогать кроме оружия в ограниченых колличествах....
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07.07.2022 08:26 Ответить
А что вы рассписываетесь за нато и за сша...посмотрим ,что дальше будет. Одно дело готовить к затяжной войне, другое дело, что из этого у него получится. Там не захотят жить убого и работать на войну. Любовь к путлу скоро пройдет. Ну , а то , что нас ждет участь израиля-то да, скорее всего . Главное вернуть наши земли.
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07.07.2022 09:53 Ответить
Скільки Україна віддає Заходу проросійських агентів, стільки Захід і поставляє зброї.
Здали Деркача, колеса закрутились, здамо Заходу Єрмака, Заход може і тактичну
ядерну зброю Україні презентує. Чим менше в Україні прокремлівських агентів, тим
ничже верогідність що західна зброя попаде до кацапів
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08.07.2022 00:18 Ответить
Скорее всего что мавзолейные хмыри узнали что Пентагон перевел экономику США на военные рельсы типа 24/7 ..то есть круглые сутки Байден зна шо робе...
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07.07.2022 08:32 Ответить
Що там далі за планом, невже зустрічна оперативна пауза?
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07.07.2022 08:35 Ответить
Новым партнерам США по НАТО Швеции и Финляндии нужны американские супервооружения... якось такось Панове...
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07.07.2022 08:38 Ответить
Перегрупуються і підуть далі.
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07.07.2022 09:01 Ответить
За кораблем...
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07.07.2022 14:17 Ответить
Єдиний козир кацапів це газ, але ЄС вже мають йому заміну все більше і більше.
Сказати що кацапи загрузли в трясовині це нічого не сказати - зараз загрузли по
самі яйця, далі буде по груди, а там вже трохи і до дурної кацапської голови
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08.07.2022 00:15 Ответить
 
 