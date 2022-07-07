На южном направлении ВСУ уничтожили 38 захватчиков, танк и три склада боеприпасов, - ОК "Південь"

В Николаевской и Херсонской областях украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места скопления россиян и их склады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Потери оккупантов на юге на протяжении 6 июля таковы: 38 солдат, один танк Т-62, два минометных комплекса калибра 120 мм "Сани", 2 единицы бронированной техники, 4 единицы автомобилей, а также 3 склада боеприпасов на Николаевщине и один склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

В командовании рассказали, что в районе Добрянки (Херсонская область) диверсионно-разведывательная группа до 10 оккупантов предприняла попытку прохода в тыл украинских подразделений. Однако ВСУ уничтожили 5 россиян, еще один российский солдат получил ранения, поэтому ДРГ отошла назад.

Также оккупанты предприняли попытку штурма вблизи Миролюбовки Бериславского района Херсонской области. Однако там успеха не имели и отошли.

Российско-оккупационные войска продолжают тактику авиационных и ракетных ударов. Так, утром российские вертолеты снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь. Днем россияне выпустили из самолета ракету по Одесской области, однако силы противовоздушной обороны сбили ее над морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты взяли "оперативную паузу": впервые за 133 дня войны не было никаких заявлений или оценок, - ISW

Вечером во время воздушного боя, российский истребитель выпустил две крылатые ракеты по украинским самолетам, которые не пострадали. А вражеский Су-35 вынужден был покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться.

Кроме этого, россияне из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии калибра 122 мм обстреляли село Лиманы Николаевской области. В результате удара получил повреждения детский сад, здание администрации громады. А также уничтожена пожарная машина местной территориальной громады. Пострадавших нет.

А в обстрелянной в полдень Широковской громаде, где оккупанты повредили полтора десятка панелей солнечной электростанции, есть раненый человек.