На южном направлении ВСУ уничтожили 38 захватчиков, танк и три склада боеприпасов, - ОК "Південь"
В Николаевской и Херсонской областях украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места скопления россиян и их склады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".
Потери оккупантов на юге на протяжении 6 июля таковы: 38 солдат, один танк Т-62, два минометных комплекса калибра 120 мм "Сани", 2 единицы бронированной техники, 4 единицы автомобилей, а также 3 склада боеприпасов на Николаевщине и один склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.
В командовании рассказали, что в районе Добрянки (Херсонская область) диверсионно-разведывательная группа до 10 оккупантов предприняла попытку прохода в тыл украинских подразделений. Однако ВСУ уничтожили 5 россиян, еще один российский солдат получил ранения, поэтому ДРГ отошла назад.
Также оккупанты предприняли попытку штурма вблизи Миролюбовки Бериславского района Херсонской области. Однако там успеха не имели и отошли.
Российско-оккупационные войска продолжают тактику авиационных и ракетных ударов. Так, утром российские вертолеты снова атаковали урочище Плотницкое и Ивановку. Без потерь. Днем россияне выпустили из самолета ракету по Одесской области, однако силы противовоздушной обороны сбили ее над морем.
Вечером во время воздушного боя, российский истребитель выпустил две крылатые ракеты по украинским самолетам, которые не пострадали. А вражеский Су-35 вынужден был покинуть зону дежурства в воздухе и ретироваться.
Кроме этого, россияне из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии калибра 122 мм обстреляли село Лиманы Николаевской области. В результате удара получил повреждения детский сад, здание администрации громады. А также уничтожена пожарная машина местной территориальной громады. Пострадавших нет.
А в обстрелянной в полдень Широковской громаде, где оккупанты повредили полтора десятка панелей солнечной электростанции, есть раненый человек.
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