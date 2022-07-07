ВСУ разгромили российскую ДРГ и отразили штурм в районе Добрянки на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ
Украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ оккупантов и успешно отбили штурм в районе Добрянки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.
"В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за этим вражеский штурм врага", - говорится в сообщении.
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від той Добрянки до Південнобузькому напрямку 200 км
Цензор ви хоч би на карту подивились
"Розгромили" ДРГ чисельністю 10-20 орків - це звучить якось несерьйозно...
Може не треба вже так відверто тримати українців за повних ідіотів?