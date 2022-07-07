ВСУ разгромили российскую ДРГ и отразили штурм в районе Добрянки на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ

Украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ оккупантов и успешно отбили штурм в районе Добрянки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

"В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за этим вражеский штурм врага", - говорится в сообщении.

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