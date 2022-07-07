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ВСУ разгромили российскую ДРГ и отразили штурм в районе Добрянки на Южнобужском направлении, - Генштаб ВСУ

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Украинские защитники почти полностью уничтожили ДРГ оккупантов и успешно отбили штурм в районе Добрянки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

"В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавший за этим вражеский штурм врага", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные дистанционно заминировали автомобильные пути в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

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армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) ВСУ (6546)


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"Добрянки на Південнобузькому напрямку "
від той Добрянки до Південнобузькому напрямку 200 км
Цензор ви хоч би на карту подивились
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07.07.2022 09:04 Ответить
Бо то грамотіі в генштабі картами не володіють. Добрянка майже на межі з Дніпровською областю, а до Буга...
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07.07.2022 09:27 Ответить
"Розгромили" зазвичай кажуть, коли йдеться про армію, дивізію чи хоча б бригаду.
"Розгромили" ДРГ чисельністю 10-20 орків - це звучить якось несерьйозно...
Може не треба вже так відверто тримати українців за повних ідіотів?
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07.07.2022 09:34 Ответить
А 74% куди поділись?
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07.07.2022 10:09 Ответить
"Противник несе великі втрати"-за Сіверодонецьк чи Лисичанськ має здохнути 50 000 чи 100 орків а то 100 чи даже 200 орків в статистиці втрат мізерна їх кількість....їх має згинути тисячі і тисячі...
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07.07.2022 09:39 Ответить
35 000 орків за майже пять місяців війни для кацапів не є критично багато втрати а скільки у нас в ЗСУ тоді загинуло наших воїнів ?
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07.07.2022 09:42 Ответить
В 1941 році кацапи несли сотні тисяч втрат в день ....Ось де показник..
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07.07.2022 09:43 Ответить
 
 