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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате агрессии РФ в Украине 347 детей погибли и более 646 ранены, - Офис генпрокурора

діти

По состоянию на утро 7 июля 2022 года более 993 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 347 детей погибли и более 646 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 347, Харьковской - 186, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.

Так, 6 июля войска РФ совершили ракетные обстрелы г. Торецк Донецкой области. Под завалами одного из разрушенных домов найдена 17-летняя девушка.

6 июля в результате обстрелов г. Скадовск Херсонской области один ребенок получил телесные повреждения.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2108 учебных заведений. Из них 215 разрушены полностью.

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дети (6469) Офис Генпрокурора (2455)


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07.07.2022 10:21 Ответить
Тільки в одному Маріуполі загинуло на порядок більше дітей, ніж в цій хозарській статистиці.
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07.07.2022 10:28 Ответить
 
 