Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 650 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1602 танка и 3797 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 июля потери личного состава противника составляют около 36 500 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 36650 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1602 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 3797 (+8) ед,
артиллерийских систем - 815 (+3) ед,
РСЗО - 247 (+0) ед,
средства ПВО - 107 (+0) ед,
самолетов - 217 (+0) ед,
вертолетов - 187 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 667 (+3),
крылатые ракеты - 155 (+2),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,
специальная техника - 66 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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