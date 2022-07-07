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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 650 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1602 танка и 3797 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 июля потери личного состава противника составляют около 36 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36650 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1602 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3797 (+8) ед,

артиллерийских систем - 815 (+3) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 667 (+3),

крылатые ракеты - 155 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,

специальная техника - 66 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 650 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1602 танка и 3797 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) ликвидация (3473) уничтожение (6826) техника (1732) потери (4369)


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Утилізація мокшебурятської орди триває!!!)))
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07.07.2022 09:16 Ответить
Вчора між Мелітополем і Токмаком "втомився" ще один міст.
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07.07.2022 09:24 Ответить
36 000 орків при тому що штурмували та окупували багато наших великих міст критично дуже мало. Для кацапів це не великі втрати. В 1941 році кожен день гинуло десятки тисяч червонодупих.
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07.07.2022 09:47 Ответить
Настане день - закінчиться русня.
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07.07.2022 10:18 Ответить
От мені цікаво - хто ж ту дохлу підарасню рахує?
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07.07.2022 21:53 Ответить
 
 