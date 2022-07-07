Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 650 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1602 танка и 3797 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 июля потери личного состава противника составляют около 36 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36650 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1602 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3797 (+8) ед,

артиллерийских систем - 815 (+3) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 667 (+3),

крылатые ракеты - 155 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,

специальная техника - 66 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.