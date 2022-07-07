Оккупанты боятся ударов HIMARS и бегут с баз и складов в Запорожской области, - ОВА

По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Военнослужащие российских оккупационных войск массово бросают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars", - говорится в сообщении.

Читайте: 60 российских солдат дезертировали с места дислокации в оккупированной Запорожской области, - разведка

В ОВА отмечают, что во временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих РФ, покинувших места дислокации подразделений.