Оккупанты боятся ударов HIMARS и бегут с баз и складов в Запорожской области, - ОВА
По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Военнослужащие российских оккупационных войск массово бросают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars", - говорится в сообщении.
В ОВА отмечают, что во временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих РФ, покинувших места дислокации подразделений.
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Вони же по 1-3 у подвали-каналізацію ховаються.
На це хімарси витрачати?
Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
https://www.youtube.com/watch?v=MksUvwYM_WQ
Здається хтось бреше.