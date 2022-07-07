РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Война
13 947 29

Оккупанты боятся ударов HIMARS и бегут с баз и складов в Запорожской области, - ОВА

himars,рсзв

По информации украинской разведки, после поражения Вооруженными силами Украины военных объектов оккупантов из высокоточного оружия, на временно оккупированной территории Запорожской области, в армии оккупанта началась паника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Военнослужащие российских оккупационных войск массово бросают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars", - говорится в сообщении.

Читайте: 60 российских солдат дезертировали с места дислокации в оккупированной Запорожской области, - разведка

В ОВА отмечают, что во временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих РФ, покинувших места дислокации подразделений.

Запорожская область (3046) дезертирство (330) РСЗО (194)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Дайте координати, куди тікають.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:39
+14
не випускати орків повинні бути утілізіровані всі разом з фсб
показать весь комментарий
07.07.2022 09:40
+11
Не💨❗Сейчас химарсы работают на дистанции 70 км. Когда будет чисто начнётся работа другими ракетами с большей дальностью, 120 а может и более км👍И в августе будет контрнаступление по чистым от техники ПВО и складов территориям.

Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
показать весь комментарий
07.07.2022 09:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте координати, куди тікають.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:39 Ответить
Нахріна?
Вони же по 1-3 у подвали-каналізацію ховаються.
На це хімарси витрачати?
показать весь комментарий
07.07.2022 09:41 Ответить
Не куди, а звідки тікають. Тобто координати складу.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:34 Ответить
Прагнеш допомогти фсб?
показать весь комментарий
07.07.2022 11:16 Ответить
не випускати орків повинні бути утілізіровані всі разом з фсб
показать весь комментарий
07.07.2022 09:40 Ответить
Все так ******* але луганську область здали, да ЗЕлені тварюки?
показать весь комментарий
07.07.2022 09:41 Ответить
Це ви прямо з передової пишете?
показать весь комментарий
07.07.2022 09:46 Ответить
З палаючого танка.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:28 Ответить
Не💨❗Сейчас химарсы работают на дистанции 70 км. Когда будет чисто начнётся работа другими ракетами с большей дальностью, 120 а может и более км👍И в августе будет контрнаступление по чистым от техники ПВО и складов территориям.

Напоминаю, запасы попкорна не резиновые. Запасайтесь заранее
показать весь комментарий
07.07.2022 09:48 Ответить
Ага! ПЕРЕМОЖНИЙ НАСТУП! І "Блазень" у сяючих обладунках - попереду! На білому коні!
показать весь комментарий
07.07.2022 09:58 Ответить
"Блазень", не "блазень", а наступ і повернення територій буде.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:08 Ответить
И наступ, и возвращение - все это будет, главное, что-бы ЗЕлена шмаркля, четырежды сбегавший от призыва в армию не путался под ногами у наших героических ВСУ. Да, я не советую после победы всей этой ЗЕленой срани примазываться к нашим победам, могут отгрести по полной программе. Народ помнит, кто блеял о шашлыках в мае вместо того, чтобы вывести войска согласно военному положению и сдаче Юга Украины. За все эта ЗЕленая срань ответит. После победы над кацапней.
показать весь комментарий
07.07.2022 11:03 Ответить
Цапячі гузна не залізні, але про "паніку" говорити зарано...
показать весь комментарий
07.07.2022 09:41 Ответить
А шо такое?Коношенков же вчера заявил что все уничтожили,орки что не верят своему командованию?
показать весь комментарий
07.07.2022 09:41 Ответить
Тікали б вже відразу додому..а то сезон шашликів у розпалі..
показать весь комментарий
07.07.2022 09:41 Ответить
Если ********* не желает мира, то надо его выбивать всем Миром.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:42 Ответить
ФСБ на склади слабо?
показать весь комментарий
07.07.2022 09:43 Ответить
кстати зря боятся там все быстро и практически без болезненно происходит главное нечего и не остается утилизировать нечего будет
показать весь комментарий
07.07.2022 09:44 Ответить
было бы отлично, если бы они все так убегали
https://www.youtube.com/watch?v=MksUvwYM_WQ
показать весь комментарий
07.07.2022 13:53 Ответить
Скажімо так. Окупант тікає, але території не звільняються.
Здається хтось бреше.
показать весь комментарий
07.07.2022 09:49 Ответить
Ви ж і брешете, тому що звільнена майже третина окупованих з 24 лютого територій.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:11 Ответить
Б'ють по складам глибоко у тилу ворога. Звільнення починається з передової
показать весь комментарий
07.07.2022 11:22 Ответить
CNN вже HIMARS на фронті https://edition.cnn.com/videos/world/2022/07/06/ukraine-russia-weapon-rocket-launcher-phil-black-tsr-vpx.cnn
показать весь комментарий
07.07.2022 10:22 Ответить
******.Скоро сраться начнут.
показать весь комментарий
07.07.2022 10:47 Ответить
Треба координати підрозділу ФСБ прибувшого. Показати цім упирям з ФСБ, від чого тікають їхні орки.
показать весь комментарий
07.07.2022 14:34 Ответить
Вообще, уничтожение именно ФСБ было бы вообще прекрасно. ***** бы приуныл от такого.
показать весь комментарий
08.07.2022 01:51 Ответить
 
 