РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости Война
2 887 1

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. В районе Изюма противник пытается вести штурмовые действия, - Синегубов

харків

Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Синегубова, около 1 часа ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для слабовидящих детей в Немышлянском районе. Предварительно – в результате ночных обстрелов пострадавших нет.

На территории области враг обстреливал населённые пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.

"Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, спасатели", - отметил глава региона.

Он также отметил, что за прошедшие сутки в Харьковском районе 2 гражданских погибли - в Харькове и Харьковском районе, 1 мужчину госпитализировали из Дергачевской громады.

Также читайте: Российские военные дистанционно заминировали автомобильные пути в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг на отдельных участках фронта пытается вести штурмовые действия. Наши защитники дают врагу отпор и держат свои позиции. Недалеко враг Шестакового дистанционно заменял автомобильные пути. Оккупанты вели обстрел населенных пунктов Слаты Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка", - говорится в сообщении.

Синегубов также сообщает, что в районе Изюма противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял районы населенных пунктов Курулько и Чеполь.

"Силы обороны Украины останавливают все попытки врага наступать и наносят ему тяжелые потери. Поддерживаем ВСУ! Слава Украине!", - резюмирует он.

обстрел (26891) ракеты (3550) Харьков (7449) Харьковщина (5577) Изюм (264) Синегубов Олег (558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/BerezaJuice/16996 Борислав Береза, з Києва (у відрядженні не з свого окопу, отримує для своєї частини замовлений пікап у волонтерів) - розказує що далеко не всі ракети долетіли до Харківщини, орки і собі залишили:
"Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.
...
А может это были ракеты-бумеранги?"

Я розумію, що блогер всякий буває. Що деколи він і прибрехати "на користь справи" може...
Але - раптом?
показать весь комментарий
07.07.2022 09:59 Ответить
 
 