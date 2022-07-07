Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. В районе Изюма противник пытается вести штурмовые действия, - Синегубов
Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По словам Синегубова, около 1 часа ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для слабовидящих детей в Немышлянском районе. Предварительно – в результате ночных обстрелов пострадавших нет.
На территории области враг обстреливал населённые пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов.
"Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, спасатели", - отметил глава региона.
Он также отметил, что за прошедшие сутки в Харьковском районе 2 гражданских погибли - в Харькове и Харьковском районе, 1 мужчину госпитализировали из Дергачевской громады.
"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг на отдельных участках фронта пытается вести штурмовые действия. Наши защитники дают врагу отпор и держат свои позиции. Недалеко враг Шестакового дистанционно заменял автомобильные пути. Оккупанты вели обстрел населенных пунктов Слаты Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка", - говорится в сообщении.
Синегубов также сообщает, что в районе Изюма противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял районы населенных пунктов Курулько и Чеполь.
"Силы обороны Украины останавливают все попытки врага наступать и наносят ему тяжелые потери. Поддерживаем ВСУ! Слава Украине!", - резюмирует он.
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"Сегодня ночью из Белгорода пытались запустить "Искандеры" по Харькову. Но те "отказались" и упали в Белгороде. Ждём сообщений о том, что ночью Украина обстреляла Белгород. Искандерами.
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А может это были ракеты-бумеранги?"
Я розумію, що блогер всякий буває. Що деколи він і прибрехати "на користь справи" може...
Але - раптом?