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Новости Война
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Будут судить госслужащую, которая добровольно возглавила псевдоорган оккупационных властей в Бердянске, - Офис генпрокурора

расследование,наручники,дело

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя председателя государственного органа районного уровня по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что в марте 2022 года чиновник в условиях военного положения перешла на сторону врага и добровольно согласилась помогать оккупантам в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Впоследствии она согласилась занять псевдодолжность "замглавы Бердянского района Запорожской области" и начала активно выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в незаконном созданном оккупационной властью органе.

Действия обвиняемой были остановлены правоохранителями. В настоящее время она находится под стражей.

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Бердянск (443) оккупация (10117) коллаборационизм (869) Офис Генпрокурора (2457)


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а Наумова і того, хто його призначив, не думаєте судити?
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07.07.2022 11:07 Ответить
а Слов`янська сепаратистка штепа вже сидить?

5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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07.07.2022 13:39 Ответить
вона, до речі, відсиділа щось там з рік. і повернулася до своїх справ.
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08.07.2022 11:44 Ответить
 
 