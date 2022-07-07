Будут судить госслужащую, которая добровольно возглавила псевдоорган оккупационных властей в Бердянске, - Офис генпрокурора
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя председателя государственного органа районного уровня по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Следствием установлено, что в марте 2022 года чиновник в условиях военного положения перешла на сторону врага и добровольно согласилась помогать оккупантам в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Впоследствии она согласилась занять псевдодолжность "замглавы Бердянского района Запорожской области" и начала активно выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в незаконном созданном оккупационной властью органе.
Действия обвиняемой были остановлены правоохранителями. В настоящее время она находится под стражей.
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5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....
скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!