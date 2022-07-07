Людям в оккупированном Мариуполе ампутируют конечности даже при незначительных ранениях, все из-за отсутствия медикаментов, - горсовет
Нехватка лекарств и медицинского оборудования в оккупированном Мариуполе приводит к "инвалидизации" населения.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба городского совета, информирует Цензор.НЕТ.
Вместо лечения людям отрезают конечности. Яркий пример: недавно один из жителей ранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам из-за отсутствия медикаментов пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-за обычного пореза!" - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что такие "скорые решения" принимаются постоянно.
"Лечение невозможно, поэтому людей просто калечат. Такой "русский мир" принесли оккупанты в наш город", - подытожили в мэрии.
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Її наступник питаннями українців зовсім не переймається.
Кацапи калічать тисячі людей, а наша влада замовчує, щоб помиритись
Зуб даю...
і «спасьот только ампутация»