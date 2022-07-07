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Людям в оккупированном Мариуполе ампутируют конечности даже при незначительных ранениях, все из-за отсутствия медикаментов, - горсовет

лікарня

Нехватка лекарств и медицинского оборудования в оккупированном Мариуполе приводит к "инвалидизации" населения.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

Вместо лечения людям отрезают конечности. Яркий пример: недавно один из жителей ранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам из-за отсутствия медикаментов пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-за обычного пореза!" - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что такие "скорые решения" принимаются постоянно.

"Лечение невозможно, поэтому людей просто калечат. Такой "русский мир" принесли оккупанты в наш город", - подытожили в мэрии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе рашисты вывезли из города все ценные экспонаты из музеев, - городской совет. ФОТО

больница (1436) Мариуполь (5705) оккупация (10117) врачи (1513)


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Топ комментарии
+6
А чого тоді Денисову звільнили ?
Її наступник питаннями українців зовсім не переймається.
Кацапи калічать тисячі людей, а наша влада замовчує, щоб помиритись
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07.07.2022 10:49
+3
Как поможет ампутация при отсутствии медикаментов? Антибиотиков, например. Место операции будут зелёнкой мазать, а вместо обезболивающих в лучшем случае стакан водяры? Вот и пришел "руцький мир"
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07.07.2022 10:57
+2
скоріше що ця людина голосувала за опзж.
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07.07.2022 10:47
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скоріше що ця людина голосувала за опзж.
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07.07.2022 10:47 Ответить
А чого тоді Денисову звільнили ?
Її наступник питаннями українців зовсім не переймається.
Кацапи калічать тисячі людей, а наша влада замовчує, щоб помиритись
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07.07.2022 10:49 Ответить
Так у рузких топор и спирт самый главный медицинский инструмент.
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07.07.2022 10:50 Ответить
Здивували. Дякуємо Найвеличнішому,й його фюрероманії
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07.07.2022 10:51 Ответить
Ни /ера себе. Суровые челябинские мужики. Ногти с пальцами отрезают.
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07.07.2022 10:52 Ответить
Как поможет ампутация при отсутствии медикаментов? Антибиотиков, например. Место операции будут зелёнкой мазать, а вместо обезболивающих в лучшем случае стакан водяры? Вот и пришел "руцький мир"
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07.07.2022 10:57 Ответить
Різав ніготь, поранився, інфекція, ампутували палець... це рана, інфекція, ампутують руку?
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07.07.2022 11:06 Ответить
да. И так постепенно до головы доходят. Там можно и без наркоза - она всё равно пустая.
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07.07.2022 11:51 Ответить
а ведь многие ждали рускай мир
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07.07.2022 11:09 Ответить
Судя по тому как ты часто это пишешь ты один из них.
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07.07.2022 11:42 Ответить
а результати виборів у Маріку говорять, що він якраз правий...
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07.07.2022 14:28 Ответить
Медицина на РабZZee круче чем в США и даже в Чехии..
Зуб даю...
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07.07.2022 11:17 Ответить
Взагалі дивно. При порізі - інфекція,а при ампутації інфекції не може бути?
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07.07.2022 11:43 Ответить
а какая разница ?
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07.07.2022 12:16 Ответить
середньовіччя з лікувальним кровопусканням
і «спасьот только ампутация»
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07.07.2022 13:31 Ответить
 
 