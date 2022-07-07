Литва не согласится на "зеленые коридоры" для транзита грузов в Калининградскую область РФ, - советник президента

Литва не соглашается на установку "зеленых коридоров" для транзита грузов на территорию Калининградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС, об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"Литовские власти не согласятся на установку зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область РФ через свою территорию", - говорится в сообщении.

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