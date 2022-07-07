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Литва не согласится на "зеленые коридоры" для транзита грузов в Калининградскую область РФ, - советник президента

литва

Литва не соглашается на установку "зеленых коридоров" для транзита грузов на территорию Калининградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС, об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"Литовские власти не согласятся на установку зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область РФ через свою территорию", - говорится в сообщении.

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Калининград (107) Литва (2444) россия (95361)


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Топ комментарии
+41
дякую Литва. ви наш союзник.
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07.07.2022 10:54
+38
Молодцы литовцы. Поняли уже что если сделать хоть маленький шаг навстречу ***** то он воспримет это как слабость и начнет давить и угрожать еще больше.
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07.07.2022 10:54
+23
Походу Литва получила гарантии от США, а то ЕС ссут, а Литва нагибает вяликую расею
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07.07.2022 10:55
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дякую Литва. ви наш союзник.
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07.07.2022 10:54 Ответить
Молодцы литовцы. Поняли уже что если сделать хоть маленький шаг навстречу ***** то он воспримет это как слабость и начнет давить и угрожать еще больше.
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07.07.2022 10:54 Ответить
Походу Литва получила гарантии от США, а то ЕС ссут, а Литва нагибает вяликую расею
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07.07.2022 10:55 Ответить
v principe...shas takoi moment nazrel , kogda Litva mozhe pokonchitj s etim navjazanym tranzitom - raz i na vsegda ! vydershki Litve !
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07.07.2022 10:55 Ответить
У Литви не якісь гарантії ,які нам хоче нав'язати Єрмак з зеленою шоблою. У Литви гарантії від НАТО.
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07.07.2022 10:55 Ответить
Не потрібно сюди приплутувати НАТО!
Один із членів НАТО, а саме Німеччина, якраз і лобіює "зелені коридори" для рашистського транзиту!
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07.07.2022 11:18 Ответить
chomu ni - imenna iz za NATO , Litva i mozhe ce robitj. Nimetchina mozhe trebuvatj dazhe atmenitj gravitaciju - v sobstvennoi strane . Litva eta suverennoe gosudarstvo
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07.07.2022 11:29 Ответить
👏
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07.07.2022 12:05 Ответить
Німці- лобіюють. Литва - посилає в слід за гускімкораблЬом. При цьому, обидві країни захищені НАТО!!!
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07.07.2022 13:51 Ответить
Маленька країна, але з великими яйцями, на відміну від декого у ЄС
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07.07.2022 10:58 Ответить
Литва, и шо я в тебя такой влюбленный?
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07.07.2022 10:58 Ответить
Ну хоть ктото не идиот и смотрит вперед.
Наши депутаты с радостью подписали Харьковские соглашения, что дало возможность заливать в Крым оружие и людей.
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07.07.2022 11:00 Ответить
Депутати, обрані мудрим нарідом. Так що не треба гнати на них.
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07.07.2022 11:33 Ответить
Ось тепер в кенігсберській області і згадають як вони викидали сало. Нехай посидять впроголодь.
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07.07.2022 11:01 Ответить
На їжу заборона не розповсюджується.
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07.07.2022 11:34 Ответить
впроголодь вони точно сидіти не будуть, там кожен має як мінімум посвідку на проживання у сусідніх країнах ЕС. Продуктами та роботою вони себе також там можуть приспокійно забезпечувати, що з успіхом і давно роблять.
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07.07.2022 11:37 Ответить
83 відсотки продуктів в Кенігсберзській області це імпорт, зашибись забезпечення.https://cyberleninka.ru/article/n/importnaya-prodovolstvennaya-zavisimost-kak-ugroza-prodovolstvennoy-bezopasnosti-kaliningradskoy-oblasti Импортная продовольственная зависимость как угроза продовольственной безопасности Калининградской области - тема научной статьи по прочим технологиям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
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07.07.2022 11:59 Ответить
Нехай друга армія світу лякає білорусів, так вже не має кого.
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07.07.2022 11:05 Ответить
Ось у кого все на місці, й на піаніно не треба без штанів грати, бо й так зрозуміло!
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07.07.2022 11:06 Ответить
Судячи з наявної інформації - литовці просто виконали пакет санкцій, визначених ЕС Просто саме ОЦЕЙ удар виявився найбільш ефективним Кацапи "включили режим паніки" і активізували своїх "кротів" А литовці "зробили чавунну морду" і вказали ЕС, що вони просто виконують рішення, прийняте самим же ЕС
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07.07.2022 11:07 Ответить
Русофобія... **** тут поробиш.
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07.07.2022 11:08 Ответить
Кенигсберг и Восточная ПруZZiя это исконно рюZZaя зямля...
По пакету Молотов-Риббентроп типа брат Гитлер подарил братану Джугашвили...
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07.07.2022 11:12 Ответить
Литва помнит 1939 год.Тогда все тоже началось с коридоров.
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07.07.2022 11:20 Ответить
Литва є Литва - це люди, а не УГорщина
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07.07.2022 11:21 Ответить
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07.07.2022 11:29 Ответить
Боже, бережи Литву та її сміливих дітей
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07.07.2022 11:36 Ответить
повторюю 10 раз - дякуємо ! ви таки неперевершені !!!!
дуже шкода...що такі мудрі і вірні не є нашими близькими сусідами...
(краще б замість білорашки... хоча б за цей кордон не турбувалися б...та не так склалось...нажаль )
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07.07.2022 12:33 Ответить
Знімаю капелюха перед литовцями.
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07.07.2022 13:27 Ответить
Микола Цвірінько (С)

Канада чарез своє посольство в Україні заявила про неприпустимість політичного переслідування Петра Порошенка. З аналогічною заявою виступили США, Німеччина, а також Європейська народна партія.!!! Зеленський вирішив одному з найнадійніших і найвпливовіших союзників нашої країни помститися. Він дав розпорядження міністерству закордонних справ: не підтримувати кандидатуру Канади на місце непостійного члена Ради безпеки ООН, що й було, врешті, зроблено. Для обрання Канаді забракло всього лиш одного голосу -- голосу України!

Таким чином, Зеленський уже зводить особисті рахунки не тільки зі своїми політичними опонентами, а й з іноземними державами - союзницями (!), ставлячи під удар національні інтереси України. Це стосується, перш за все, нашої безпеки і оборони.

Досі Канада надавала Україні посутню військову підтримку поставками озброєння і ***********, зокрема, далекобійних великокаліберних снайперських гвинтівок PGW-LRT-3 (на першій світлині) та набоїв до них, одностроїв, медичного обладнання; крім того, канадські інструктори навчають наших вояків методам ведення ********* бою та медичного захисту поранених за стандартами НАТО (на другій світлині -- п'ятий президент України Петро Порошенко з канадською лікарем - інструктором).

Відтак, неадекватна поведінка Зеленського викликає ряд запитань. Серед них, два головних: блокування кандидатури Канади в Радбез ООН -- це його свідомий злий умисел, чи наслідок психічного розладу?
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07.07.2022 13:37 Ответить
Дякуємо, Литва!
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07.07.2022 14:44 Ответить
 
 