Литва не согласится на "зеленые коридоры" для транзита грузов в Калининградскую область РФ, - советник президента
Литва не соглашается на установку "зеленых коридоров" для транзита грузов на территорию Калининградской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС, об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.
"Литовские власти не согласятся на установку зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область РФ через свою территорию", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+41 Володимир Пастушенко
показать весь комментарий07.07.2022 10:54
+38 Valter Valter
показать весь комментарий07.07.2022 10:54
+23 Дмитрий Гайдарченко
показать весь комментарий07.07.2022 10:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один із членів НАТО, а саме Німеччина, якраз і лобіює "зелені коридори" для рашистського транзиту!
Наши депутаты с радостью подписали Харьковские соглашения, что дало возможность заливать в Крым оружие и людей.
По пакету Молотов-Риббентроп типа брат Гитлер подарил братану Джугашвили...
дуже шкода...що такі мудрі і вірні не є нашими близькими сусідами...
(краще б замість білорашки... хоча б за цей кордон не турбувалися б...та не так склалось...нажаль )
Канада чарез своє посольство в Україні заявила про неприпустимість політичного переслідування Петра Порошенка. З аналогічною заявою виступили США, Німеччина, а також Європейська народна партія.!!! Зеленський вирішив одному з найнадійніших і найвпливовіших союзників нашої країни помститися. Він дав розпорядження міністерству закордонних справ: не підтримувати кандидатуру Канади на місце непостійного члена Ради безпеки ООН, що й було, врешті, зроблено. Для обрання Канаді забракло всього лиш одного голосу -- голосу України!
Таким чином, Зеленський уже зводить особисті рахунки не тільки зі своїми політичними опонентами, а й з іноземними державами - союзницями (!), ставлячи під удар національні інтереси України. Це стосується, перш за все, нашої безпеки і оборони.
Досі Канада надавала Україні посутню військову підтримку поставками озброєння і ***********, зокрема, далекобійних великокаліберних снайперських гвинтівок PGW-LRT-3 (на першій світлині) та набоїв до них, одностроїв, медичного обладнання; крім того, канадські інструктори навчають наших вояків методам ведення ********* бою та медичного захисту поранених за стандартами НАТО (на другій світлині -- п'ятий президент України Петро Порошенко з канадською лікарем - інструктором).
Відтак, неадекватна поведінка Зеленського викликає ряд запитань. Серед них, два головних: блокування кандидатури Канади в Радбез ООН -- це його свідомий злий умисел, чи наслідок психічного розладу?