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Новости Война
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За последние недели ВСУ уничтожили 16 вражеских баз, казарм и складов с боеприпасами

вибух

За последние несколько недель украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Вот список уничтоженного:

▪️28 июня. Новая Каховка, Херсон. Удар по инфраструктуре рашистов.

▪️28 июня. Перевальск, Луганская область. Удар по складу БК.

▪️1 июля. Ровеньки, Луганская область. Удар по ремонтно-механическому заводу.

▪️1 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по складу БК.

▪️2 июля. Чернобаевка, Херсон. Удар по складу БК.

▪️2 июля. Попасная, Луганская область. Удар по складу БК.

▪️3 июля. Мелитополь, Запорожье. Удар по базам рашистов в районе аэродрома.

▪️4 июля. Снежное, Донетчина. Удар по складу БК.

▪️4 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по казарме.

▪️4 июля. Донецк. Удар по складу БК в районе железнодорожного вокзала.

▪️5 июля. Донецк. Удар по базе РФ на "КамАЗ центр".

▪️5 июля. Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Удар по складу БК.

▪️6 июля. Большой Бурлук, Харьковщина. Удар по складу БК.

▪️6 июля. Макеевка, Донетчина. Удар по базе.

▪️6 июля. Донецк. Удар по нефтебазе.

▪️6 июля. Херсон. Взрыв на складе РФ.

Читайте: В оккупированной Кадиевке в Луганской области сообщают о взрывах. Вероятно, ВСУ уничтожили большой склад с боеприпасами, - Геращенко. ВИДЕО

взрыв (6726) ВСУ (6546) склад (155)


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Топ комментарии
+24
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли на...уй.
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07.07.2022 11:15
+23
Дуже хороша тенденція. Подяка тим хто наводить і тим хто пуляє.
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07.07.2022 11:05
+14
Отрицательное хранение боеприпасов получается. Хорошая статистика для наших гавно-политиков, показательная такая, говорящая о том, как серьёзно надо заниматься своей ракетной программой, чтобы в случае чего, что-то мочь на поле боя, а не только истерить "памагите, дайте всё и сразу" и вообще надеяться на дядю. Безопасность государства оказалась слишком сложной проблемой для нашего стада политиканов и аферистов
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07.07.2022 11:07
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Дуже хороша тенденція. Подяка тим хто наводить і тим хто пуляє.
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07.07.2022 11:05 Ответить
Слава ЗСУ!!

p.s. Там кажуть мацква о5 горєла? То часом не наші партизаніли? чи кацапи врубили режим самознищення..
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07.07.2022 11:06 Ответить
Отрицательное хранение боеприпасов получается. Хорошая статистика для наших гавно-политиков, показательная такая, говорящая о том, как серьёзно надо заниматься своей ракетной программой, чтобы в случае чего, что-то мочь на поле боя, а не только истерить "памагите, дайте всё и сразу" и вообще надеяться на дядю. Безопасность государства оказалась слишком сложной проблемой для нашего стада политиканов и аферистов
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07.07.2022 11:07 Ответить
За інформацією розвідки, https://nv.ua/ukr/ukraine/events/himars-rszv-yak-pracyuye-kompleks-i-de-yogo-mozhe-zastosuvati-ukrajina-rszv-himars-50254451.html російські окупанти бояться Himars , тому масово залишають склади військової техніки РФ.
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07.07.2022 11:08 Ответить
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли на...уй.
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07.07.2022 11:15 Ответить
Так надо поступать со всеми кацапами, что-бы и следа не осталось от этих дикарей.
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07.07.2022 11:49 Ответить
надеюсь правда, а не просто вброс
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07.07.2022 14:10 Ответить
А то я уже боялся, что сегодня ничего
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07.07.2022 22:15 Ответить
вчора палали 3 склади, не все відразу)
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07.07.2022 12:17 Ответить
Поменьше слушайте русскую говнопропаганду.
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07.07.2022 19:15 Ответить
профінансували б отрк грім вминулі роки на 25млрд грн так би горіло до уралу війна б вже скінчилась. вірніше її б і небуло
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07.07.2022 12:35 Ответить
Хочешь мира-готовься к войне. Эту истину не знал ни один Президент Украины. Видимо все они в поганых школах учились-в советских. Или они пришли на свой пост воровать,временщиками. Думаю скорее второе
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07.07.2022 17:00 Ответить
Не пиsди Ваня, при Порохе и армия восстанавливалась, и ракетные программы финансировались, и катера строились и по бронеавтомобилям было несколько проектов. Да только вот с 19 года стало не "на часі".....
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07.07.2022 17:46 Ответить
Это русский...
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07.07.2022 19:17 Ответить
САУ и ПТРК забыл.....
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07.07.2022 17:47 Ответить
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07.07.2022 15:23 Ответить
Так держать!!! Не останавливаться.
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07.07.2022 16:39 Ответить
Новая тактика свалить. Сожги нах Склад!
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07.07.2022 21:58 Ответить
БРАВО!
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07.07.2022 22:01 Ответить
 
 