За последние недели ВСУ уничтожили 16 вражеских баз, казарм и складов с боеприпасами
За последние несколько недель украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Вот список уничтоженного:
▪️28 июня. Новая Каховка, Херсон. Удар по инфраструктуре рашистов.
▪️28 июня. Перевальск, Луганская область. Удар по складу БК.
▪️1 июля. Ровеньки, Луганская область. Удар по ремонтно-механическому заводу.
▪️1 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по складу БК.
▪️2 июля. Чернобаевка, Херсон. Удар по складу БК.
▪️2 июля. Попасная, Луганская область. Удар по складу БК.
▪️3 июля. Мелитополь, Запорожье. Удар по базам рашистов в районе аэродрома.
▪️4 июля. Снежное, Донетчина. Удар по складу БК.
▪️4 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по казарме.
▪️4 июля. Донецк. Удар по складу БК в районе железнодорожного вокзала.
▪️5 июля. Донецк. Удар по базе РФ на "КамАЗ центр".
▪️5 июля. Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Удар по складу БК.
▪️6 июля. Большой Бурлук, Харьковщина. Удар по складу БК.
▪️6 июля. Макеевка, Донетчина. Удар по базе.
▪️6 июля. Донецк. Удар по нефтебазе.
▪️6 июля. Херсон. Взрыв на складе РФ.
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p.s. Там кажуть мацква о5 горєла? То часом не наші партизаніли? чи кацапи врубили режим самознищення..
@Zn_Portnova
В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли на...уй.