За последние недели ВСУ уничтожили 16 вражеских баз, казарм и складов с боеприпасами

За последние несколько недель украинские военные уничтожили 16 позиций, где размещались российские казармы и склады с боеприпасами.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Вот список уничтоженного:

▪️28 июня. Новая Каховка, Херсон. Удар по инфраструктуре рашистов.

▪️28 июня. Перевальск, Луганская область. Удар по складу БК.

▪️1 июля. Ровеньки, Луганская область. Удар по ремонтно-механическому заводу.

▪️1 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по складу БК.

▪️2 июля. Чернобаевка, Херсон. Удар по складу БК.

▪️2 июля. Попасная, Луганская область. Удар по складу БК.

▪️3 июля. Мелитополь, Запорожье. Удар по базам рашистов в районе аэродрома.

▪️4 июля. Снежное, Донетчина. Удар по складу БК.

▪️4 июля. Ясиноватая, Донетчина. Удар по казарме.

▪️4 июля. Донецк. Удар по складу БК в районе железнодорожного вокзала.

▪️5 июля. Донецк. Удар по базе РФ на "КамАЗ центр".

▪️5 июля. Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Удар по складу БК.

▪️6 июля. Большой Бурлук, Харьковщина. Удар по складу БК.

▪️6 июля. Макеевка, Донетчина. Удар по базе.

▪️6 июля. Донецк. Удар по нефтебазе.

▪️6 июля. Херсон. Взрыв на складе РФ.

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