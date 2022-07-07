Дуда и Науседа встретятся на стратегическом Сувальском перешейке между РФ и Беларусью. КАРТА
Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа едут на встречу на Сувальском перешейке – территории, отделяющей Калининградскую область России от Беларуси.
Об этом сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.
Дуда и Науседа посетят мобильный командный пункт многонациональной дивизии Северо-Восток и логистический батальон Великого князя Литовского Витаутаса в Литве.
Во встрече также примут участие министры обороны Польши и Литвы.
Сувальский перешеек – это территория вокруг городов Сувалки, Августов и Сейны, соединяющая Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и одновременно отделяющая Калининградскую область России от Беларуси. Многие эксперты называют его стратегическим для всего НАТО. Недавно сайт Politico писал, что в случае столкновения между Россией и НАТО Сувальский перешеек, вероятно, будет "первой точкой контакта".
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Апти Алаудинов, командир чеченского отряда Ахмат выступил в эфире первого канала российского ТВ.
Алаудинов сообщил, что российские силы "положили на лопатки США и НАТО", что "следующей точкой будет Киев, а второй после него - Варшава".
По словам Алаудинова, кадыровцы "поставят на колени Европу", а для захвата Латвии "потребуется не больше взвода чеченского спецназа".
Мало ли что в башке кремлевской Моли...
Невже таки ПЕРЕШИЙКУ ? Може КОРИДОР Сувалки?
Адже Переши́йок - вузька смужка землі, ********* з двох боків водою, яка сполучає більші частини суші. Є протилежністю протоці, яка пролягає між двома ділянками ...
Сувалкский коридор» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Suwalki Gap, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Przesmyk suwalski; в американской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F военной терминологии «коридор - гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калининградской областью России.