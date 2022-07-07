Дуда и Науседа встретятся на стратегическом Сувальском перешейке между РФ и Беларусью. КАРТА

Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа едут на встречу на Сувальском перешейке – территории, отделяющей Калининградскую область России от Беларуси.

Об этом сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

Дуда и Науседа посетят мобильный командный пункт многонациональной дивизии Северо-Восток и логистический батальон Великого князя Литовского Витаутаса в Литве.

Во встрече также примут участие министры обороны Польши и Литвы.

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Сувальский перешеек – это территория вокруг городов Сувалки, Августов и Сейны, соединяющая Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и одновременно отделяющая Калининградскую область России от Беларуси. Многие эксперты называют его стратегическим для всего НАТО. Недавно сайт Politico писал, что в случае столкновения между Россией и НАТО Сувальский перешеек, вероятно, будет "первой точкой контакта".