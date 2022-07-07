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Дуда и Науседа встретятся на стратегическом Сувальском перешейке между РФ и Беларусью. КАРТА

дуда,науседа

Президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа едут на встречу на Сувальском перешейке – территории, отделяющей Калининградскую область России от Беларуси.

Об этом сообщает "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

Дуда и Науседа посетят мобильный командный пункт многонациональной дивизии Северо-Восток и логистический батальон Великого князя Литовского Витаутаса в Литве.

Во встрече также примут участие министры обороны Польши и Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва не согласится на "зеленые коридоры" для транзита грузов в Калининградскую область РФ, - советник президента

Сувальский перешеек – это территория вокруг городов Сувалки, Августов и Сейны, соединяющая Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и одновременно отделяющая Калининградскую область России от Беларуси. Многие эксперты называют его стратегическим для всего НАТО. Недавно сайт Politico писал, что в случае столкновения между Россией и НАТО Сувальский перешеек, вероятно, будет "первой точкой контакта".

Дуда и Науседа встретятся на стратегическом Сувальском перешейке между РФ и Беларусью 01

Беларусь (7887) Калининград (107) Литва (2444) Польша (8398) россия (95361) Дуда Анджей (754) Науседа Гитанас (262)


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Символічно.
Поляки і литовці - наші гарні друзі і союзники. Разом здолаємо мордор!
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07.07.2022 11:21 Ответить
Вопрос с Калининградом нужно было решать ещё при розвале союза
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07.07.2022 11:21 Ответить
Первый канал: "Мы положили США и НАТО на лопатки."

Апти Алаудинов, командир чеченского отряда Ахмат выступил в эфире первого канала российского ТВ.

Алаудинов сообщил, что российские силы "положили на лопатки США и НАТО", что "следующей точкой будет Киев, а второй после него - Варшава".

По словам Алаудинова, кадыровцы "поставят на колени Европу", а для захвата Латвии "потребуется не больше взвода чеченского спецназа".
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07.07.2022 11:25 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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07.07.2022 11:38 Ответить
"....взвода чеченского спецназа" .....eti borodatie , putinskie shljuhi dazhe nepodazrevajut kakie butilki mi dlja nih sdes ponasaberali
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07.07.2022 11:48 Ответить
Они что, там все вечно под приходом, нести подобную херню?Если НАТО вступит в войну, от вашей паРаши даже говна не останется.
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07.07.2022 11:59 Ответить
Координация работы двух стран ЕС в данной ситуации необходима...
Мало ли что в башке кремлевской Моли...
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07.07.2022 11:27 Ответить
Дуда й Науседа зустрінуться на стратегічному Сувальському перешийку між РФ та Білоруссю.

Невже таки ПЕРЕШИЙКУ ? Може КОРИДОР Сувалки?


Адже Переши́йок - вузька смужка землі, ********* з двох боків водою, яка сполучає більші частини суші. Є протилежністю протоці, яка пролягає між двома ділянками ...

Сувалкский коридор» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Suwalki Gap, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Przesmyk suwalski; в американской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F военной терминологии «коридор - гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калининградской областью России.
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07.07.2022 11:44 Ответить
 
 