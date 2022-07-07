Во время разбора завалов меткомбината в оккупированном Мариуполе на мине взорвались 8 гражданских, - Андрющенко

На мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича взорвались на мине 8 гражданских лиц.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Набраны люди на разбор завалов на территории ММК им. Ильича. Фактически людей используют как минеров. За последнюю неделю 8 гражданских в ходе таких работ внутри завода взорвались на мине с разными степенями повреждений", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Андрющенко, заработную плату не платят, обещают взять на работу после "запуска завода".

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