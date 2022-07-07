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Новости Война
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Во время разбора завалов меткомбината в оккупированном Мариуполе на мине взорвались 8 гражданских, - Андрющенко

маріуполь

На мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича взорвались на мине 8 гражданских лиц.

Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Набраны люди на разбор завалов на территории ММК им. Ильича. Фактически людей используют как минеров. За последнюю неделю 8 гражданских в ходе таких работ внутри завода взорвались на мине с разными степенями повреждений", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Андрющенко, заработную плату не платят, обещают взять на работу после "запуска завода".

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взрыв (6726) Мариуполь (5705) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+10
закономерный итог любого сотрудничества с оккупантом.
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07.07.2022 11:40
+3
как не верить "асвабадителям"!?
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07.07.2022 11:49
+2
как можно верить оккупантам, не понимаю...
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07.07.2022 11:41
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закономерный итог любого сотрудничества с оккупантом.
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07.07.2022 11:40 Ответить
Ну как сотрудничество, стоит мурло с автоматом, вот и все сотрудничество.
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07.07.2022 12:19 Ответить
как можно верить оккупантам, не понимаю...
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07.07.2022 11:41 Ответить
как не верить "асвабадителям"!?
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07.07.2022 11:49 Ответить
Водночас, за словами Андрющенка, заробітну плату не сплачують, обіцяють взяти на роботу після "запуску заводу".

Так его ж разбомбили, какой запуск? я хренею с этих мариупольченцев ...
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07.07.2022 11:55 Ответить
разбомбили "Азовсталь"
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07.07.2022 11:58 Ответить
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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07.07.2022 11:57 Ответить
для вати вони взагалі не окупанти... може свої, може майже свої... чого б не допомогти....
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07.07.2022 12:00 Ответить
Ок, с ватой разобрались, что с остальными десятками тысяч людей делать?
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07.07.2022 13:10 Ответить
У сибір, целіну підіймать.
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07.07.2022 13:49 Ответить
нехай щастить
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07.07.2022 12:45 Ответить
Да тому що не...й шастать, пропитляли від ЗСУ, не захистили свій дім, хочуть кацапського щастя. Що ж отримали.
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07.07.2022 13:36 Ответить
 
 