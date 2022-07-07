Во время разбора завалов меткомбината в оккупированном Мариуполе на мине взорвались 8 гражданских, - Андрющенко
На мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича взорвались на мине 8 гражданских лиц.
Об этом в Telegram рассказал советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Набраны люди на разбор завалов на территории ММК им. Ильича. Фактически людей используют как минеров. За последнюю неделю 8 гражданских в ходе таких работ внутри завода взорвались на мине с разными степенями повреждений", - говорится в сообщении.
В то же время, по словам Андрющенко, заработную плату не платят, обещают взять на работу после "запуска завода".
Топ комментарии
+10 Urs
показать весь комментарий07.07.2022 11:40
+3 Микола Чуприна
показать весь комментарий07.07.2022 11:49
+2 Hanka Panyanka
показать весь комментарий07.07.2022 11:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так его ж разбомбили, какой запуск? я хренею с этих мариупольченцев ...