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Новости Война
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6 июля Воздушные силы уничтожили две вражеские ракеты, склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта, технику и живую силу оккупантов

повітряні,сили

6 июля противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили по южным областям из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, на разных направлениях противник продолжает применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных сил противорадиолокационные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31П и Х-58, пытаясь уничтожить позиции нашей противовоздушной обороны. Защитники неба принимают все меры противодействия, чтобы эти ракеты не достигали целей.

"Ударная авиация – бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, атаковали врага на Восточном и Южном направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха. Уничтожен полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта российских оккупантов, скопление войск - до десяти единиц боевых бронированных машин и живая сила врага", - говорится в сообщении.

Читайте: За сутки украинская авиация уничтожила 2 склада боеприпасов, 2 опорных пункта, 20 единиц техники рашистов, - Воздушные силы ВСУ

армия РФ (19047) боеприпасы (2330) ракеты (3550) склад (155) Воздушные силы (2247)


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