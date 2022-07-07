6 июля Воздушные силы уничтожили две вражеские ракеты, склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта, технику и живую силу оккупантов
6 июля противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", которые оккупанты выпустили по южным областям из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, на разных направлениях противник продолжает применять против зенитных ракетных и радиотехнических подразделений Воздушных сил противорадиолокационные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" типа Х-31П и Х-58, пытаясь уничтожить позиции нашей противовоздушной обороны. Защитники неба принимают все меры противодействия, чтобы эти ракеты не достигали целей.
"Ударная авиация – бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, атаковали врага на Восточном и Южном направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха. Уничтожен полевой склад боеприпасов, два командно-наблюдательных пункта российских оккупантов, скопление войск - до десяти единиц боевых бронированных машин и живая сила врага", - говорится в сообщении.
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