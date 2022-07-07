Задержанное в Карасу судно РФ с краденным украинским зерном отпустили: Посла Турции вызвали в МИД

Вечером 6 июля в Турции было отпущено российское судно с краденым украинским зерном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел и международные партнеры Украины осуждают преступные действия РФ по похищению и вывозу с украинской территории зерновых в иностранные страны. Особенно вопиющим случаем стало российское судно "Жибек Жоли", пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Караса.

Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и задержанное. В турецкую сторону был направлен запрос на арест судна и груза", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено.

"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем. В связи с недопустимой ситуацией сложившуюся в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве", - добавили в МИД.

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