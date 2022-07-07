Задержанное в Карасу судно РФ с краденным украинским зерном отпустили: Посла Турции вызвали в МИД
Вечером 6 июля в Турции было отпущено российское судно с краденым украинским зерном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Министерство иностранных дел и международные партнеры Украины осуждают преступные действия РФ по похищению и вывозу с украинской территории зерновых в иностранные страны. Особенно вопиющим случаем стало российское судно "Жибек Жоли", пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Караса.
Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и задержанное. В турецкую сторону был направлен запрос на арест судна и груза", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено.
"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем. В связи с недопустимой ситуацией сложившуюся в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве", - добавили в МИД.
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Геть! (ну, щоб уникнути бану за пнх). Але всі зрозуміли.
ПЫСЫ: Расчет на других ВСЕГДА ошибочен. Да, немного помогут, но только немного. А дальше сами.
потому что был договорняк в результате которого турки получили для азербайджана нагорный карабах и не только.
что же тогда получили москали?
- то что мы сейчас наблюдаем. Эрдоган пытается сидеть сразу на нескольких стульях.
оон, обсе, пасе и прочие дармоеды - пустой звук.
УЗ подняло аренду зерновозов в 10 раз + тариф на перевозку на 70%, у фермеров волосы на затылке подымаются, сейчас даже с мин. зароботком трудно реализовать, в ноль скоро станет хорошим показателем, хранить негде. Этот урожай будет крайним до окончания войны для мнооогих фермеров.
Завжди не надто довіряв туркам ,, а тепер і - поготів .
подавати позови в суди на парашу, на власників суден,
від бабла турки не відмовляться
Весь світ,який хоче Українського хліба повинен це бачити!
https://twitter.com/i/status/1544774858613133315
https://twitter.com/i/status/1544719391283109889