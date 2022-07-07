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Новости Война
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Задержанное в Карасу судно РФ с краденным украинским зерном отпустили: Посла Турции вызвали в МИД

туреччина

Вечером 6 июля в Турции было отпущено российское судно с краденым украинским зерном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел и международные партнеры Украины осуждают преступные действия РФ по похищению и вывозу с украинской территории зерновых в иностранные страны. Особенно вопиющим случаем стало российское судно "Жибек Жоли", пытавшееся перевезти украденное зерно из оккупированного Бердянска в турецкий порт Караса.

Благодаря оперативному вмешательству соответствующих органов власти Украины это судно не смогло разгрузить краденое и задержанное. В турецкую сторону был направлен запрос на арест судна и груза", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что, игнорируя обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно было отпущено.

"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем. В связи с недопустимой ситуацией сложившуюся в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве", - добавили в МИД.

Читайте: Украина просит Турцию проверить еще три российских судна на наличие ворованного зерна, - Reuters

зерно (1069) МИД (6934) Турция (3371)


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Топ комментарии
+23
і це турки набуваються в гаранти, в посередники?

Геть! (ну, щоб уникнути бану за пнх). Але всі зрозуміли.
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07.07.2022 11:52
+20
а что вы ожидали от турецкого *****!?
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07.07.2022 11:52
+9
Все логично, помидоры важнее.
ПЫСЫ: Расчет на других ВСЕГДА ошибочен. Да, немного помогут, но только немного. А дальше сами.
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07.07.2022 11:55
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а что вы ожидали от турецкого *****!?
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07.07.2022 11:52 Ответить
хотя я конечно и сам на что то надеялся
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07.07.2022 11:54 Ответить
і це турки набуваються в гаранти, в посередники?

Геть! (ну, щоб уникнути бану за пнх). Але всі зрозуміли.
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07.07.2022 11:52 Ответить
та они "Финикию" уже три раза за июнь отпустили.
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07.07.2022 11:54 Ответить
Все логично, помидоры важнее.
ПЫСЫ: Расчет на других ВСЕГДА ошибочен. Да, немного помогут, но только немного. А дальше сами.
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07.07.2022 11:55 Ответить
На двох стільчаках...
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07.07.2022 11:56 Ответить
Турки все граються в "і нашим і вашим ". Але до добра це не доведе.
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07.07.2022 11:56 Ответить
Ось так і становиться зрозумілим, "кто єсть ху..."
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07.07.2022 11:57 Ответить
Тюркия в тяжёлом экономическом положении...Эрдоган старается удержаться у власти любыми путями...
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07.07.2022 11:58 Ответить
почему кремль, как член одкб, не встал на сторону армян и не помог отстоять нагорный карабах в войне с азербайджаном?
потому что был договорняк в результате которого турки получили для азербайджана нагорный карабах и не только.
что же тогда получили москали?
- то что мы сейчас наблюдаем. Эрдоган пытается сидеть сразу на нескольких стульях.
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07.07.2022 12:14 Ответить
Для сохранения власти все средства хороши, а эрдогану голодные турки ни к чему, впрочем, как и сирийцы, ибо потенциальные эмигранты. Поэтому это зерновой экспресс, который начался еще в марте, не закончится до осени, а может даже и до зимы. Турки уже пятый месяц морозят проблему, и им *****, что загрузка происходит на крымской АВЛИТЕ. В общем - "здесь играем, здесь не играем, а здесь селёдку заворачиваем".

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07.07.2022 12:21 Ответить
да в конце концов, проводите работу с крымскими татарами их в Турции больше миллиона...
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07.07.2022 11:59 Ответить
Да. Из 87 миллионов.
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07.07.2022 12:09 Ответить
Гроші не пахнуть...
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07.07.2022 12:02 Ответить
Міжнародного права не існує. Тільки сила.....
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07.07.2022 12:05 Ответить
влажная мечта *****! На самом деле, - нет. Существует. Все за все ответят
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07.07.2022 12:08 Ответить
нет
оон, обсе, пасе и прочие дармоеды - пустой звук.
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07.07.2022 13:41 Ответить
Все, що треба знати про 'друзів' турків. Вороги і злочинці! Але мабуть не для ОПи
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07.07.2022 12:07 Ответить
Турция в этом плане едерасты еще те, на двух стульях усидеть пытаються. НО, почему молчат журналисты о внутренней проблеме с зерно?
УЗ подняло аренду зерновозов в 10 раз + тариф на перевозку на 70%, у фермеров волосы на затылке подымаются, сейчас даже с мин. зароботком трудно реализовать, в ноль скоро станет хорошим показателем, хранить негде. Этот урожай будет крайним до окончания войны для мнооогих фермеров.
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07.07.2022 12:17 Ответить
Так на это и расчет,фермеры никому не нужны,скупят потом землю за безценок или отберут за долги,все по плану
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07.07.2022 12:33 Ответить
Турки з цими подвійними стандартами дограються.
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07.07.2022 12:35 Ответить
Те зерно вкрадене не лише в українців , а й в татар , фермерів з херсонщини й Запоріжжя . . Фактично - турки допомагають русні , обкрадати своїх же - близьких родичів .
Завжди не надто довіряв туркам ,, а тепер і - поготів .
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07.07.2022 12:44 Ответить
потопити треба,
подавати позови в суди на парашу, на власників суден,
від бабла турки не відмовляться
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07.07.2022 13:22 Ответить
вся проблема с ползучей оккупацией юга Украины и систематическими =контранступлениями= в инфополе
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07.07.2022 13:53 Ответить
Ось яка сьогодні ціна Українського хліба
Весь світ,який хоче Українського хліба повинен це бачити!
https://twitter.com/i/status/1544774858613133315
https://twitter.com/i/status/1544719391283109889
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07.07.2022 13:53 Ответить
 
 