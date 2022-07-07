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Новости Война
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Об обязательном военном учете для женщин с 1 октября речь не идет, - Минобороны

жінки

Об обязательной постановке на военный учет женщин пока речь не идет, а по собственному желанию мобилизовались в ряды в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России около тысячи женщин.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, какие изменения планируются в вопросе постановки женщин на военный учет с 1 октября, она отметила: "По состоянию на данный момент никакие изменения не планируются и речь не идет об обязательной постановке (на военный учет. - Ред.). Дополнительно по этому вопросу будут  доработки. Генеральный штаб будет об этом сообщать".

Маляр подчеркнула, что с 2014 года и по сей день ни одна женщина принудительно не была мобилизована.

"А с 24 февраля по сегодняшний день у нас мобилизовано около тысячи женщин. Это те, что сами пришли и заявили о желании мобилизоваться", - подытожила заместитель министра обороны.

Также читайте: В ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, они могут спокойно пересекать границу, - Минобороны

женщины (884) воинская повинность (77) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+10
Брехуни зелені. Вже вам ніхто не вірить. Ні одного слова правди з початку війни. Жінки хай сидять за кордоном, хто в здоровому розумі вам повірить. Буде, як з чоловіками. Дурні повертались в Україну захищати, а їх в в армію не беруть, і не випускають. Дармова рабсила для олігархів. Заставляють робити за злиденну зарплату
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07.07.2022 12:57
+7
Так і чоловіків примусово не мобілізуть. Просто мобілізують. Абсолютно добровільно, якщо відмовляється - буцегарня.
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07.07.2022 12:56
+7
бубочка всех спас ? в очередной раз от не справедливого решения
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07.07.2022 13:12
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Так і чоловіків примусово не мобілізуть. Просто мобілізують. Абсолютно добровільно, якщо відмовляється - буцегарня.
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07.07.2022 12:56 Ответить
Можна відмовитись, мотивуючи тим, що немає навичок і снайпер застрелить, допомагає.
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07.07.2022 13:00 Ответить
Так я кажу, що все добровільно. Мотивація не має значення.
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07.07.2022 13:01 Ответить
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07.07.2022 13:35 Ответить
А он такой по заключению, что тут написано? Придатний. Ще питания є? За ухилення кримiнальна вiдповiдальнiсть. Вот и все навички.
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07.07.2022 14:17 Ответить
А як тоді спокійно багатого мільйонів чоловіків призивного віку ходить по вулицям?
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07.07.2022 13:04 Ответить
Тому що не потрібна така кількість. Для майбутньої ротації, скоріше за все.
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07.07.2022 13:05 Ответить
Так і ходять. Поки не отримають повістку.
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07.07.2022 13:09 Ответить
Та справа в іншому - зелені вважають всіх довкола дурнями, а не тільки свій лохторат.
Ця маляр вчепився в слово "примусово" як воша в кожуха і постійно наголос робить. Тоді хай роз'яснить що таке це "примусово". Це коли пістолет до скроні?
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07.07.2022 13:21 Ответить
Навіщо комусь роздавати повістки та набирати немотивованих людей? У нас і так добровольців не усіх беруть тому що місць не вистачає, в тилу люди також корисні, як мінімум підтримують економіку та платять податки, а деяки ще й донатять на ЗСУ
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07.07.2022 13:12 Ответить
Авот хз зачем. Вот зачем вчера проталкивали заходы за разрешениями в военкомат? Видать с повестками дела ниочинь. Почему - полагаю бардак-с
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07.07.2022 13:17 Ответить
Брехуни зелені. Вже вам ніхто не вірить. Ні одного слова правди з початку війни. Жінки хай сидять за кордоном, хто в здоровому розумі вам повірить. Буде, як з чоловіками. Дурні повертались в Україну захищати, а їх в в армію не беруть, і не випускають. Дармова рабсила для олігархів. Заставляють робити за злиденну зарплату
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07.07.2022 12:57 Ответить
У Бернарда Шоу есть такой афоризм...
Недавно сделал невероятное открытие...любить наших врагов нпм велят потому..что любовь эта сведет их в Могилу...
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07.07.2022 13:11 Ответить
бубочка всех спас ? в очередной раз от не справедливого решения
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07.07.2022 13:12 Ответить
Жінки можуть добровільно служити в армії, головнокомандувача секс символ бажано прибрати.
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07.07.2022 14:13 Ответить
Пороботи, а де ваш ПАТРОН ПЄТЯ ПОРОШОК з СИНКОМ напевно в Тро Лондона))))
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07.07.2022 14:41 Ответить
 
 