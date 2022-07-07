Об обязательном военном учете для женщин с 1 октября речь не идет, - Минобороны

Об обязательной постановке на военный учет женщин пока речь не идет, а по собственному желанию мобилизовались в ряды в ВСУ с начала полномасштабного вторжения России около тысячи женщин.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, какие изменения планируются в вопросе постановки женщин на военный учет с 1 октября, она отметила: "По состоянию на данный момент никакие изменения не планируются и речь не идет об обязательной постановке (на военный учет. - Ред.). Дополнительно по этому вопросу будут доработки. Генеральный штаб будет об этом сообщать".

Маляр подчеркнула, что с 2014 года и по сей день ни одна женщина принудительно не была мобилизована.

"А с 24 февраля по сегодняшний день у нас мобилизовано около тысячи женщин. Это те, что сами пришли и заявили о желании мобилизоваться", - подытожила заместитель министра обороны.

Также читайте: В ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, они могут спокойно пересекать границу, - Минобороны