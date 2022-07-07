Российская ракета попала в молдавский танкер "Millennial Spirit", дрейфующий в Черном море с остатками дизтоплива на борту, - ОК "Південь"
Во время очередного авиационного удара по Одесской области с самолета Су-30 враг выпустил 2 ракеты Х-31.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
Как отмечается, одна попала в танкер "Millennial Spirit" (флаг Молдова), дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту.
ОК "Південь" напомнит, что танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море в начале российского вторжения в Украину в 2022 году.
"Пока, вероятно, что произошло горение остатков груза. На момент первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия.
Вторая ракета самоликвидировалась над морем", - говорится в сообщении.
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