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Новости Война
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Российская ракета попала в молдавский танкер "Millennial Spirit", дрейфующий в Черном море с остатками дизтоплива на борту, - ОК "Південь"

ракета

Во время очередного авиационного удара по Одесской области с самолета Су-30 враг выпустил 2 ракеты Х-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, одна попала в танкер "Millennial Spirit" (флаг Молдова), дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту.

ОК "Південь" напомнит, что танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море в начале российского вторжения в Украину в 2022 году.

"Пока, вероятно, что произошло горение остатков груза. На момент первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады рашистами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа, как экологическая бомба замедленного действия.
Вторая ракета самоликвидировалась над морем", - говорится в сообщении.

Читайте: В НАТО считают, что у России нет достаточно сил для вторжения в Молдову

армия РФ (19047) корабль (2040) Молдова (1867) Одесская область (3547) ракеты (3550) самолет (3588) Черное море (1472) танкер (143)


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Топ комментарии
+10
Крысы мавзолейные засрали все от Камчатки до Кенигсберга...
Работа у рюZZкаго мира такая тяжкая СкреПОНОС дело тонкое что Восток...
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07.07.2022 13:40
+5
По идее танкер без экипажа должен был сбить Су-30 - и концы в воду.
Нечего нападать на мирные танкеры без экипажа.
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07.07.2022 13:24
+5
Скорее, "Летучий Молдаванин".
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07.07.2022 13:25
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А куди зник екіпаж? Прямо Летючий Голландець.
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07.07.2022 13:20 Ответить
Скорее, "Летучий Молдаванин".
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07.07.2022 13:25 Ответить
Молдаванець.
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07.07.2022 13:28 Ответить
всю дюжину кацапов после обстрела в феврале мы спасли, и они успешно уехали в свои ***** тогда же в феврале. Теперь это пятидесятилетнее корыто медленно течением тянет дальше на юг. По закону как бы ничье, поэтому, кто зайдет на борт, тому дизтоплива хватит до конца жизни.
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07.07.2022 13:39 Ответить
Так там хозяева украинские были или русские? Экипаж вроде был русский, разбавленный одни турком
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07.07.2022 13:43 Ответить
у этого корыта никогда не было ни украинских, ни росийских владельев. Последние годы этот плавучий хлам был во владении мальтийской ооошки.
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07.07.2022 16:17 Ответить
ничего удивительного - стандартная говнетная РЛГСН.
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07.07.2022 13:23 Ответить
По идее танкер без экипажа должен был сбить Су-30 - и концы в воду.
Нечего нападать на мирные танкеры без экипажа.
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07.07.2022 13:24 Ответить
Сейчас Сранду сильно разгневается, топнет ножкой и выскажет свой протест. И фсёёёёёёёё.
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07.07.2022 13:27 Ответить
Разгневается танкер и направится к Крымскому мосту.
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07.07.2022 13:29 Ответить
e e e...na shto eto vy namekaete ? kakaja haraoshaja ideja......
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07.07.2022 13:32 Ответить
А Санду тут при чем? Это вроде украинский дозаправщик, бегал вдоль побережья, заправлял корабли в открытом море. Способ уклонения от уплаты налогов)
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07.07.2022 13:39 Ответить
с какого хрена он украинский, он мальтийский. Украинского у него было только ISM-менеджер херсонская компания с юрадресом на Ушакова.
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07.07.2022 16:31 Ответить
Чим тобі Санду не подобається? Це найкраще що трапилося з Молдовою за 30років! Чи ти додонофіл?
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07.07.2022 23:23 Ответить
Джек ґоробець??
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07.07.2022 13:30 Ответить
Давненько он уже дрейфует, месяца 3 наверное. Жаль что не отдрейфовал к нужному месту в нужное время
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07.07.2022 13:36 Ответить
130 дней. Молдавскому ВМФ на тот момент было не до того - они блокировали вторжение флота ПНР на Днестре.
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07.07.2022 13:46 Ответить
Кроме порта приписки у танкера ничего молдавского не было)
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07.07.2022 14:10 Ответить
Крысы мавзолейные засрали все от Камчатки до Кенигсберга...
Работа у рюZZкаго мира такая тяжкая СкреПОНОС дело тонкое что Восток...
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07.07.2022 13:40 Ответить
война кацни с гражданскими судами продолжается...
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07.07.2022 13:43 Ответить
.Друга ракета - самоліквідувалась .. Бо не вцілила - в ТАНКЕР ,, млять . !!! . Якийсь чудо - снайпер , видно , пілотував літак .
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07.07.2022 14:00 Ответить
Подтолкнуть его к мосту.....☠️☠️☠️💥💥💥
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07.07.2022 14:50 Ответить
 
 