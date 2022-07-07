Глава МИД Британии Трасс прерывает поездку на саммит G20 из-за кризиса в правительстве Джонсона

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прерывает поездку в Индонезию, где она должна была принять участие в саммите G20, и возвращается в Лондон из-за кризиса в правительстве.

Об этом сообщает в четверг Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Трасс, прибывшая на Бали только днем ​​ранее, теперь возвращается в Великобританию в связи с ожидаемым уходом в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Обратная поездка займет у главы МИД около 18 часов.

Телеканал отмечает, что Трасс является одним из основных претендентов на пост Джонсона, его шансы занять место главы Тори составляют, по оценкам Sky News, 8/1.

Между тем, уже 59 членов правительства, первоначально состоявшего из 120 человек, ушли в отставку.

Ожидается, что позже в четверг Джонсон объявит, что решил покинуть свой пост. Ожидается, что по ряду причин де-факто он покинет Даунинг-стрит только осенью.

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