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Глава МИД Британии Трасс прерывает поездку на саммит G20 из-за кризиса в правительстве Джонсона

трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прерывает поездку в Индонезию, где она должна была принять участие в саммите G20, и возвращается в Лондон из-за кризиса в правительстве.

Об этом сообщает в четверг Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Трасс, прибывшая на Бали только днем ​​ранее, теперь возвращается в Великобританию в связи с ожидаемым уходом в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Обратная поездка займет у главы МИД около 18 часов.

Телеканал отмечает, что Трасс является одним из основных претендентов на пост Джонсона, его шансы занять место главы Тори составляют, по оценкам Sky News, 8/1.

Между тем, уже 59 членов правительства, первоначально состоявшего из 120 человек, ушли в отставку.

Ожидается, что позже в четверг Джонсон объявит, что решил покинуть свой пост. Ожидается, что по ряду причин де-факто он покинет Даунинг-стрит только осенью.

Читайте: Джонсон уходит с поста премьера Великобритании. Осенью, - ВВС

G20 (299) Великобритания (4922) отставка (3150) Джонсон_Борис (504) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+11
І скажіть, що англійська криза не вигідна кацапам.
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07.07.2022 13:46
+10
читав в неті що Джонсон дуже різка людина і за словом в кишеню не лізе. може в цьому його проблеми.
В той же час не був би він таким рішучим, європейські демократії досі б тупили і чекали з моря погоди.
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07.07.2022 13:54
+8
На Джонсона накинулись из-за его железной позиции по Украине, и что Рашка должна быть разбита полностью, а Украина полностью деокупирована. И не нужно тут рассказывать про какие то принципы и мораль высокого общества Великобритании из-за которого Джонсона начали травить. Банально, все дело в деньгах которое ***** через своих олигархов занес олигархам Великобритании.
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07.07.2022 14:07
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Посыпалось
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07.07.2022 13:41 Ответить
І скажіть, що англійська криза не вигідна кацапам.
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07.07.2022 13:46 Ответить
Скоро твоєму плєшивому прийде "лом у сраку". Переймайся краще цим, дегенерат.
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07.07.2022 13:57 Ответить
Это же сколько денег нужно было отгрузить персонально чиновникам уряду Британии, что бы устроить такое шоу на пустом месте...
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07.07.2022 13:48 Ответить
Там индусы давно рулят у них бабла немеряно
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07.07.2022 13:54 Ответить
Судя по именам министров похоже на то.
Какие перспективы вы видите?
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07.07.2022 14:00 Ответить
Бешеные гибридные деньги. До сих пор парламент Британии оставался островком свободы. С приходом в Лондон лубянки, похоже с этим покончено! Очень жаль!
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07.07.2022 14:44 Ответить
читав в неті що Джонсон дуже різка людина і за словом в кишеню не лізе. може в цьому його проблеми.
В той же час не був би він таким рішучим, європейські демократії досі б тупили і чекали з моря погоди.
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07.07.2022 13:54 Ответить
Індусятина з кацапятиною друзі
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07.07.2022 13:57 Ответить
Книгу Бориса Джонсона "Фактор Черчилля" не читали..тогда не комментируйте положение дел в Британии...
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07.07.2022 13:57 Ответить
Сравнить Украину и Англию. Этож пропасть в тысячелетие... когда премьерами стают такие как на фото
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07.07.2022 13:58 Ответить
Ну вот потому мы 30 лет и топчемся в постсовковом болоте и дотоптались...
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07.07.2022 14:09 Ответить
А що це за їбанько?
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07.07.2022 14:12 Ответить
Майбутній перший зе-прем"єр Гончарук на масовці в якійсь студії. Шабашнічає...
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07.07.2022 21:33 Ответить
Кстати дед Бориса Джонсона был последним министром иностранных дел в Османской империи...
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07.07.2022 14:06 Ответить
На Джонсона накинулись из-за его железной позиции по Украине, и что Рашка должна быть разбита полностью, а Украина полностью деокупирована. И не нужно тут рассказывать про какие то принципы и мораль высокого общества Великобритании из-за которого Джонсона начали травить. Банально, все дело в деньгах которое ***** через своих олигархов занес олигархам Великобритании.
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07.07.2022 14:07 Ответить
У ВБ немає олігархів, там є чиновники міністерств. Чиновники продаються. А так все схоже на правду.
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08.07.2022 00:20 Ответить
Это муть вся на ДЕНГИ КРЕМЛЕВСКИХ ОРКОВ! Москальском баблом куплено пол Европы чинуш!
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07.07.2022 14:10 Ответить
Борис найрішучіший друг України . Багато можна написати слів подяки йому , але навіть те що ми тут спілкуємося , можемо спілкуватися , я думаю є його частка . В тій підтримці нашої країни , як він приїздив та учив цих неуків , та підтримка . Не кожний так себе проявив у підтримці до нас
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07.07.2022 14:18 Ответить
Джонсон тримайся!
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07.07.2022 21:31 Ответить
 
 